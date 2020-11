20/10/2020 Economie.- Mapfre demande de réformer les retraites le plus rapidement possible et estime que l’élimination des déductions fiscales est une erreur. Le président de Mapfre, Antonio Huertas, a mis en évidence le «marché stratégique important» qu’est le Brésil, où l’entreprise opère depuis plus de 25 ans et qui représente par la suite son deuxième marché naturel. s d’Espagne. ECONOMIE D’AFFAIRES

MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Le président de Mapfre, Antonio Huertas, a mis en évidence le “marché stratégique important” qu’est le Brésil, où l’entreprise opère depuis plus de 25 ans et qui représente son deuxième marché naturel après l’Espagne.

«Sans le Brésil, nous ne comprendrions pas le Mapfre d’aujourd’hui», a ajouté Huertas lors de son discours au séminaire «Construire la collaboration systémique Brésil-Espagne: investissements et opportunités d’affaires dans le scénario post-pandémique» organisé par Casa de América.

En 2019, Mapfre s’est consolidé comme le premier groupe d’assurance international en Amérique latine, avec une part de marché de 5,7%, et le troisième du classement mondial, seulement derrière le Brésilien Bradesco (6,6%) et Brasilprev ( 6,5%).

Dans sa présentation, Huertas a mis en évidence quelques chiffres sur les relations économiques entre le Brésil et l’Espagne. Plus précisément, il a souligné qu’en 2018, le Brésil comptait 500 entreprises espagnoles et un investissement espagnol pouvant atteindre 48 000 millions d’euros, quatrième destination des investissements espagnols, avec plus de 180000 emplois créés.

En revanche, l’exécutif a valorisé le travail du gouvernement de Jair Bolsonaro pendant la crise des coronavirus, mettant en avant l’aide de 600 reais brésiliens (environ 100 euros) à destination des secteurs de la population les plus touchés par la contingence sanitaire.

Huertas a mis en évidence les mesures prises par les autorités brésiliennes pour libéraliser l’économie par la privatisation de certaines entreprises publiques et la maîtrise des dépenses publiques, entre autres initiatives.

Le président de Mapfre a également souligné l’importance de ratifier l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, ce qui signifierait l’intégration de plus de 800 millions de personnes et plus de 100 000 millions de dollars (84410 millions d’euros) de commerce bilatéral et une réduction 90% de tarif entre les deux blocs. “Approuver cet accord est essentiel, il est d’une grande urgence pour les deux parties”, a déclaré Huertas, qui a ajouté que cela empêcherait également les guerres commerciales.

De son côté, le président de l’assureur a souligné que l’entrée au Brésil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) serait une “étape très importante”, car elle donnerait aux investisseurs beaucoup de confiance pour investir dans le pays.