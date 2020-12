A l’image du président colombien, Iván Duque. . / Mauricio Dueñas Castañeda / Archives

Lors du forum GZERO Summit Amérique latine, qui a eu lieu ce 15 décembre, Le président Iván Duque Márquez a parlé de la gestion des réseaux sociaux lors des manifestations sociales et de la manière dont ces outils peuvent influencer la société de manière politique.

Ian Bremmer, président et fondateur d’Eurasia Group, une société de recherche et de conseil sur les risques politiques, était chargé d’interviewer Iván Duque, qui a répondu à des questions sur la protestation sociale, les inégalités et d’autres problèmes liés à l’agenda national et international de la Colombie. .

Selon le président, il est important de parler de l’incidence des réseaux sociaux dans la contestation sociale, “Pour que les entreprises et les dirigeants politiques du monde se réunissent et discutent des plus grands risques et opportunités géopolitiques à l’horizon.”

Duque a déclaré dans son discours que l’influence des réseaux sociaux sur les manifestations sociales correspond à une question qui mérite d’être débattue.

«J’ai vu récemment un documentaire très controversé sur le dilemme des médias sociaux et je pense la polarisation ne sera qu’exacerbée avec les algorithmes, que quand on a une certaine position, ils nous conduiront toujours à consommer les choses que nous aimons, pour que nous devenions plus féroces des choses que nous n’aimons pas et c’est un débat très important sur la démocratie “, a assuré le président des Colombiens.

À son tour, il a souligné l’importance de gérer les réseaux sociaux de telle sorte que «ils valent la peine» et a déclaré qu’aujourd’hui la polarisation est un aspect important dans les sociétés du monde.

“Vous devez gérer le réseau de manière à ce que cela en vaille la peine et ce n’est pas si théorique, car nous constatons l’impact de ce style de choses dans les pays, bien qu’il y ait des gens qui ont des raisons de protester parce qu’ils veulent voir les changements se produire plus rapidement … Lorsque nous analysons ce qui se passe dans le monde, nous voyons que la politique n’a jamais été aussi polarisée. On le voit aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Asie et en Afrique », a assuré le président.

Lors de l’entretien, Duque a également évoqué les ajustements fiscaux qui seront effectués en 2021. Le président a assuré que l’année prochaine des actions seront menées pour aider à la croissance économique du pays.

«Nous avons un degré d’engagement élevé en cette 2021, ce sera la bonne année pour introduire les ajustements du point de vue fiscal, mais aussi de travailler sur une approche de dépenses de très haute qualité pour ceux qui en ont besoin », a expliqué le président.

À son tour, il a déclaré qu’au cours du premier ou du deuxième trimestre de l’année prochaine, une accélération est attendue dans l’économie colombienne.

“Nous avons créé un groupe d’experts qui travaillent actuellement et qui nous feront part de leurs conclusions d’ici la fin du mois de février et Ce groupe d’experts énumère toutes les exonérations fiscales disponibles en Colombie. Cette étude est importante car il est possible de faire de nombreuses exceptions dont nous n’avons pas besoin, et si nous les éliminons, nous pouvons collecter des fonds », a déclaré le président colombien.

Il a également assuré que du Gouvernement des travaux seront menés pour augmenter les revenus des familles colombiennes, afin que cela contribue au renforcement économique du pays après la crise déclenchée par la pandémie.

