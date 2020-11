Les membres ont assuré qu’avec Anthony Galindo ils s’entendaient «comme des frères» (Photo: Instagram @mdoonline)

Après la première de la série Get on my bike, qui raconte des détails sur l’histoire du groupe portoricain Menudo y comment il est devenu un phénomène adolescent sur tout le continent américain et au-delà de ces latitudes, les réactions autour de ce qu’incarnait le projet n’ont pas attendu.

Et c’est qu’il n’y avait pas peu d’anciens membres du groupe qui étaient contre ce qui était reflété dans le feuilleton qui a été fait à partir des témoignages d’Edgardo Díaz, gérant du groupe emblématique; plusieurs ont même souligné qu’à l’époque ils étaient victimes de différents abus émotionnels, professionnels, physiques et même sexuels, des aspects qui ne sont pas comptés dans la série Amazon Prime.

Après quelques jours, l’ancien membre de Menudo Roy Roselló révélé au programme Fenêtrage ce qu’il a dit à plusieurs reprises, à propos de l’abus sexuel allégué qui prétend avoir souffert du manager du groupe, maintenant un nouveau soupçon surgit.

Cadre fourni par le groupe MDO où (id) Abel talamantez, Frankie J, Alexis Grullón, Ángel López et Didier Hernández apparaissent dans un instant de la vidéo de la chanson “With you in heaven”. (Photo: . / MDO)

Roselló a dit que deux éléments qui composaient l’alignement de Menudo La Reunion, un projet réalisé il y a plusieurs années après le succès du concept El Reencuentro, ils lui ont confié en secret qu’ils avaient également été victimes du chauffeur portoricain. Voici ce que disait l’ancien chanteur:

J’en connais, je ne vais pas citer de noms, qui étaient à Menudo La Réunion, deux d’entre eux m’ont dit “ j’y suis allé aussi, j’ai traversé cette cruauté que tu as subie, Roy, à cause de ces abus ”

Et c’est que parmi les membres qui faisaient partie de Cette formation du groupe qui a joué au Brésil pour commémorer les grands succès de Menudo, était Anthony Galindo, qui faisait partie du projet et a vécu sa transition vers MDO, et qui malheureusement, il a perdu la vie il y a quelques mois, à cause de son suicide.

Anthony Galindo a souffert d’une profonde dépression à la suite de son retrait de la scène et de la pandémie, qui l’a conduit à se suicider (Photo: Instagram @ iamelpapijoe)

C’était ses anciens camarades de groupe qui Ils ont donné leur point de vue sur ce que Roselló a déclaré, sur le point de savoir s’ils croient qu’Anthony aurait été l’un de ceux qui lui ont avoué. qu’elle avait subi des abus sexuels de la part d’Edgardo.

Dans une interview pour le même programme, Abel Talamantez, Didier Hernández et Alexis Grullón ont déclaré:

“Cette partie d’Anthony que nous ne connaissons pas, la vérité est que nous étions … ça aurait été quelque chose qui à ce moment-là dans le groupe aurait parlé, ça ne serait pas passé inaperçu comme ça»Dit Grullón.

«L’un n’a jamais été à tout moment avec l’autre pour dire ce que l’on vit ou ce qui ne vit pas, mais Anthony faisait définitivement partie de notre génération, nous n’avons jamais … Comment expliquer? Nous sommes frères, personne… quelque chose comme ça n’aurait pas été pris à la légère et ils n’auraient pas été silencieux, non », a ajouté Talamantez.

Edgardo Díaz a été dénoncé par certains anciens membres de Menudo pour avoir prétendument abusé d’eux sous divers aspects (Photo: File)

“On ne peut pas et on ne dira pas, hé … nier ou dire que «c’est mentir», non, vraiment chacun a sa propre histoire qu’il racontera en temps voulu. Nous sommes entrés dans un moment très différent du groupe, je sens que, je ne sais pas, du coup Edgardo a appris les leçons de la vie ou je ne sais pas, mais nous l’avons trouvé à un moment très différent, où en fait il ne gérait plus beaucoup la situation, José Antonio Jiménez était déjà là, et ce qui existait avant a cessé d’exister parce que cette nouvelle vague de membres est entrée ” , dit Grullón.

Anthony Galindo et ses anciens coéquipiers ont fait la transition de Menudo à MDO; dans l’image, le dernier album comme Menudo (Photo: Instagram @mdoonline)

Et c’est aussi qu’ils continuent à former le groupe dont Edgardo Díaz détient les droits fondateurs, c’est pourquoi à ce jour ils entretiennent une relation de travail.

“Bref, nos compagnons auront leur vérité, mais je n’ai pas vu ça, Jusqu’à aujourd’hui, nous sommes partenaires d’Edgardo, il fait partie du groupe MDO et c’est pourquoi je ne suis ici pour défendre personne, je ne fais que défendre ma position dans le groupe et ce que j’ai vu “, a déclaré Grullón.

