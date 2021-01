18/04/2013 Siège d’Ibermatica MADRID ECONOMIA ESPAGNE EUROPA IBERMÁTICA

MADRID, 12 ANS (EUROPA PRESS)

Ibermatica, à travers sa filiale latino-américaine, Tecnet, a étendu son alliance avec General Electric Digital pour mettre en œuvre des solutions technologiques sur les marchés du Mexique, du Chili et du Pérou, ainsi que ceux de l’Argentine et de la Bolivie, marchés sur lesquels les deux sociétés travaillaient déjà ensemble. depuis plus de deux décennies.

La société n’exclut pas de continuer à étendre à l’avenir son accord numérique avec General Electric Digital à d’autres pays d’Amérique latine, en établissant un accord d’exclusivité dans certains d’entre eux, comme cela a été signé aujourd’hui sur le marché mexicain.

Comme indiqué dans un communiqué, le logiciel qui sera distribué par Ibermática est particulièrement axé sur le secteur industriel et améliorera la surveillance et l’automatisation des processus de production afin d’améliorer leurs performances.

General Electric Digital est une filiale de l’américain General Electric, une société qui propose des logiciels et des services IoT à des entreprises principalement industrielles.

Parmi les solutions que Tecnet distribuera sur de nouveaux marchés, Scad iFix se démarque, qui améliore la productivité opérationnelle en promouvant l’aide à la décision avec une visualisation haute performance. L’entreprise a également mis en avant Historian, un collecteur de données industrielles qui permet d’analyser la performance des actifs et des processus, afin de générer de la valeur ajoutée pour l’activité des clients.

D’autres solutions à souligner sont Operation Hub, un environnement centralisé pour créer des applications industrielles; IHM Web, qui fournit une interface unique et performante sur plusieurs sources de données; Espace Web, pour la visualisation et le fonctionnement du Scada iFix via une application Web compatible avec Android, iOS ou via un navigateur; et Predix Manufacturing Execution Systems, une suite de solutions qui peuvent transformer votre entreprise de fabrication grâce à la perspicacité et l’intelligence.

En outre, Tecnet dispose d’un service de maintenance appelé «Acceleration Plan Premier», qui permet aux clients de sélectionner le niveau de support et les fonctionnalités qui correspondent à leurs besoins commerciaux. Le service donne également accès au support technique, à la formation et aux dernières versions logicielles disponibles, afin de rechercher à chaque mise à jour une amélioration des processus de production de ses clients.