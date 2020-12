Eduardo De Pedro

Après une semaine agitée pendant laquelle la tension entre le gouvernement national et la ville de Buenos Aires s’est intensifiée, Eduardo «Wado» De Pedro, l’une des épées politiques de la Casa Rosada et architecte de l’attaque contre Horacio Rodríguez Larreta, a ratifié la direction de l’exécutif et a défendu le retrait des fonds du maire de Buenos Aires.

«Nous aimerions que la ville se joint à la discussion d’un argentin fédéral et reconnaît qu’au cours des 4 dernières années, elle a eu le privilège de revenir. Ce serait très bien pour le chef du gouvernement de Buenos Aires de restituer le surplus de ce que Mauricio Macri lui a donné », a déclaré le ministre de l’Intérieur en dialogue avec Radio 10.

Pour l’officiel, “L’excès de ressources livrées à la Ville par Macri fait débat sur le modèle de pays que nous voulons avoir” et il a donné comme exemple que les provinces manquent d’infrastructures et de ressources. «Quand je visite les provinces, je constate que les politiques régionales n’ont pas été promues», a déclaré De Pedro, en comparaison avec les travaux qui ont été réalisés à Buenos Aires avec l’argent de la Nation.

«La discussion porte sur la redistribution des revenus et l’inclusion», a souligné le ministre, qui après avoir dressé une liste des œuvres que l’ANO a besoin de développer et d’être plus compétitive, a déploré que ces ressources économiques soient utilisées pour promouvoir la ville.

“Il y a 20 œuvres (à faire) qui coûtent le même prix que Paseo del Bajo et ces 20 œuvres nourrissent des millions d’Argentins et leur permettent de prendre racine. Il existe une vision claire et un consensus fort sur le fait que l’Argentine est un pays fédéral et que les économies régionales doivent se développer et que les travaux doivent atteindre tous les coins de l’Argentine », a-t-il déclaré.

Pour le ministre de l’Intérieur, “aucun président n’a à faire ce que Mauricio Macri a fait” et a appelé à la fin “des méfaits et de la vivacité créole” appliqués par l’ancien président au cours de ses quatre années de mandat.

Il a même avancé que “Il y a de nombreux gouverneurs qui envisagent de faire une réclamation devant la Cour suprême pour que la ville rende cet argent” du partenariat.

De Pedro a rappelé que dans le Consensus Fiscal, il y a un article dans lequel les gouverneurs signataires disent que «les fonctions transférées par le gouvernement national aux provinces doivent l’être par la loi et la co-participation ne peut être utilisée pour transférer des fonds ». Il a précisé que tous les districts se sont exprimés dans la même veine et que malgré le fait que ni La Pampa ni San Luis n’ont signé ce document «ils ont exprimé leur soutien».

Interrogé sur la manière de faire de la politique que le Frente de Todos a comparée à Juntos por el Cambio, il a été très critique: «Nous sommes à une époque où les choses sont dites et racontées par des photos. Le monde passait beaucoup des discours aux images et les gens lisaient la politique à travers les photos ».

Et il a ajouté: «Nous, du Front de tous, avons une autre voie, qui est une discussion sérieuse basée sur les axes qui répondent aux besoins du peuple. Quand on voit sur les photos de Cambiemos lorsqu’ils se réunissent qu’ils prennent une photo semblable à une rencontre amicale, aucun d’eux ne parle des discussions qui se déroulent devant Cambiemos ».

Au lieu de cela, il a tenu à préciser qu’il n’y a pas de ridicule au sein du parti au pouvoir: “Nous avons une très bonne relation et quand ils commencent à installer qu’Alberto et Cristina parlent, le fait qui en découle est «Alberto est une marionnette et l’ancien président s’occupe de tout». Lorsqu’ils ne parlent pas ou lorsqu’ils installent qu’ils ne parlent pas, ils commencent à dire qu’il y a un problème institutionnel. Je recommanderais aux journalistes de ne pas sous-estimer et je ne leur donne pas le changui qu’ils savent s’ils parlent ou non.

