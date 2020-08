La saison des incendies de forêt a démarré de façon fulgurante. L’été chaud aggrave la sécheresse et assèche la végétation – un environnement malheureusement idéal pour faire rage les incendies de forêt. Mais ce n’est qu’une des conséquences du réchauffement climatique; il entraîne également des inondations, des pluies torrentielles et des décès dus à la chaleur. En fait, la crise climatique a conduit à une crise de santé publique généralisée. Et en tant que médecin des oreilles, du nez et de la gorge, je vois les effets de plus en plus souvent

Je me souviens très bien d’une patiente qui est arrivée en retard à son rendez-vous lors d’une vague de chaleur en juillet. Quand je suis entrée, elle a dit: «Je suis vraiment désolée d’être en retard, j’étais debout toute la nuit à promener mon petit-bébé dans la gare.» Sans climatisation à la maison, l’enfant transpirait à travers ses vêtements dans la chaleur de la nuit, ce qui la mettait en danger de déshydratation.

Juillet 2019 a été le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré; Septembre 2019 a été le plus chaud jamais enregistré; Janvier 2020 a été le plus chaud jamais enregistré; Mai 2020 a été le plus chaud jamais enregistré. Ce n’est pas une coïncidence. C’est un modèle. Le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre important contribuant au réchauffement climatique, a augmenté de 9% depuis 2005 et de 31% depuis 1950. Un rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a souligné que le monde s’était déjà réchauffé d’environ un degré Celsius depuis niveaux industriels. Il a souligné l’urgence d’agir pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, et qu’une augmentation de deux degrés entraînera une chaleur extrême sans précédent, une pénurie d’eau et des pénuries alimentaires dans le monde entier.

La chaleur affecte chaque partie de notre corps. Cela peut entraîner un épuisement dû à la chaleur, un coup de chaleur, de l’anxiété, du stress et même une mort prématurée due à une maladie cardiaque et pulmonaire. Partout au pays, les problèmes de santé liés à la crise climatique sont de plus en plus reconnus, poussant des milliers de professionnels de la santé – médecins, infirmières, pharmaciens, thérapeutes, étudiants en médecine – à devenir des défenseurs du changement.

Dans mon propre cabinet, j’explique aux patients comment la crise climatique affecte leur santé. Par exemple, en plus de contribuer au réchauffement climatique, l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone augmente la quantité de pollen que les plantes produisent en raison de taux plus élevés de photosynthèse. Cette augmentation des taux de pollen peut entraîner une aggravation des symptômes d’allergie. Un autre exemple est celui des particules fines (appelées PM2,5) associées à la pollution atmosphérique, en grande partie liées à la combustion de combustibles fossiles qui contribuent au réchauffement. Lorsque nous respirons ces particules, elles se déplacent dans les voies respiratoires et se déposent dans les minuscules sacs aériens appelés alvéoles des poumons, provoquant une inflammation et pouvant aggraver les symptômes de l’asthme. Les explications sont simples, mais les risques sanitaires sont répandus et complexes. La pollution par l’ozone troposphérique, qui est pire par temps chaud, peut également nuire aux personnes souffrant d’asthme et d’autres maladies respiratoires.

Et ce mal tombe de manière disproportionnée sur les pauvres. Les personnes plus riches vivant en Amérique du Nord ont une empreinte carbone par habitant supérieure de 25% à celle des résidents à faible revenu, certaines banlieues aisées produisant des émissions 15 fois plus élevées que les quartiers voisins. Ces émissions de carbone contribuent au réchauffement climatique et les conséquences sanitaires qui en découlent se font sentir bien au-delà du quartier qui les produit. Les adultes plus âgés, les enfants, les communautés à faible revenu et les communautés de couleur sont en moyenne moins résilients aux effets du changement climatique sur la santé.

La crise climatique conduit ainsi à une crise de santé publique disproportionnée – et pire, c’est un multiplicateur de menaces. À une époque où de nombreux Américains sont confrontés à des difficultés économiques, les vagues de chaleur persistantes et les factures énergétiques plus élevées qu’elles déclenchent menacent l’accès à l’eau et la sécurité énergétique. Les avantages économiques d’une économie sobre en carbone sont évidents. Les estimations suggèrent que sans investissements climatiques, les États-Unis subiront des dommages économiques du fait du changement climatique équivalant à 1 à 3 pour cent du PIB par an d’ici 2100.

La majorité des Américains pensent que le réchauffement climatique est en train de se produire. La crise climatique a été injustement qualifiée de politique, alors qu’en fait, les gens reconnaissent qu’il faut faire quelque chose à ce sujet. Même pour ceux qui ne sont apparemment pas affectés, il est de plus en plus reconnu dans le monde que les garanties de vivre dans une communauté protégée et de fournir des soins médicaux d’experts finiront par échouer si le réchauffement climatique se poursuit sans contrôle. Malheureusement, il n’y aura pas de vaccin dans six mois ou un an contre la crise climatique. Le seul traitement est l’action climatique collective dans le présent.

L’action climatique est exigée de nos dirigeants élus, et nous devons la mandater de nous-mêmes. Cela peut être aussi simple que d’éduquer la famille et les amis, tout en faisant des choix d’achat et de voyage durables. Cela implique de manger moins de viande, de débrancher l’électronique et d’élever la voix contre l’industrie des combustibles fossiles. Avec une augmentation de la demande de bulletins de vote par correspondance pour l’élection de novembre, il est essentiel de demander des bulletins de vote par correspondance immédiatement pour s’assurer que nos voix sont entendues. Les États-Unis sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre et nous devons voter pour une politique verte. Les mesures législatives et les changements de politique fonctionnent, comme en témoignent la Clean Air Act et ses modifications ultérieures, qui devraient sauver 230000 vies en 2020.

La crise climatique est un problème de santé publique, et nous devons commencer à guérir la planète pour nous guérir les uns les autres. Lutter contre la crise climatique est l’une des choses les plus patriotiques que nous puissions faire à l’heure actuelle; cela aidera à préserver notre capacité, et celle de nos voisins du pays et du monde entier, de rester dans nos maisons, mais aussi de vivre sur cette planète, la seule maison que nous ayons.