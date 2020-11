Dans une semaine ou dix jours, les données préliminaires des protocoles des essais cliniques portant sur l’efficacité du vaccin Spoutnik V seront publiées

Face à la pandémie actuelle de coronavirus, ils se développent plus de 160 vaccins contre le SRAS-CoV-2 dans le monde entier, dans l’espoir d’en mettre un sur le marché en un temps record pour atténuer la crise mondiale. L’un d’eux est le vaccin russe, connu mondialement sous le nom de Spoutnik V.

Ces derniers jours, on a appris que L’Argentine va acquérir 25 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V en deux lots: dix millions arriveront au mois de décembre et le reste -15 millions de doses- dans la première quinzaine de janvier 2021, en tenant compte du fait que le schéma de ce vaccin doit être administré en deux injections à 21 jours d’intervalle (schéma de vaccination de renforcement). «Nous considérons que la coopération entre l’Argentine et la Russie en ce qui concerne le vaccin est très importante car Nous savons que l’approche de l’Argentine est d’avoir un portefeuille de vaccins variés et c’est fondamental. Le pays argentin a pris la position de leader en termes de sécurité de la population non seulement avec le vaccin russe mais avec divers vaccins», A commenté Kirill Dmitriev, qui dirige le Fonds d’investissement direct de la Russie, dans le cadre de la conférence virtuelle sur le vaccin Spoutnik V Avantages du vaccin russe et perspectives de coopération entre la Russie et l’Argentine à laquelle il a participé Infobae.

100% des adultes en bonne santé participant aux essais cliniques de phase I-II de Sputnik V ont démontré une forte réponse immunitaire au SRAS-CoV-2

À cet égard, Dmitriev a expliqué que Dans une semaine ou dix jours, les données préliminaires des protocoles des essais cliniques portant sur l’efficacité du vaccin seront publiées: “Nous allons fournir toutes les informations à l’organisme de réglementation de l’Argentine non seulement lorsque la phase III se terminera afin de collaborer et que le vaccin Spoutnik V sera disponible dès que possible. Une fois qu’il aura son approbation, la vaccination continuera”.

«Lorsque cette nouvelle maladie a commencé à être nommée en janvier, nous nous sommes immédiatement consacrés à la lutte contre le COVID-19, à un moment où les gens ne croyaient pas que c’était vrai. Nous avons attiré l’attention sur la population russe et avons stratégiquement commencé à mettre en œuvre différentes actions allant des tests, des médicaments à un éventuel vaccin. Il y a toujours eu du scepticisme concernant le vaccin car beaucoup tentent d’attaquer le vaccin russe depuis le début mais nous sommes concentrés sur l’idée de défendre le projet car nous y croyons, nous nous sommes même vaccinés personnellement. L’important pour nous est de défendre la population, c’est pourquoi nous nous concentrons sur l’accès au vaccin. La Russie est certainement un pays prioritaire, mais nous souhaitons partager nos connaissances avec différents pays. Notre l’intérêt n’est pas seulement financier mais se concentre sur la lutte contre le coronavirus », Dmitriev a souligné.

Tel que publié dans The Lancet, 100% des adultes en bonne santé participant aux essais cliniques de phase I-II de Sputnik V ont démontré une forte réponse immunitaire au SRAS-CoV-2. Des recherches supplémentaires seront menées pour valider les résultats de la phase I-II dans l’étude de phase III en cours en Russie et dans plusieurs autres pays. L’essai clinique de phase III en cours sur Spoutnik V durera six mois et impliquera plus de 40 000 volontaires. Le grand nombre de participants à l’étude se compare favorablement aux essais de phase III d’autres vaccins à l’étude contre le COVID-19.

Créé artificiellement, sans aucun élément du coronavirus dans sa composition, il se présente sous forme lyophilisée, c’est-à-dire sous forme de poudre mélangée à un excipient pour le dissoudre puis l’administrer par voie intramusculaire.

En outre, l’immunité des cellules T, avec les types de cellules CD4 + et CD8 +, a été formée chez tous les volontaires qui ont participé aux essais cliniques Sputnik V (ces cellules spéciales reconnaissent et modifient les cellules infectées par le SRAS-CoV-2 et sont responsables immunité durable). Des recherches complémentaires seront menées pour valider les résultats de la phase I-II dans l’étude de phase III en cours.

