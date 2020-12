Un début brillant d’Andy Otero a fait des Estrellas Orientales le quatrième demi-finaliste de la ligue dominicaine de baseball.

Otero (1-0) a terminé six brillants épisodes sans permettre de points et les Stars ont gagné 2-0 sur les Leones del Escogido lundi, ramenant à zéro la meilleure des trois miniséries qui a défini le dernier invité de deux matchs à zéro. à la ronde des quatre meilleurs.

La victoire est revenue à Otero lui-même, qui a accordé deux coups sûrs et en a retiré sept. La défaite est allée à Enny Romero (0-1), bien qu’il n’ait concédé qu’un seul point et trois coups sûrs en cinq manches.

Robinson Cano a doublé et marqué sur un simple Junior Lake, tandis que Lewin Diaz a réalisé un autre point avec un simple.

Aussi pour les Stars, Fernando Tatis, une star des Padres de San Diego, a mené 4-0 et a été retiré trois fois. Pour les Lions, Vladimir Guerrero Jr est allé 4-0.

Les Stars affronteront les Gigantes del Cibao en demi-finale au meilleur des sept matches, qui débuteront le 2 janvier, tandis que les Toros del Este affronteront les Águilas Cibaeñas sur l’autre front.

___

Venezuela

Les Tigres de Aragua ont déclenché une attaque de 18 coups sûrs pour remporter une confortable victoire 16-1 sur les Tiburones de La Guaira dans la Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne.

Hernán Pérez a présenté une fiche de 5-2 avec un circuit et trois points produits, Roel Santos a une fiche de 4-2 avec deux deux doubles et trois points produits, Alexi Amarista a une fiche de 4-2 avec deux points produits et trois points, et Alberto González en a empilé trois. frappe avec un remorqué par les Tigres.

Pablo Guillén (1-0) a remporté la victoire en effectuant six 1/3 de manches sur un seul point et deux coups sûrs. La défaite est revenue à Eudis Idrogo (0-3) en accordant deux touchés et quatre coups sûrs en quatre manches.

À Barquisimeto, Osleivis Basabe est allé 3-2 avec un double et deux points produits, tandis qu’Ángel Reyes a produit une course pour mener les Águilas del Zulia à une victoire de 6-3 sur les Braves de Margarita.

La victoire est revenue à Danny Rondón (5-1) avec un soulagement d’une manche et une troisième sans permettre de points, et la défaite est revenue à Mario Sánchez (1-3), qui a accordé quatre touchés et neuf coups sûrs en quatre manches.

À Maracay, les Anzoátegui Caribs se sont appuyés sur un solide départ d’Emmanuel Ramírez pour battre les Caracas Leones 3-1.

Ramirez (1-0) a marqué la victoire avec cinq manches brillantes de seulement deux coups sûrs et sept retraits au bâton. Le revers est allé à Alsis Herrera (0-3) en concédant deux points et cinq coups sûrs en cinq manches de travail.

À l’attaque, Niuman Romero de 3-3 avec un double, un circuit en solo et deux points marqués, et Andrew Monasterio de 3-1 avec un RBI.

À Valence, les Cardenales de Lara et les Navegantes del Magallanes se sont partagées les victoires en un double match réduit à sept manches.

Plus tôt dans la journée, Yonathan Mendoza a réussi un home run de deux points et Yordanis Linares a ajouté un home run en solo dans la victoire 4-0 des Cardinals.

Nestor Molina (1-2) s’est retrouvé avec la victoire au travail de cinq manches et deux coups sûrs. Felix Doubront a perdu (0-2) après avoir concédé trois touchés et quatre coups sûrs en six manches.

Dans le deuxième match, Josmil Pinto a frappé un circuit en solo, Renato Nunez a ajouté un doublé de RBI et Reynaldo Rodriguez a frappé 3-2 avec un RBI dans la victoire 3-2 des Navegantes sur les Cardenales.

Erick Leal (4-1) a marqué la victoire avec cinq manches de trois coups sûrs et Ángel Palumbo (0-1) a pris la défaite en accordant un point et trois coups sûrs en une 2-3 manches.

___

Mexique

Une soirée explosive de la star Japhet Amador a conduit les Charros de Jalisco à une confortable victoire 16-5 contre les Naranjeros de Hermosillo dans la Ligue mexicaine du Pacifique.

Amador a frappé deux circuits et produit six points pour les Charros. Missael Rivera a été 5-en-4 avec deux triples et deux points produits, tandis que Henry Urrutia a réussi trois touchés pour Jalisco.

Orlando Lara (6-2) a remporté la victoire malgré quatre touchés et 10 coups sûrs en cinq manches, tandis que l’inverse est allé au record de José Samayoa (0-1), qui a été puni de sept points et neuf coups sûrs en trois manches.

À Navojoa, Moisés Gutiérrez est allé 4-2 avec deux points produits et Manuel Ordulo a frappé un circuit en solo dans la victoire 6-5 des Mayos sur les Yaquis de Ciudad Obregón.

John Anderson a gagné (2-1) en accordant trois points et sept coups sûrs en cinq manches. Martín Carrasco a perdu (1-2) après avoir concédé cinq touchés et six coups sûrs en trois 1/3 de manches de travail.

À Culiacán, José Amador est allé 2 en 4 avec deux points produits et Paulo Orlando est allé 2 en 5 avec un doublé et un point produit dans la victoire 4-1 des Sultanes de Monterrey sur les Tomateros.

Romario Gil (3-0) a complété cinq manches d’une seule carrière et deux coups sûrs pour la victoire. Le revers est allé au record de Manny Barreda (5-5), qui a renoncé à quatre points et huit coups sûrs en cinq manches.

À Los Mochis, Juan Uriarte est allé 4-2 avec un circuit et trois points produits, tandis que Francisco Córdoba et Rodolfo Amador ont chacun contribué deux doubles de deux points chacun dans la victoire 7-5 des Cañeros sur les Venados de Mazatlan.

Fabián Cota (3-3) a retiré un chapitre vierge dans le travail de secours pour gagner le match. Tomás Solís (1-1) a pris la perte après avoir concédé deux touchés en un tiers de la manche.

À Mexicali, Yadir Drake a réussi un circuit de trois points pour propulser les Algodoneros de Guasave vers une victoire 4-3 sur les Aguilas.

La victoire est revenue à Fernando Miranda (8-2) en lançant cinq manches de trois scores et cinq coups sûrs, tandis que la défaite est revenue à Javier Solano (4-2), après avoir concédé quatre touchés et six coups sûrs en sept épisodes.

Hermosillo maintient la tête au deuxième tour avec une fiche de 17-11, suivi de Mexicali (16-11), Obregón (15-12), Guasave (15-12), Monterrey (14-13), Mazatlán (13-14) ), Jalisco (13-14), Culiacán (12-15), Navojoa (11-16) et Los Mochis (8-18).