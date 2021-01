Edmundo Rivero, “El Feo”, légende du tango (Wikipedia)

Ils l’ont surnommé El Feo parce que son visage n’était pas dans la lignée de celui des autres chanteurs à la peau fraîche et aux sourires de cinéma, des éternels galants tombés amoureux des danses de la ville. Mais Edmundo Rivero Plus que laid, il était un spectacle rare du tango, une voix qui rompait avec tout ce qu’il avait entendu et une poésie lunfardesque qui transformait le discours des enfers en héritage culturel. Le musicien, compositeur et guitariste était un punk, il a fait ce qui sortait de ses tripes et cela lui a coûté de nombreux rejets avant d’atteindre la consécration.

Il y a 35 ans, il est mort à Buenos Aires et a laissé un héritage qui a changé à jamais la musique de Buenos Aires, le plaçant dans le panthéon de grands noms tels que Gardel, Corsini, Du rail, Liberté Lamarque et Piazzolla, entre autres.

Un de ces artistes qui marquent un avant et un après, qui sont enseignants sans avoir enseigné, simplement parce qu’ils ont tourné une originalité vers une œuvre qui, dans bien des cas, serait reprise par leurs successeurs.

Leonel, l’enfant cultivé de la banlieue

Il a commencé sa carrière sous le nom de Leonel, nom qu’il a hérité d’un arrière-grand-père anglais dirigé par les Ranqueles à la frontière hostile. Plus tard, ce serait Edmundo, héritage de la passion de la lecture de sa mère Anselma pour Le conte de Montecristo de Dumas.

Il est né en juin 1911 à la gare de Puente Alsina, où son père était chef des chemins de fer, dans une zone habitée par les derniers bouviers. Il a vécu pendant une courte période à Moquehuá, près de Chivilcoy, où son père avait été transféré, mais il souffre d’une maladie méconnaissable des médecins de la ville et, à six ans, ils retournent tous dans la ville, pour s’installer à Saavedra.

Avec Jorge Luis Borges et Ástor Piazzolla

Là, la musique et la poésie entrent définitivement dans sa vie, non seulement par ses parents, mais aussi accompagnées de tout un environnement culturel. Son oncle Justo Duarte, comptable général de la Government House, passionné de musique et de chant, organisa des rencontres avec des poètes et des chanteurs, tandis qu’un autre oncle maternel, Ange dura, l’a encouragé à lire Âme forte, Lugones, Espronceda et Edgar Allan Poe, pour n’en nommer que quelques-uns. Le chant est une manifestation émotionnelle congénitale. Ma formation est due à mes parents, mes oncles et les payadores et improvisateurs que j’ai écoutés », a-t-il déclaré dans une interview.

Loin de ce que l’on peut imaginer pour son style et ses thèmes, le petit Edmundo n’était pas seulement un produit de danses de quartier et de rue. Il n’était pas autodidacte; il a étudié la guitare et le chant au Conservatoire. Et le tango n’était pas son premier amour, même Gardel.

«J’avais l’habitude de l’écouter (Gardel) sur ces vieilles radios et je l’aimais beaucoup, mais j’étais sur autre chose. Il ne chantait toujours pas de tangos mais des chansons du sud: milongas, styles, vidalitas et tout le reste. D’un autre côté, j’ai beaucoup appris de l’opéra, du mensonge. Il arrive que quand on rencontre Schubert ou Beethoven ou Rossini ou Wagner, aux grands musiciens, il peut mettre ces connaissances dans le tango », a-t-il expliqué.

Il y a une autre anecdote qui le peint, dans laquelle il marque le carrefour entre ces deux mondes qui a donné une singularité à son style: «Un jour le Iliade, de Homère; Je l’ai lu aussitôt, comme un roman d’aventures, et je l’ai tellement aimé que j’ai décidé de transférer certains de ses passages aux sextinas créoles. Quand je mettais une musique de pampeana milonga et la chantais au bar du coin assis sur le bord du trottoir, mon Homer ressemblait terriblement José Hernandez».

