. / EPA / MARIO CRUZ / Archives

Lisbonne, 24 janvier . .- Les collèges électoraux ont ouvert ce dimanche au premier tour de l’élection présidentielle au Portugal, qui se borne à arrêter une troisième vague qui laisse des chiffres sans précédent mais qui permet à ses citoyens de partir ce dimanche pour voter.

Plus de 10,8 millions d’électeurs, dont un million et demi à l’étranger, sont appelés aux urnes pour élire le chef de l’Etat, lors d’élections où une forte abstention est attendue en raison de la pandémie.

Les sondages donnent une nette victoire au premier tour avec environ 60% des voix à l’actuel président, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui aspire à un second mandat au Palácio de Belém.

L’attention est portée sur le chiffre d’abstention, qui peut être historique, et le président lui-même a admis cette semaine que, si cet indicateur dépasse 70%, il est probable que le pays devra voter à nouveau au second tour.

Sur les six rivaux de Rebelo de Sousa, les sondages attribuent la deuxième place à l’ancienne députée socialiste Ana Gomes (14,5%), suivie par le leader de l’extrême droite, André Ventura (12,5%).

Les autres candidats ont des projections inférieures à 5%: l’eurodéputée du Bloco de Esquerda Marisa Matías, l’eurodéputé communiste João Ferreira, le libéral Tiago Mayan et Vitorino Silva, qui n’a le soutien d’aucun parti mais qui a déjà comparu élections présidentielles de 2016, dans lesquelles il a terminé sixième.

VOTEZ EN PANDÉMIE

Bien que le Portugal soit confiné depuis le 15, il est autorisé aujourd’hui à quitter son domicile pour se rendre aux urnes, un jour après que de nouveaux chiffres records pour l’ensemble de la pandémie aient été enregistrés: 274 décès et 15 333 infections.

Le nombre de bureaux de vote et le système de vote anticipé ont été élargis, grâce auxquels plus de 130 000 personnes ont déposé leur bulletin de vote il y a une semaine.

Pour aller voter, l’utilisation d’un masque est obligatoire et il est recommandé d’apporter votre propre stylo.

En outre, les bulletins de vote des personnes infectées et des personnes isolées à leur domicile ont été collectés, bien que ceux qui ont été testés positifs ou ont été mis en quarantaine dans les 10 jours précédant les élections restent sans vote, soit environ 45000 personnes, selon les médias locaux.

Les personnes âgées vivant dans des résidences ont également été autorisées à voter dans le centre même.

Les bureaux de vote fermeront ce dimanche à 19h00 (GMT) au Portugal continental et à Madère, et une heure plus tard dans l’archipel des Açores, en raison du décalage horaire.