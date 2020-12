01/01/1970 Cuatrecasas intègre 9 partenaires au Chili, en Colombie et au Mexique AMÉRIQUE DU SUD AMÉRIQUE DU SUD AMÉRIQUE CENTRALE EUROPE CHILI COLOMBIE MEXIQUE ESPAGNE AMÉRIQUE LATINE ÉCONOMIE D’ESPAGNE CUATRECASAS

MADRID, 28 ANS (EUROPA PRESS)

Les associés du cabinet d’avocats Cuatrecasas ont approuvé l’incorporation de neuf associés au Chili, en Colombie et au Mexique pour renforcer leur position en Amérique latine, comme le rapporte le cabinet dans un communiqué.

Plus précisément, la société a incorporé Roberto Guererro en tant que partenaire de coordination de la zone commerciale du bureau de Santiago du Chili, avec lequel trois avocats rejoindront son équipe actuelle, à savoir Tomás Kubick, Macarena Ravinet et Josefina Yávar; et incorporera Alfonso Ugarte en tant que partenaires dans la zone Mercantil à Santiago du Chili.

L’avocat chilien Roberto Guerrero a 30 ans d’expérience dans les affaires corporatives, les fusions et acquisitions et le droit bancaire et financier, en plus d’avoir participé à de nombreuses opérations sur le marché chilien.

Sa pratique professionnelle s’est concentrée sur les domaines du droit commercial, financier et corporatif et à ce titre, il a été impliqué dans la conception, la négociation et la mise en œuvre d’entreprises complexes pour le compte de clients nationaux et étrangers, y compris des multinationales nord-américaines, européennes et asiatiques. , dans divers secteurs de l’économie.

Pour sa part, à Bogotá, la société a incorporé Manuel Quinche en tant que nouvel associé directeur du bureau et coordinateur de la pratique Finance et Banque; et Alessia Bello et Juan Felipe Vera comme nouveaux partenaires.

Concernant Manuel Quinche, Cuatrecasas a souligné qu’il était un expert dans les domaines du financement structuré, du financement de projets et des fusions et acquisitions. Quinche a agi en tant que conseiller juridique auprès d’emprunteurs, de prêteurs et d’entités financières nationaux et internationaux dans diverses opérations de financement d’entreprise et de financement de projets, y compris, entre autres, des financements avec des banques commerciales, des financements syndiqués, des entités multilatérales, des agences de crédit. l’exportation et via les marchés de capitaux.

Dans sa carrière, sa participation aux financements les plus complexes et les plus précieux réalisés en Colombie se démarque, ainsi qu’aux deux plus grandes fusions et acquisitions de l’histoire du pays. Auparavant, il a travaillé dans des cabinets d’avocats en Colombie et aux États-Unis.

Dans le même temps, Javier Díaz de León sera un nouvel associé dans le domaine fiscal du bureau de Mexico. Díaz de León est spécialisé dans le domaine des taxes internationales et a présenté, entre autres, des fonds d’investissement publics et privés, des maisons de courtage, des sociétés de fabrication et de distribution, des consortiums de transport maritime et aérien pour l’industrie de l’énergie.

Le nouveau partenaire de Cuatrecasas a fourni des services de conseil fiscal en matière de création de fonds réglementés et non réglementés, de produits financiers, de fusions et acquisitions, de restructuration d’entreprise, de coentreprises, de financement, de structuration de développements immobiliers, de projets d’énergie et d’infrastructure et de trusts internationaux pour l’administration et le transfert des biens patrimoniaux.

“Avec ces signatures, Cuatrecasas se consolide comme un cabinet d’avocats de premier plan en Amérique latine, une région dans laquelle il a plus de vingt ans d’expérience et une présence de premier plan au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou”, a souligné la société.