Il étudie dur et pendant ce temps il joue des natures mortes, chante avec des payadores et entame le circuit obligatoire des radios et des hôtels, il était encore Leonel. «Quand j’ai allongé mon pantalon, j’étais déjà un guitariste accompli et j’ai commencé à faire mes incursions dans les radios naissantes de cette époque», raconte-t-il à Primera Plana en 68.

Au début des années 30, il forme un duo avec sa sœur Eva et un autre avec son frère Aníbal. Avec elle, ils diffusent de la musique populaire sur Radio Cultura; Avec lui, ils ont joué de la musique espagnole à la guitare, à l’heure du thé à l’hôtel Alvear Palace. Il devient le compagnon d’autres personnes qui gagneraient en renommée, comme Nelly Omar et Francisco Love. Mais il était encore un deuxième homme, un bon guitariste.

“Le premier salaire que j’ai reçu à la radio était le produit d’un troc entre la station et une agence de publicité: un poisson! … mais de choisir entre le bord argenté et le merlu.”

Mais la guitare n’était pas seulement le chemin de ses premiers boulots, mais aussi “une clé d’or” qui lui a permis d’entrer dans un monde accessible à quelques-uns, la pègre, les bars douteux, où se rencontraient voleurs, voyous et cafishos, et que ils ont apporté le lexique qui finirait de forger la légende: le lunfardo.

La légende raconte qu’une fois, dans un cinéma du quartier de La Mosca, à Avellaneda, il a été engagé pour marquer le film muet Resaca. Un jour, ennuyé de répéter la même chose, il a osé chanter. Il a subi son premier rejet majeur, le public a frappé le sol et a été renvoyé cet après-midi.

Aníbal Troilo et Edmundo Rivero dans le programme “Yo te canto Buenos Aires” diffusé par la 11e chaîne au début des années 1960

L’ascenseur téléphonique qui changerait tout

Rencontrer des femmes n’était pas facile en dehors des cadres normaux et les parents étaient toujours là. Ainsi, avec son ami Benjamin Achával, ils avaient articulé une méthode peu orthodoxe, mais cela avait porté ses fruits: ils appelaient un numéro aléatoire et si une jeune femme répondait, il lui chantait une chanson romantique.

Un après-midi, après la chanson, la fille lui a dit: «J’ai un conservatoire et ce serait bien si mon frère l’écoutait. Il met sur pied un orchestre ».

Était Hermelinda de Caro, soeur de juillet, déjà violoniste et chef d’orchestre plus que réussi. Cependant, à sa grande déception, le groupement était de José de Caro et là, il a passé deux ans à recevoir pour un minimum, jusqu’à ce que Julio le convoque pour les carnavals au cinéma Pueyrredón, dans le quartier Flores. «Au lieu d’élever une mine, j’ai élevé un orchestre», a-t-il déclaré des années plus tard.

Mais l’argent était encore rare. Il abandonna donc ses rêves et devint commis au service administratif de l’Arsenal de Guerra, même si cette vie d’horaires et de règles le dérangeait. Un ami, Emilio Karstulovic, un ancien pilote automobile et propriétaire de la radio La Voz del Aire et du magazine Sintonía, l’a appelé un après-midi et lui a proposé un programme. Je suis d’accord. Il a dû réessayer.

Rivero chante pour l’ancien président Raúl Alfonsín (Wikipedia)

Pas un jour ne passa et il avait déjà reçu une invitation de Horacio Salgán. Deux Tango révulsifs étaient. Salgan était un arrangeur exquis, mais il allait à l’encontre des rythmes acceptés par le public. Ils ont cherché un endroit pour jouer en permanence, mais ils ont tous été refusés, ils ont donc dû se promener dans différents bars.

“La musique de Salgán, ses orchestrations, à cette époque étaient révolutionnaires et j’avais une voix de basse, quelque chose d’inouï à une époque où tous les chanteurs de tango exhibaient un registre de ténor.” “Ce que fait ce réalisateur, ce n’est pas le tango et pour couronner le tout, il a un chanteur avec une poitrine malade”, leur a-t-on dit.

