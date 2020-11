MADRID, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Le vice-président et ministre de l’Économie et des Finances du Venezuela, Delcy Rodríguez, a annoncé la création d’une taxe sur les transactions en devises au sein d’une institution financière du pays, dans le but de renforcer la monnaie nationale, le bolivar, qui en une seule journée il a été dévalué de plus de 14%, atteignant un taux de change de 917 739 bolivars pour chaque dollar américain.

“Les transactions en devises au sein d’une entité financière paieront une taxe transactionnelle plus élevée que la taxe sur les grandes transactions financières pour les opérations en bolivars. La loi correspondante sera réformée à cet effet”, a expliqué Rodríguez via son compte Twitter.

En plus de cette mesure, Rodríguez a indiqué que les établissements où les échanges entre devises peuvent être effectués, que le vice-président a appelés “alliés commerciaux”, seront augmentés.

De même, le vice-président vénézuélien a déclaré que pour “revigorer” l’utilisation du bolivar, la surintendance des institutions du secteur bancaire du Venezuela sera en mesure d’étendre “considérablement les limites des transactions avec des cartes de débit et des virements électroniques, tant pour les particuliers. naturel et légal “.

Les mesures s’inscrivent dans le cadre de la dollarisation du pays des Caraïbes compte tenu de la forte dévaluation du bolivar, qui s’est déprécié de plus de 40% jusqu’à présent ce mois-ci, à laquelle s’ajoute l’hyperinflation, qui jusqu’à septembre s’élevait à plus 1400%, selon les données de l’Assemblée nationale.