MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Un tribunal égyptien a annulé les peines de prison prononcées en 2020 contre deux femmes connues sous le nom de «Les filles TikTok» pour avoir publié du contenu «indécent» sur ce réseau, comme l’a confirmé leur avocat, Hussein al Baqar.

Les deux “ influenceurs ”, Hanin Hossam et Mauada Eladm, ont été condamnés à deux ans de prison avec trois autres femmes accusées de complicité avec eux, bien qu’Al Baqar ait indiqué que Hossam avait été acquitté de toutes les charges, alors qu’il était à Eladm. continuera à peser une amende, comme cela a été collecté par le portail indépendant Mada Masr.

Tous deux avaient été condamnés pour “promotion de l’immoralité” et “violation des valeurs familiales” par le biais de commentaires et de vidéos diffusés via Tik Tok. Ainsi, le tribunal a jugé qu’ils avaient utilisé la plateforme pour «promouvoir la débauche».

Eladm, arrêté le 14 mai 2020, compte 3,1 millions d’abonnés sur ‘Tik Tok’ et 1,6 million sur Instagram et est devenu célèbre pour avoir publié des vidéos de danse et de chant. Hossam, qui compte 1,2 million de followers sur «Tik Tok», a été arrêté le 21 avril.

Hossam a également été accusée d’une vidéo publiée sur le réseau social susmentionné dans laquelle elle encourageait les femmes à publier des vidéos en direct et à parler à des étrangers en échange d’argent, ce qui a conduit les autorités à l’accuser d’essayer d’exploiter la situation de besoin pour autres femmes et collaboration avec les réseaux de traite des êtres humains.