10/02/2020 Economie.- Le taux de chômage au Chili est passé à 11,6% entre août et octobre. Le taux de chômage au Chili pendant la période d’août à octobre était de 11,6%, soit 4,6 points de pourcentage de plus qu’à la même période de l’année précédente, selon les données de l’Institut. Office national des statistiques (INE) du Chili a présenté ce vendredi. AMÉRIQUE DU SUD ÉCONOMIE CHILI INTERNATIONAL JOSE FRANCISCO ZU IGA / AGENCIAUNO

MADRID, 27 ANS (EUROPA PRESS)

Le taux de chômage du Chili au cours de la période d’août à octobre était de 11,6%, soit 4,6 points de pourcentage de plus que la même période de l’année précédente, selon les données de l’Institut national de statistique (INE) de Le Chili a présenté ce vendredi.

Les données sur le chômage du dernier trimestre représentent la meilleure lecture depuis le trimestre mobile d’avril-juin, lorsque le chômage a atteint 12,2%, ce qui montre la reprise progressive de l’emploi chilien après la propagation de la pandémie.

L’augmentation du chômage s’explique, entre autres facteurs, par la réduction de 14,8% du nombre de personnes occupées, ainsi que par l’augmentation de 45,1% des chômeurs.

La contraction de la main-d’œuvre a été influencée par le commerce (-16,1%), la construction (-25,6%) et l’hébergement et la restauration (-43,7%). En revanche, les principales hausses concernent les secteurs de l’administration publique (6,9%), des activités financières et d’assurance (10,8%) et de la fourniture d’électricité (13,3%).

Ainsi, le taux d’occupation s’établit à 48,6% à fin octobre, 9,6 points de pourcentage de moins que l’année précédente, mais légèrement supérieur aux données enregistrées aux trimestres précédents de 2020, en ligne avec la réactivation progressive économique.

Dans le même temps, le taux de chômage désaisonnalisé s’établit à 11,7%, ce qui implique une réduction de 0,4 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, en raison de la croissance de la population active (+3,6 %) et les personnes occupées (+ 4,1%), ainsi que la baisse des chômeurs (-0,1%).

De son côté, l’informalité chilienne a atteint 25,1% de la population, en baisse de 2,8 points de pourcentage par rapport à 2019. En revanche, la population hors de la population active est passée à 22,8%.