Le style d’El Feo n’était pas canonique. Cela n’avait rien à voir avec l’archétype à succès du pintón ou du compadrito de l’âge d’or du tango. Son registre grave, dans un contexte dominé par les barytons et les ténors, était également accompagné de paroles avec cette langue inintelligible pour beaucoup, alors que ce qui marquait le marché à cette époque était le romantique.

Edmundo Rivero chante “Sur”

Tout cela a fait qu’il n’y a malheureusement pas de trace du travail avec Salgán. Cependant, au-delà du rejet, ce chanteur à la voix caverneuse commençait à avoir ses admirateurs.

47 a été l’année charnière. Rejoint l’orchestre de Aníbal Troilo, et quelque chose de paradigmatique se produit. Les gens arrêtent de danser et commencent à applaudir et à lancer des objets en l’air. Cette situation dérange et dérange Pichuco; un orchestre était le cœur d’une danse, pas un spectacle en soi. Il y a une petite guerre des ego là-dedans, mais le succès les maintient ensemble.

Le partenariat dure trois ans et quelques dizaines d’enregistrements sont restés, certains en duo avec Floréal Ruiz. Puis, sa voix est devenue canonique dans des tangos comme El Último Organito, ou Yo te blessigo, mais surtout avec Sur, de Manzi et Troilo.

Déjà en 50, il avait sa propre star et a commencé à participer au cinéma: Le paradis entre les mains (1950), Au rythme de ton mensonge (1951), Balle en cuir (1963), La déesse impure (1964), Buenos Aires, été 1912 (1966) et Argentin II (1973).

Edmundo Rivero dans “Ballon en cuir”

C’est ainsi qu’arrivent les tournées de l’intérieur, les gros contrats et pour 59, il se produit à Madrid pendant sept mois. Au milieu des années 1960, il effectue une tournée dans les pays d’Amérique latine et des États-Unis. Il atteint même le Japon, où il est un succès.

«Au Japon, il existe une société, la« Suivu Kai », dont la traduction est à peu près« La réunion du mercredi ». Ses affiliés rassemblent vingt millions et sont appelés «Los maniáticos del tango», «Corrientes y Esmeralda», «Los locos del compás», «Buenos Aires». Chaque semaine, ses membres étudient l’espagnol pendant une heure, afin de comprendre les paroles de nos chansons, ils discutent des styles d’interprétation porteño et ils présentent de ferventes excuses à nos chanteurs », a-t-il déclaré au retour du voyage. En l’honneur de cette expérience, il a composé Arigató, Nipón, Arigató (Merci, Japon, Merci), avec des mots dans la langue locale.

En 1965, il chante les milongas de Jorge Luis Borges mis en musique par Astor Piazzolla. Malgré sa connaissance de la banlieue, il a affirmé être entré “dans un autre pays dans ces lettres, malgré le nom d’êtres et de lieux qu’il croyait connaître depuis des années”, a-t-il écrit dans Une lumière d’entrepôt, son autobiographie. De plus, il a publié Les voix et Gardel et la chanson.

L’ancien entrepôt, au coin d’Independencia et Carlos Calvo, San Telmo

En 1969, il inaugura l’emblématique El Viejo Almacén, à San Telmo, qui devint l’un des principaux centres de tango de Buenos Aires et à travers lequel passaient non seulement les grandes références de la musique de la ville, mais aussi des visiteurs tels que les anciens rois d’Espagne. Jean Charles et Sofia, Gina Lollobrigida, Rafaela Carrá ou Joan Manuel Serrat. Aujourd’hui, cet espace emblématique résiste à peine aux attaques du Covid-19.

En 1985, il a reçu le Platinum Konex du meilleur chanteur de tango masculin. Parmi le public se trouvait l’un de ses plus grands fans, le président de l’époque Raúl Alfonsín.

El Feo, le caverneux vox du tango, la banlieue punk qui a donné un twist à ce genre musical, a subi une cardiomyopathie en décembre, après plusieurs semaines d’hospitalisation, il est décédé il y a 35 ans.

