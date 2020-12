MADRID, 7 (CHANCE)

À la surprise de tous, hier soir, un nouveau concurrent – bien connu de nous tous – est entré dans “The Strong House” après l’expulsion de Cristini. Il ne s’agit ni plus ni moins de Efrén Reyero qui, après être devenu l’un des tronistas les plus populaires de l’histoire des “Femmes, hommes et vice versa” était tombé dans l’oubli médiatique mais est revenu sur le devant de la scène cet été grâce à son passionné romance avec Marta López.

Une relation commentée qui, comme nous le craignions tous malgré le fait que le collaborateur prétendait le contraire, n’a duré que quelques mois, même si ce n’est que hier soir qu’Efrén a confirmé sa rupture avec son ex-grande sœur. L’homme d’affaires, basé à Malaga, a avoué avant d’entrer dans la réalité la fin de sa fréquentation: “Marta et moi ne sommes plus là, depuis quelques semaines” sans entrer dans les détails sur qui a pris la décision ou s’il y a des possibilités d’un réconciliation. La seule chose qu’il a dite à propos du madrilène, c’est que “il ne sait pas que j’entre” dans la casa ferte, je ne lui ai rien dit “, laissant tomber que les amis ne sont pas amis.

Reyero, excité car “c’est ma première fois dans une émission de télé-réalité sur le réseau” promet de donner beaucoup de choses à dire et, pour réchauffer les moteurs, a laissé entendre qu’il aurait pu avoir quelque chose avec Isa Pantoja alors que le Péruvien sortait déjà avec Asraf. “Un soir, nous nous sommes rencontrés dans une discothèque et nous étions seuls jusqu’aux petites heures du matin, il y avait de bonnes vibrations et nous avons passé un bon moment”, a avoué la tronista, assurant que Chabelita “gagne sur de courtes distances”.

Une fois à l’intérieur du concours, et après les retrouvailles d’Isa et d’Efrén, la fille d’Isabel Pantoja a rapidement répondu aux insinuations de Jorge Javier selon lesquelles elle n’avait rien eu avec l’ex de Marta López. Comment le contrôle et macho Asraf verra-t-il l’entrée dans la maison d’un homme séduisant avec qui, apparemment, sa fiancée a une grande complicité? Nous le saurons bientôt!