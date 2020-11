Le mot de Chino Maradona, à propos de Diego, dont il avait pris ses distances en 2014: “J’aurais aimé le voir vivant” (Vidéo: “Nous le matin”, El Trece)

“C’est un cauchemar…”, a déploré le Chinois Maradona, Le neveu de Diego et le fils de Rita Maradona – populairement connu sous le nom de Kity. Walter Machuca – c’est son vrai nom – faisait référence à la mort de Diego Maradona, dont il avait été séparé depuis 2014 par un stagiaire de la famille qui s’est déchaîné lorsque l’ancien footballeur a commencé sa relation avec Rosée Oliva.

Le neveu de l’ancien footballeur décédé à 60 ans d’une insuffisance cardiaque a décrit la situation qu’il traverse avec sa mère comme “inimaginable” et a déclaré que la nuit dernière, il était venu dire au revoir à son oncle et était avec sa famille lors de la réunion intime. . «Je l’ai regardé et je voulais qu’il se réveille. Pour moi, on aurait dit qu’il dormait “dit de Maradona, dont la veillée a commencé ce matin à la Casa Rosada.

Comment vous en souvenez-vous? «La coexistence de 2014, le quotidien, le traitement, la préparation d’un compagnon, le petit déjeuner, tout à manger. Ces choses restent à jamais dans ma mémoire», A souligné el Chino ce jeudi dans un dialogue téléphonique à Nous le matin. Et au-delà de tout ce qu’il m’a donné, Je garde comme il aimait la simplicité, la simplicité“, Il ajouta.

Le Chinois Maradona est le fils de Kity, une des sœurs de Diego. Jusqu’en 2014, ils avaient une relation très étroite, mais ils ont été distancés par l’apparition de Rocío Oliva dans la vie de Diego puisque Chino était une amie de Verónica Ojeda.

Le fils de Kity a également déclaré que la nuit dernière, il avait rencontré son cousin Jony Espósito, qui, pour la dernière fois, faisait partie du cercle le plus intime de Diego et qui l’avait accompagné pour se remettre de l’opération à la tête à laquelle il avait subi deux semaines. «Il était l’un des plus touchés car dernièrement, il était à côté. Nous nous serrons dans nos bras et pleurons. Plus tard il y aura du temps pour parler de ce qui s’est passé hier», A-t-il assuré avant la consultation sur la façon dont les dernières heures de Maradona s’étaient passées chez Tigre.

«J’aurais aimé le voir vivant. C’est arrivé comme ça … “Il a déclaré se référant au fait que ces dernières années, il avait été séparé de Diego, avec qui il avait une relation quotidienne jusqu’en 2014, lorsque Maradona a commencé à sortir avec Rocío Oliva et que son neveu était irrité par son amitié avec Verónica Ojeda. “C’est fait, Je ne vais pas dire que je le regrette car il décrochait le téléphone, lui parlait et je ne l’ai pas fait. À ce moment-là, c’était peut-être une mauvaise décision, une mauvaise décision, mais enfin une décision. Comme le dit ma femme: «La vie est une seconde». Et je ne savais pas comment en profiter».

De son côté, il a dit avoir entendu la triste nouvelle à son retour chez lui et que sa femme l’attendait à la porte pour lui dire. «J’étais allé acheter des choses pour mon entreprise. Quand je suis arrivé, ma femme me disait ‘Ton oncle! Ta maman ne me répond pas!. Il ne m’a rien dit, il ne voulait pas tout dire d’un coup. Il s’est mis à pleurer, il m’a expliqué et j’ai essayé de rester calme et de parler à quelqu’un qui me dirait la vérité », a déclaré qui ne croirait pas que de telles informations puissent être vraies.

Jusqu’à ce qu’il réussisse à communiquer avec Claudia Villafañe – qu’il appelle sa tante – et a confirmé ce qu’il n’aurait jamais voulu entendre.

Une foule rejette Diego Maradona à la Casa Rosada

Pour sa part, il a souligné que malgré son éloignement de Diego, sa relation avec Dalma et Gianinna “c’est bien”. «C’était toujours bon, au-delà de certains autres problèmes qui se produisaient à l’époque. Nous avons parlé, et nous les avons résolus “, a-t-il indiqué et ajouté:”Mes cousins ​​sont détruits. Je les ai serrés dans mes bras et c’est tout. C’est la seule chose qui puisse être faite à ce moment-là. Il n’y a pas de consolation, il n’y a pas de mots … ».

De plus, elle a évoqué les pertes subies par sa mère Kity cette année: d’abord à son mari, victime du coronavirus, et maintenant à son frère. “Ma mère est dévastée. Avec l’aide de ma femme et de mes filles, nous avons essayé de la contenir, de l’appeler tout le temps », a-t-il assuré et indiqué qu’au petit matin elle était décomposée. «Cette année, il l’a giflé gifle après gifle. Il frappe beaucoup ma vieille femme », a conclu Chino Maradona.

