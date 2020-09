Nouveau panneau LED avec éclairage périmétrique haut de gamme qui fournit un éclairage sans éblouissement de haute qualité pour les créateurs de contenu les plus exigeants.

Elgato, le principal fournisseur de matériel et de logiciels pour les créateurs de contenu, a annoncé aujourd’hui le lancement de l’Elgato Ring Light, un nouveau panneau LED avec un éclairage périmétrique haut de gamme qui fournit un éclairage de haute qualité sans éblouissement pour les créateurs de contenu les plus exigeants. Avec un diamètre de 17 pouces, Ring Light émet une lueur circulaire uniforme à travers deux couches de diffusion qui encapsule uniformément les contours du visage, élimine les ombres et flatte la peau. Il intègre une connexion Wi-Fi pour un contrôle facile via une application pour iPhone, Android, Mac ou Windows. Ring Light est le dernier-né de la suite Elgato de produits home studio professionnels, notamment Stream Deck, Wave Microphones et Green Screen. Que vous soyez un créateur chevronné ou tout juste débutant, Elgato Ring Light illuminera votre contenu.

Outre les prestigieux Key Light et Key Light Air, Ring Light dispose de la même technologie LED OSRAM de haute qualité et sans scintillement qui a aidé les créateurs à générer facilement du contenu de qualité professionnelle. Une sortie ultra-lumineuse de 2500 lumens peut être atténuée par incréments d’un pour cent, de sorte que vous pouvez adapter votre éclairage à n’importe quel environnement, tandis qu’une plage de température de couleur de 2900 à 7000 K vous permet d’obtenir le look que vous voulez sans avoir à le faire. connectez des filtres de couleur externes. En particulier, l’architecture d’éclairage périmétrique emblématique d’Elgato et la technologie de diffusion multicouche vous permettent de travailler sans transpirer ni fatiguer les yeux.

Ring Light peut être contrôlé via Wi-Fi à l’aide de l’application gratuite Control Center sur un ordinateur ou un smartphone, il est compatible avec Elgato Stream Deck via une commande tactile via des touches LCD qui peuvent être personnalisées pour optimiser l’ensemble de votre système audio et vidéo . Ring Light peut également être contrôlé manuellement, avec deux boutons intégrés facilement accessibles qui vous permettent de régler la luminosité et la température de couleur lorsque votre ordinateur ou smartphone n’est pas à portée de main.

Un mât télescopique et un support pivotant 3D vous permettent d’ajuster la hauteur et l’angle du faisceau de la lumière annulaire, tandis qu’un support de caméra sphérique avec une vis de 0,25 « . Vous permet de connecter l’appareil photo ou un support mobile (tel que Elgato Phone Grip, vendu séparément). Quel que soit le mode d’enregistrement choisi, Ring Light permet un réglage indépendant de l’angle de la caméra en fonction de l’angle d’éclairage pour créer la photo parfaite. Un support de bureau rembourré maintient la Ring Light en sécurité, tout en économisant de l’espace.

Elgato permet à davantage de créateurs de contenu de devenir des experts en éclairage.

