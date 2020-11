26/11/2020 RAPPORT D’ÉTAPE Espagne ÉCONOMIE COMMUNAUTÉ VALENCIENNE ESPAGNE EUROPE VALENCE SOCIEDAD AVE

VALENCE, 26 ANS (EUROPA PRESS)

Plus de 70% des chefs d’entreprise familiaux actuels admettent ne pas avoir de plan de relève. Ainsi, les entreprises commerciales espagnoles se situent dans la moyenne internationale en ce qui concerne l’existence de plans de succession (28% en Espagne, comme en Europe et en Amérique latine) contre 30% au niveau mondial.

C’est l’une des principales conclusions de l’étude “ Les entreprises familiales espagnoles face au défi de la succession: différentes perspectives générationnelles ”, menée par des chercheurs de la Chaire d’Entreprise Familiale de l’Université de Valence, la Chaire Entreprise Familiale et Création d’Entreprise de l’Université Abat Oliba CEU et de l’Université d’Estrémadure, qui font partie du consortium international STEP Project (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices).

Ces groupes de recherche collaborent étroitement avec les associations d’entreprises familiales dans leurs domaines de référence: AVE (Association des entreprises valenciennes), ASCEF (Association catalane des entreprises familiales) et AEEF (Association des entreprises familiales d’Estrémadure).

L’étude montre que les entreprises familiales espagnoles font face à ces processus avec une «forte orientation vers la structuration du gouvernement familial». Cela peut aider à guider et à s’entendre sur les processus de succession et à encourager la participation et l’implication de la famille dans les étapes futures du projet d’entreprise. Cependant, ils sont moins bien équipés de structures et de mécanismes de gouvernement d’entreprise (conseils d’administration, existence d’administrateurs externes, etc.), qui sont également essentiels pour canaliser la transition dans le management, prévient-il.

Les entreprises familiales espagnoles participantes appartiennent principalement au secteur des services (69%), 15% d’entre elles exercent leur activité dans le secteur primaire et 16% dans le secteur secondaire, et sont légèrement supérieures aux moyennes nationales.

De même, les dirigeants des entreprises familiales participantes se caractérisent par un âge moyen de 45 ans et appartiennent pour la plupart à des familles d’entreprises de la 2e génération ou plus. Les résultats de l’étude indiquent que 28% des entreprises familiales espagnoles ont un plan de Succession.

Vu sous un autre angle, plus de 70% des dirigeants actuels d’entreprises familiales avouent ne pas avoir de plan de relève. Ces chiffres sont très similaires pour les dirigeants européens et latino-américains et, dans leur ensemble, pour ceux de l’ensemble de l’échantillon mondial de cette étude.

La mise en place d’un plan de relève suggère que les chefs d’entreprise familiaux ont pris conscience de l’importance de se préparer à l’avance au processus de succession, et que ce processus peut être développé par des critères raisonnés et de manière professionnelle.

En revanche, les responsables du rapport signalent, lorsqu’on leur demande si l’entreprise dispose d’un plan d’urgence en cas d’événement imprévu obligeant le remplacement du dirigeant actuel, les différences entre ceux qui en disposent et ceux qui ils ne l’ont pas, non, ils sont considérablement réduits. En Espagne, 44% des dirigeants déclarent avoir un plan d’urgence, tandis que 56% déclarent ne pas avoir de plan.

Concernant l’attitude des dirigeants pour préparer leur retraite, en Espagne, 37% des dirigeants interrogés déclarent avoir un plan prémédité concernant leur retraite. Si l’on compare les données avec celles d’autres pays de l’UE, on constate qu’en Allemagne ce chiffre monte à 60%; tandis que l’Italie est le pays où la retraite est le moins planifiée, avec une représentation de 13%.

On constate également que l’existence d’un plan de succession formel dans l’entreprise augmente la possibilité pour le dirigeant actuel de réfléchir à ses projets futurs (le pourcentage de managers se préparant à la retraite est supérieur de 11 points). Cela permet de se préparer individuellement et d’éviter les retranchements qui entravent les processus de succession.

En termes d’intentions concernant le profil du successeur, 84% des entreprises considèrent que la probabilité que le successeur soit un membre de la famille est moyenne ou élevée.

Le critère le plus fréquemment considéré dans les entreprises familiales espagnoles pour sélectionner le successeur est lié au degré d’intérêt qu’elles manifestent pour l’entreprise (aspect considéré dans 39% des entreprises). Le deuxième critère le plus fréquent est lié au consensus atteint par les instances dirigeantes ou dirigeants de l’entreprise (25% des cas). Le choix du candidat le plus qualifié est évoqué dans 19% des entreprises, tandis que 12% reconnaissent que le droit d’aînesse reste un critère pertinent.

MILLENNIALS ET GÉNÉRATION X

L’un des aspects dans lesquels il existe une plus grande diversité de points de vue entre les différents groupes générationnels est celui lié aux projets que les dirigeants ont en ce qui concerne le moment de leur retraite. Dans le cas des dirigeants d’entreprises familiales espagnoles, un cinquième des membres de la génération du millénaire valorise la possibilité de prendre sa retraite à un âge précoce, en dessous de 50 ans (voir figure 24), bien que la majorité (63% ) fixe son horizon aux âges habituels de la retraite et 11% encore plus.

De leur côté, seuls 5% des dirigeants appartenant à la génération X envisagent de prolonger leur mandat au-delà de 70 ans. En revanche, un baby-boomer sur cinq, dont l’âge est déjà compris entre 45 et 75 ans, envisage de prendre sa retraite à un âge supérieur à 70 ans.

Si ces données sont contrastées avec celles du groupe de sociétés européennes, on constate que les résultats sont similaires. Les milléniaux et la génération X sont plus susceptibles de prendre leur retraite avant 60 ans; et près de 30% de la génération du baby-boom prévoient de prendre leur retraite après 70 ans.

Les résultats obtenus montrent que l’allongement de l’espérance de vie ne semble pas retarder substantiellement les intentions de renouvellement générationnel des générations qui sont actuellement aux commandes (notamment la génération des baby-boomers et la génération X).

Dans ces cas, environ 70% des dirigeants interrogés déclarent avoir l’intention de prendre leur retraite entre 60 et 70 ans, alors que les plus jeunes sont moins prédisposés à prolonger leur carrière au-delà de 70 ans (5% des membres du Génération X, contre 28% des baby-boomers)

Le départ à la retraite du dirigeant de l’entreprise implique un processus de succession qui, du point de vue commercial, doit se faire progressivement et naturellement.

L’étude menée par le projet STEP au niveau mondial a examiné la manière dont les changements générationnels et sociaux influencent la manière dont les processus de succession sont affrontés dans les entreprises familiales du monde entier.

Il a bénéficié de la collaboration de plus de 40 universités de différentes parties du monde et de la participation de plus de 1800 entreprises familiales de 33 pays, appartenant à 5 régions géographiques (Europe et Asie centrale; Amérique du Nord; Amérique latine et Caraïbes; Asie- Pacifique et Moyen-Orient et Afrique).

Sur la base de cette recherche, les partenaires espagnols du projet ont préparé un rapport national, qui recueille la situation en Espagne, sur la base des données fournies par 113 entreprises familiales espagnoles. L’étude compare les résultats du cas espagnol avec l’échantillon global dans son ensemble, ainsi qu’avec l’échantillon d’entreprises européennes et avec une sélection de pays européens pour lesquels des informations suffisantes sont disponibles.