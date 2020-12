A l’image d’un dossier de la ministre sortante de la Culture de Colombie et nouvelle ambassadrice de son pays en Uruguay, Carmen Vásquez, à Madrid (Espagne). . / Mauricio Dueñas Castaneda / Archives

Bogotá, 24 décembre . .- Le président colombien Iván Duque a nommé jeudi la ministre de la Culture, Carmen Vásquez, nouvelle ambassadrice en Uruguay et à son remplacement, Felipe Buitrago Restrepo, actuel vice-ministre de la créativité et de l’économie orange de ce portefeuille.

“J’ai nommé la ministre Carmen Vásquez comme nouvelle ambassadrice colombienne en Uruguay”, a rapporté le chef de l’Etat sur son compte Twitter.

Duque a souligné qu’au cours de son mandat, Vásquez a mené plusieurs initiatives, y compris la mise en œuvre de la loi orange, avec laquelle le gouvernement entend stimuler les industries créatives et ainsi attirer plus d’investissements étrangers, créer des emplois de qualité et développer des domaines pour être compétitifs dans un monde globalisé. .

Pour le gouvernement Duque, l’économie orange a des exemples transversaux palpables dans son programme gouvernemental visant à créer des politiques pour la culture, le tourisme, le commerce, l’industrie, l’agriculture, le développement urbain, le changement climatique, la technologie et l’innovation, entre autres domaines.

Duque a également souligné qu’avec Vásquez, il était possible d’étendre les avantages économiques périodiques (BEPS) pour les gestionnaires culturels qui sont des personnes qui génèrent des biens et produits culturels basés sur l’imagination, la sensibilité et la créativité dans les communautés.

Vásquez remplacera Fernando Sanclemente à l’ambassade, qui a démissionné en avril dernier après avoir été impliqué dans un scandale parce que les autorités ont trouvé un laboratoire pour le traitement de la cocaïne dans une ferme qu’il possédait à Guasca (Cundinamarca).

CONNAISSANCES SECTORIELLES

Felipe Buitrago, le nouveau ministre de la Culture, est économiste de l’Université de los Andes et titulaire d’une maîtrise en politique publique internationale de l’Université Johns Hopkins (États-Unis).

Buitrago possède une vaste expérience dans le secteur culturel et a participé à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques publiques pour le développement de l’entrepreneuriat créatif et l’appropriation des nouvelles technologies.

Il est co-auteur des ouvrages “The Orange Economy” et “The No Collar Economy”, il a contribué à plus d’une dizaine d’études et écrit divers articles sur les industries culturelles et créatives.

Entre août 2018 et août 2019, il a été conseiller présidentiel pour les affaires économiques et stratégiques.

Le changement de ministère de la Culture fait suite à celui opéré par Duque mardi dernier lorsqu’il a nommé la ministre de l’Intérieur, Alicia Arango, comme nouvelle ambassadrice auprès de l’ONU au siège à Genève et en son remplaçant nommé Daniel Palacios, actuel vice-ministre de cette portefeuille.