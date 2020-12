Bureaux de vote vides au Venezuela

Plus de 14 200 centres électoraux au Venezuela ont déjà ouvert leurs portes pour les élections controversées convoquées par Nicolás Maduro pour le renouvellement de l’Assemblée nationale, le Parlement monocaméral. La Commission électorale nationale du Venezuela, triée sur le volet par la dictature, a mis en place 29622 tables de vote dans tout le pays pour plus de 20 millions de Vénézuéliens appelés à voter et à élire les 277 députés du parlement pour la période 2021-2026. .. Cependant, aux premières heures des élections, les écoles sont vides.

Infobae a visité les centres électoraux symboliques de Caracas à Chacao, la Campiña, le Parque Carabobo et La Florida, où il y a généralement des premières lignes pour voter. Cette fois, ce scénario n’est pas respecté. Et les quelques électeurs que vous voyez sont des adultes et des personnes âgées, pas de jeunes.

Secteur La Campiña, commune de Libertador, Caracas

Il n’est pas surprenant de constater le faible nombre d’électeurs, car les élections sont fortement remises en question à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Secteur La Florida – Municipalité de Libertador

Le président en charge, l’opposition Juan Guaidó, a dénoncé les élections comme “une fraude”. “La dictature n’a pas l’intention d’élections, elle entend détruire l’espoir d’un pays”, a-t-il déclaré. Et j’ajoute: «La réponse a été et sera claire: le rejet. Nous invitons tout le monde à rester à la maison ” et exercer à sa place, la majorité le 12 décembre, au point culminant de la consultation populaire de l’opposition.

Secteur du parc Carabobo, municipalité de Libertador, Caracas

Dans des déclarations à Infobae, Guaidó, a dénoncé que la dictature menace les Vénézuéliens d’aller aux urnes. “Le régime a un tel contrôle sur qui vote et qui ne vote pas, donc la menace qu’ils prennent de la nourriture à ceux qui ne participent pas est vraie”, a-t-il dit.

Au Venezuela, le vote est volontaire, et étant donné que les sondages estiment que 80% des Vénézuéliens ne participeront pas car il s’agit d’un processus défectueux, Chavismo a entrepris une stratégie de coercition et de menaces contre la population pour les forcer à se rendre aux urnes. Cette semaine, le deuxième du Chavisme, Diosdado Cabello, a menacé en disant que “quiconque ne vote pas, ne mange pas”, dans un pays avec 10 millions d’habitants en insécurité alimentaire, selon l’ONU, et dans lequel le régime contrôle la distribution de nourriture.

Les groupes chavistes stationnés à la périphérie du centre de vote passent une liste de ceux qui ont voté. Colegio San Agustín, dans le centre de Caracas

Maduro a également annoncé que les groupes militaires et d’extermination, tels que le FAES, chercheront dans leurs maisons des citoyens pour les emmener voter, sous prétexte de «garantir des mesures de biosécurité.

“Ils menacent tous ceux qui font du prosélytisme contre la dictature, ils ont arrêté deux de nos partisans dans le sud du Venezuela pour avoir distribué des brochures”, a révélé le président en charge.

Diosdado Cabello: «Celui qui ne vote pas ne mange pas. Pour ceux qui ne votent pas, il n’y a pas de nourriture “

Guaidó est convaincu que la communauté internationale ne soutiendra pas la fraude de demain. “Déjà Maduro et le régime sont très clairs sur le fait que personne ne reconnaîtra ni ne légitimera ce processus”, a déclaré le chef de l’opposition. En fait, l’Union européenne a envoyé une délégation à Caracas en septembre dernier pour essayer de s’entendre avec le régime sur les conditions minimales du processus. Compte tenu du refus du dictateur, le bloc a déterminé qu’il n’y avait pas de conditions démocratiques pour les élections au Venezuela et a donc décidé de ne pas envoyer de mission d’observation électorale.

Ni l’ONU ni l’OEA. «Ceux qui viennent sont des figures créées par le régime pour inviter leurs alliés internationaux, qui ne vérifieront pas la transparence du processus, mais feront une présence politique symbolique», accusent-ils du gouvernement intérimaire du Venezuela.

Développement….

