MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

ArcelorMittal, la plus grande entreprise sidérurgique du monde, a enregistré des pertes de 1,94 milliard de dollars (1651 millions d’euros) au cours des neuf premiers mois de 2020, soit une augmentation de 239% par rapport aux “ chiffres rouges ” de 572 millions de dollars ( 487 millions d’euros) comptabilisés à la même période de 2019, selon la multinationale.

Jusqu’en septembre, le chiffre d’affaires d’ArcelorMittal recule de 29% sur un an, à 39086 millions de dollars (33280 millions d’euros), tandis que le résultat brut d’exploitation (Ebitda) baisse de 39,7% par rapport à celui enregistré un an plus tôt jusqu’à 2 575 millions de dollars (2 192 millions d’euros).

Cependant, au troisième trimestre, ArcelorMittal a réussi à réduire ses pertes de 51,6%, à 261 millions de dollars (222 millions d’euros), tandis que les revenus de la multinationale ont baissé de 20,2%, à 13 266 millions de dollars ( 11 295 millions d’euros).

“Le troisième trimestre a marqué une meilleure performance opérationnelle pour le groupe, les marchés de l’acier se remettant progressivement du deuxième trimestre difficile après la fin des verrouillages”, a déclaré Lakshmi N. Mittal, président-directeur général de la société, soulignant que tout Les segments de l’acier ont affiché une meilleure demande.

Le dirigeant a également exprimé sa satisfaction d’avoir mené à bien le programme de désendettement et de désinvestissement «dans cet environnement très difficile», de sorte qu’après la vente d’ArcelorMittal USA, la société pourra donner la priorité au retour de trésorerie aux actionnaires.

<< La récente flambée des cas de Covid-19 dans le monde fait qu'il est prudent de rester prudent quant aux perspectives et nous devons nous préparer à une nouvelle volatilité. Cependant, nous avons réussi à ce jour à protéger notre population, nos actifs, notre rentabilité et les flux de trésorerie pendant la crise nous mettent en bonne position pour profiter d'une plus grande reprise économique », a-t-il ajouté.