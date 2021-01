Shutterstock 162

Le goût amer peut nuire à votre plaisir et la plupart des gens ne l’aiment pas pour cette raison. Mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit de un aliment extrêmement puissant par sa contribution aux qualités protectrices et cicatrisantes. Les citrons contiennent de nombreuses substances, en particulier l’acide citrique, le calcium, le magnésium, la vitamine C, les bioflavonoïdes, la pectine et le limonène, qui promouvoir l’immunité et combattre l’infection.

Un jus de citron à jeun offre des avantages importants: en plus d’être un allié face à un plan nutritionnel pour perdre du poids – car c’est un nettoyant digestif et hépatique – Il a un fort pouvoir antibactérien et antiviral et une grande stimulation immunologique. Il se caractérise en les éliminant du corps et en détoxifiant le corps.

Le citron contient des minéraux et des vitamines qui éliminent rapidement les toxines du corps.

L’Université de Copenhague a mené des études sur la prise de citron à jeun et s’assure que c’est un diurétique et équilibre les niveaux de PH.

1. Améliorez notre digestion

Boire de l’eau tiède ou tiède avec du citron à jeun allume le feu digestif et aide à nettoyer le tractus intestinal des toxines qui peuvent s’être accumulées pendant la nuit. De plus, il est considéré comme un stimulant de billard, ce qui faciliterait la digestion et favoriserait la désintoxication du foie.

2. Alcalinisant

Comme nous l’avons dit, en étant métabolisés, les acides ascorbique et citrique aident à alcaliniser notre sang. Aider à éliminer l’acidité de notre corps et maintenir le pH alcalin dont le corps a besoin pour fonctionner correctement.

3. Améliorer notre système immunitaire

En plus d’avoir des propriétés antibactériennes, il est bien connu que le citron est une source robuste de vitamine C, une molécule essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire, aidant à se protéger contre d’éventuelles infections.

4. Détoxifiant

Grâce à sa haute teneur en antioxydants tels que la vitamine C, l’acide citrique et les flavonoïdes sont tous les antioxydants utiles pour prévenir les maladies oxydatives (ischémie, diabète de type 2 ou même certains types de cancer) et sont également des inhibiteurs de la neuroinflammation, il existe donc des études qui l’associent à la prévention de la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson.

5. Hydratant corporel et lymphatique.

L’eau et le jus de citron soutiennent le système immunitaire, l’hydratent et remplacent les fluides perdus par notre corps.

6. Diurétique

Il stimule la production d’urine, aidant ainsi également à éliminer les toxines.

7. Purifie la peau

Soit en raison de son pouvoir alcalinisant, ainsi que de son pouvoir antioxydant, il gardera notre peau fraîche, saine et jeune. En plus de la vitamine C qu’il contient, il joue un rôle important dans la synthèse du collagène.

9. Aide à perdre du poids.

Peut-être pas directement, mais indirectement, car en améliorant le pouvoir digestif, il contribue à améliorer l’absorption et l’assimilation des nutriments, il est également riche en fibres de pectine, ce qui aide à combattre la faim et les fringales, mais ATTENTION que pour cela il ne faut pas oublier de ajoutez la pulpe !!

10. Améliore l’absorption du fer «non hémique»

Le fer «non hémique» est celui fourni par les aliments d’origine végétale tels que les légumineuses, les légumes à feuilles vertes ou les noix. Grâce à sa teneur en vitamine C, le citron améliore son absorption.

En fait, pour profiter pleinement de cet avantage, il faudrait le prendre avec les repas ou en ajouter quelques gouttes directement à vos salades.

Maintenant … tout le monde peut-il le consommer?

Les patients souffrant de brûlures d’estomac, de reflux, de gastrite ou d’ulcères gastriques doivent l’éviter. De plus, en présence d’aphtes, leur consommation pourrait prolonger leur temps de guérison.

Si vous souffrez de migraines ou de maux de tête sévères, il faut l’éviter ainsi que tous les agrumes.

En raison de sa nature abrasive, il peut endommager ou affaiblir l’émail des dents. Je vous conseille d’utiliser une paille ou de vous rincer la bouche avec de l’eau après consommation.

En tant que praticien ayurvédique, les personnes ayant un Pitta déséquilibré ou un Agni excessivement puissant devraient l’éviter.

Par Dra Viviana Battan * @vivibattan @convivi_bene

* L’auteur est médecin (MN 133505), spécialisé en médecine ayurvédique, nutrition familiale, coach santé et beauté.

École en ligne Nutrifamilia Master Class:

https://vidroop.es/escuela/convivibene/curso/5998

vivianabattan@gmail.com