À quel stade se trouve Spoutnik V? Selon Denis Lugunov, directeur du Centre Gamaleya et membre de l’Académie des sciences de Russie qui dirige le groupe de développeurs du vaccin russe, 20 mille personnes ont reçu la première dose et 14 mille personnes vont pour la seconde: “Tant que nous n’avons pas les résultats de la recherche, nous ne pouvons pas estimer l’effet à long terme du vaccin. Nous espérons avoir un effet durable, mais nous le saurons avec le temps.».

«Ce que nous avons observé dans les avancées de nos confrères, depuis que nous avons eu une conférence où étaient présents ceux de Pfizer, ceux d’Oxford, de Sinopharm, c’est qu’ils ont tous le même principe: ils sont très similaires et tous les producteurs ont atteint la phase III de manière synchrone. , ils sont tous très similaires, mais le paramètre clé se distingue dans quel vaccin sera le plus efficace. Nous verrons ce résultat dans un délai très court. Tant que nous n’aurons pas les résultats, nous ne pouvons pas parler des avantages d’un vaccin indépendant par rapport à l’autre », a souligné Lugunov.

Sputnik V ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux humains qui ne sont pas capables de se multiplier et qui seraient sans danger pour la santé.

La pandémie a forcé les scientifiques à expérimenter au fur et à mesure que la nouvelle maladie se manifestait. Cela a conduit à une accélération des temps. “Personne ne sait combien de temps durera l’immunité, car nous avons commencé ce processus de test il y a quatre mois. Nous avons l’expérience d’Ebola et du MERS mais nous ne pouvons pas le prendre comme paramètre. À la fin de l’année, nous pourrons avoir le point de contrôle puisque nous aurons atteint six mois », a souligné Lugunov.

Quant à les nouveaux effets indésirables observés dans cette nouvelle étape, Les professionnels ont expliqué qu’ils ne différaient pas des premières phases: douleur au site d’injection, maux de tête, fièvre, rougeur au site d’injection, mais il n’y avait pas de complications graves ou modérées.

La technologie qu’elle utilise

Créé artificiellement, sans aucun élément du coronavirus dans sa composition, il se présente sous forme lyophilisée, c’est-à-dire sous forme de poudre mélangée à un excipient pour le dissoudre puis l’administrer par voie intramusculaire.

Sputnik V utilise une technologie d’adénovirus humain de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection. Et sa plus grande approbation a été d’avoir été développée, en 2015, pour traiter Ebola, qui a passé toutes les phases des essais cliniques et a été utilisée pour vaincre l’épidémie de cette maladie, en Afrique, en 2017.

Cependant, Sputnik V ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux humains qui sont incapables de se multiplier et seraient sans danger pour la santé. D’autres laboratoires utilisent également des plates-formes à base de vecteurs adénoviraux humains pour leurs vaccins COVID-19, comme Johnson & Johnson, qui n’utilise que le vecteur Ad26, et CanSino en Chine, qui n’utilise que Ad5.

Quel sera le prix de ce vaccin? «Les prix seront compatibles avec ceux des concurrents. Notre désir n’est pas de gagner de l’argent“Nota Lugunov.

La course au vaccin est d’une dimension tellement importante qu’il suffit de comprendre que les processus de recherche qui nécessitaient entre 5 et 10 ans pour le cycle de production d’un vaccin, se sont transformés en processus de seulement 5 ou 6 mois, pour faire face à un Virus tels que le SRAS-COV-2- sur lesquels des aspects de son comportement immunitaire n’ont pas encore été élucidés lorsqu’il infecte des personnes. Cependant, il est important qu’à court terme, nous parions sur des preuves scientifiques complètes avec transparence, sécurité et efficacité.

JE CONTINUE DE LIRE

L’arrière-boutique du vaccin russe avec un nom de satellite qui veut être le premier à être appliqué en Argentine

Clés et secrets du vaccin russe contre le COVID-19, selon un expert de l’Imperial College de Londres