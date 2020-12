Eduardo Valdés, député du Frente de Todos (Photo: Matias Arbotto)

Après l’acte du Frente de Todos dans le stade unique de La Plata, là où le président Alberto Fernández et la vice-présidente Cristina Kirchner sont revenus se montrer ensemble et analysé la première année de gestion, la possibilité d’un changement de ministre a de nouveau pris le dessus sur l’agenda politique.

C’est Cristina elle-même qui a insisté pour installer le dossier en critiquant tacitement l’administration présidentielle: “Tous ceux qui ont peur ou qui n’osent pas, il y a d’autres métiers en plus d’être ministre, ministre, législateur ou législateur, allez chercher un autre travail, nous avons besoin de gens qui occupent les sièges pour défendre définitivement les intérêts du peuple.”

Interrogé sur ces déclarations, le député Eduardo Valdés, un ami du président et un homme très proche du vice-président – c’est lui qui a ramené Alberto Fernández au kirchnérisme – a déclaré que “Cristina a raison”.

“Je pense que oui, qu’il y aura un changement de ministres”, a prédit Valdés lors d’une interview sur Radio Mitre. Et il a ajouté: “Il y a une équipe pandémique qui portait mince et il faudra sûrement renouveler et oxygéner plusieurs zones.”

Interrogé sur les domaines à modifier, le député a d’abord évité de donner plus de détails et n’a pas fourni de noms: «Ce n’est pas moi qui dois le dire. Le président est celui qui évalue cela et vice versa ».

Le président Alberto Fernández et la vice-présidente Cristina Kirchner sont revenus pour montrer ensemble dans moins d’une semaine (Présidence)

“Je ne suis pas celui qui va dire qui change et qui ne change pas”, a-t-il insisté, mais a ensuite donné quelques indices en parlant de l’usure dans certains secteurs de l’administration: “Il y avait une usure dans des domaines comme la communication, la santé et la politique.”

Le député a également souligné que «ce fut l’une des semaines les plus complexes que le gouvernement ait connues et plus de choses peuvent arriver », faisant allusion au vaccin russe controversé Spoutnik-V.

L’alerte a été allumée lorsque le président russe Vladimir Poutine a admis que le vaccin n’avait pas encore été appliqué car il avait 68 ans et que Spoutnik n’était approuvé que pour les personnes âgées de 18 à 60 ans. “Le vaccin n’a pas encore atteint des gens comme moi”, a-t-il déclaré jeudi, générant de l’incertitude au sein de la population argentine et des positions différentes au sein du gouvernement lui-même.

Poutine ne ment pas. Il dit qu’ils certifient le vaccin et qu’il reste encore environ 10 jours avant la fin de la troisième phase, ce qui permettra aux plus de 60 ans de se faire vacciner, ce serait en janvier. Mais alors que la décision de se faire vacciner le plus tôt possible, de commencer à vacciner les travailleurs essentiels en décembre me semble juste. L’Argentine est l’un des 10 ou 12 pays qui disposeront d’un vaccin en décembre “Valdés assuré.

Alberto Fernández et Cristina Kirchner ont partagé la scène à La Plata avec Axel Kicillof et Sergio Massa

Puis, il a de nouveau évoqué l’usure subie par certains membres du Cabinet cette année marquée par la pandémie de coronavirus: «Ils recherchent mon nom et je ne le dirai pas. Dans une année aussi difficile, l’attrition ne signifie pas l’échec. Certaines zones doivent être rafraîchies ».

Lors de l’analyse des récents changements apportés par le gouvernement, où il a été décidé de retirer Alejandro Vanoli de la Banque centrale et María Eugenia Bielsa du ministère de l’Habitat, Valdés a nié qu’il y ait eu des changements à la demande du vice-président malgré le fait que Jorge Ferraresi – ancien maire d’Avellaneda et remplaçant de Bielsa – est issu du rein de Cristina et vice-président de l’Instituto Patria.