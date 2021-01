L’étreinte sincère entre Diego et El Gallego à El Lobo (Photo Baires)

La mort de Diego Maradona laissé un vide existentiel dans tous ses disciples. Les fans de football pleurent toujours la perte de l’idole populaire et son héritage durera des décennies.

L’un de ses fidèles les plus fidèles était Sébastien Mendez, qui a travaillé avec Pelusa en Gymnastique de La Plata. “Diego était un homme extraordinaire dans l’humain. Un grand motivateur et très paternaliste. Chaque matin, il accueillait chacun des garçons avec un baiser avant l’entraînement. Ce sont des détails qui font la différence », a déclaré le Galicien en dialogue avec l’émission de radio Comment ça va?

Dans l’interview approfondie, le coach actuel de Godoy Cruz a expliqué les vraies raisons de son départ du loup, déclarant que «avant la mort de Diego, la décision était de ne pas continuer, car c’était la bonne chose à faire».

De plus, l’ancien défenseur de San Lorenzo, Banfield et Vélez, entre autres équipes, a raconté les détails de ses conversations privées avec la légende internationale: «Il a expliqué le but aux Anglais avec une facilité et une simplicité impressionnantes. Je t’ai dit que je l’ai toujours eu Valdano en attendant le mur. Parler du meilleur but de l’histoire de la Coupe du monde comme on parle d’un simple botté de dégagement. “

“Lors de la dernière conversation avec lui, nous nous sommes entretenus le jeudi avant son anniversaire. Nous vivions dans un quartier privé près de la route 2. Nous avons bavardé pendant deux heures et demie devant un feu, car il aimait vraiment être là. Nous avons eu une belle discussion sur la vie. On parle de tout et on ne touche pas au sujet du football (Et que le lendemain nous jouions contre Patronato pour le tournoi). Je garde ça pour moi, ce sont des moments qui restent pour toujours et dont on apprend beaucoup”, Il a avoué Mendez.

Pour sa part, le Galicien a déclaré que les souvenirs qu’il vivait avec son idole étaient les plus précieux de son expérience dans la triple entité. “Je n’ai rien gardé de matériel, mais en même temps avec tout. Je suis resté avec lui pendant un an et demi et je vais manger chez lui. Tous les soirs je regarde le ciel et je souhaite qu’il soit bien avec ses parents. Je n’ai besoin de rien de plus. Je suis reconnaissant d’avoir travaillé avec les meilleurs de tous les temps et j’ai appris à valoriser tout ce qu’il a fait, car être Maradona était impossible», A-t-il souligné.

Enfin, concernant son nouveau projet à la tête de Tomba, le DT a assuré que c’est “un nouveau défi” que “trouver plus mature et calme que la première fois“Qui était au club. «Nous sommes très impliqués dans le travail et attendons que certains joueurs mettent Godoy Cruz au sommet. Mon objectif est d’être compétitif. Plusieurs renforts sont nécessaires, il y a beaucoup de garçons dans l’effectif et cette maturation a été précipitée en raison des besoins du club; Nous recherchons donc des personnes expérimentées qui peuvent accompagner la croissance des garçons. Aussi pour un problème de garde-robe », a-t-il conclu.

