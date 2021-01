L’administration mexicaine a indiqué que cette action met l’accent sur l’étroite collaboration avec le gouvernement de Mexico dirigé par Claudia Sheinbaum Pardo, ceci pour “mobiliser des milliers de personnes (PHOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Le Gouvernement de l’État du Mexique, dirigé par Alfredo del Mazo, a rapporté qu’à partir de ce lundi 11 janvier, par l’intermédiaire du ministère de la Mobilité et du Système de transport en commun et du téléphérique de l’État du Mexique (Sitramytem), un service provisoire sera assuré de la station 1 du Mexicable de Santa Clara à Buenavista , entre les rues Héroes Ferrocarrileros et Insurgentes Norte, ceci à l’appui des usagers du métro qui souffriront de l’absence du service dérivé de l’incendie survenu ce week-end.

Par une déclaration officielle, le Sitramytem Il a expliqué que le service sera du lundi au vendredi de 05h00 à 21h20 en direction de Buenavista, de 05h40 à 22h00 en direction de Santa Clara (Station I), tandis que le samedi, il commencera ses opérations à partir de 06h00. : De 00h00 à 21h00 en direction de Buenavista et de 6h40 à 22h00 en direction de Santa Clara.

En outre, il a été signalé que le dimanche, les services seraient de 07h00 à 20h20 en direction de Buenavista et de 07h40 à 21h00 en direction de Santa Clara. Le service actuellement fourni de Santa Clara à Indios Verdes continuera à fonctionner normalement.

Le gouvernement de la capitale a reconnu que la date de la reprise du métro est encore inconnue (Photo: avec l’aimable autorisation du CDMX)

De même, l’administration mexicaine a indiqué que cette action met l’accent sur l’étroite collaboration avec le gouvernement de Mexico dirigé par Claudia Sheinbaum Pardo, ceci pour «mobiliser des milliers de personnes qui voyagent quotidiennement des municipalités de la vallée du Mexique à la capitale du pays».

Sheinbaum a expliqué qu’en ce moment, ils développent trois expertises pour connaître les causes de l’incendie: un par le bureau du procureur général; une autre via une société indépendante certifiée et enfin une correspondant à la propre assureur de métro.

QU’EN BAISSE LE CAPITAL CE WEEKEND?

Au petit matin de ce samedi, la sous-station de métro de Mexico située sur la rue Delicias dans le centre historique a subi un incendie qui a causé la mort d’une personne et au moins 5 hospitalisations en raison d’un empoisonnement par la fumée. De plus, les lignes 1 à 6 du Metro Collective Transportation System (STC) ont arrêté leurs opérations.

Selon le bureau du procureur général de Mexico, il y aura des conditions «pour entrer (la zone endommagée) aujourd’hui à 6h00 de l’après-midi“Estimant que le diagnostic est demain lundi vers 5 heures de l’après-midi.

Images de l’incendie de la sous-station de métro située sur la rue Delicias (Photo: Twitter)

En ce sens, il a indiqué que les lignes 1, 2 et 3 n’ont pas encore de date de reprise, alors qu’il est prévu que 4, 5 et 6 reprennent le service dans les 48 heures.

Cela est dû au fait que les transformateurs de la sous-station de Buen Tono alimentent les lignes 1 2 et 3; tandis que les lignes 4, 5 et 6 ils ont aussi cuisine locale, car ils sont plus modernes, ils peuvent donc être dynamisés plus tôt, a expliqué Serranía.

De même, il a été expliqué que pour le rétablissement de l’exploitation des six lignes de métro, un plan de travail a été envisagé qui se compose de deux étapes: la première étape est centrée sur le redémarrage de l’exploitation des lignes 4, 5 et 6; et la deuxième étape du redémarrage des opérations des lignes 1, 2 et 3.

PLUS SUR LE SUJET

Claudia Sheinbaum a admis qu’il est encore nécessaire de savoir quand les lignes 1, 2 et 3 du métro rouvriront

“Vous étiez un guerrier”: adieu à la police de 20 ans décédée dans l’incendie du métro

Qu’est-ce qui a provoqué l’incendie dans la sous-station du métro, qui a semi-paralysé le CDMX