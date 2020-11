Selon des enquêtes menées au Mexique, le sujet est un parent des membres du cartel de Beltrán Leyva, et de 2005 à octobre 2016, il a fait partie de l’organisation criminelle (Photo: Luis Carabyo / Cuartoscuro.com)

Le gouvernement du Mexique a livré en extradition à un membre présumé du Cartel de Beltrán Leyva: Gerónimo Gámez García, également connu sous le nom de Geremias ou San Mateo. Il est tenu par une Cour fédérale des États-Unis de faire face aux accusations pour sa responsabilité éventuelle pour les crimes de association criminelle et contre la santé, a déclaré le procureur général de la République (FGR).

Selon les enquêtes menées au Mexique, a rapporté Excelsior, le sujet est un parent des membres du cartel de Beltrán Leyva, et de 2005 à octobre 2016 Il faisait partie de l’organisation criminelle.

Les charges retenues contre San Mateo ou Geremías déclarent que leurs activités dans l’entente comprenaient diriger, gérer et surveiller activités de trafic de drogue dans le district nord de l’État de l’Illinois, distribuant cocaïne qui venait du Mexique et de la Colombie.

Les accusations portées contre San Mateo ou Geremías indiquent que leurs activités dans le cartel comprenaient la direction, la gestion et la surveillance des activités de trafic de drogue dans le district nord de l’État de l’Illinois, la distribution de cocaïne en provenance du Mexique et de Colombie (Photo: Twitter / @ FGRMexique)

Le parquet a affirmé ce dimanche que, conformément au traité d’extradition signé avec les États-Unis, Gámez García était livré pour être requis par le Tribunal de district fédéral du district nord de l’Illinois.

La remise des extradés a eu lieu à l’aéroport international de la ville de Toluca, dans l’État du Mexique, où Les agents américains l’ont reçu pour faire votre dernier déménagement à Chicago, Illinois.

Au cours des cinq dernières années, Alfredo Beltran Leyva, Sergio Valdez Villareal, Martin Villegas Navarrete Oui Edgar Valdez Villareal sont les quatre capodastres du Beltrán Leyva Quoi ils ont donné environ 821 millions de dollars au gouvernement des États-Unis, ainsi que des informations sur ses opérations. Pour cette raison, certains ont réalisé des bénéfices.

Selon le ministère américain de la Justice, Ces trafiquants de drogue ont collaboré au trafic de stupéfiants et une partie de leur organisation était protégée par Salvador Cienfuegos Zepeda, ancien secrétaire à la Défense nationale (Sedena) entre 2012 et 2018, arrêté en Californie le 15 octobre pour ces liens avec le crime organisé.

La chute de la famille Beltrán Leyva a tracé une route du sang dans le pays (Photo: Infobae / Jovani Silva)

L’examen des montants transférés au gouvernement américain a été réalisé par la journaliste Laura Sánchez Ley et publié par Milenio. Cela provenait de la consultation de plus de 500 documents sur des affaires déposées devant les tribunaux du pays nord-américain.

Alfredo Beltrán Leyva, le Mochomo, il a été contraint par l’autorité nord-américaine d’attribuer une amende de 529 millions de dollars, après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité en 2017. Le fondateur du cartel, avec son frère Marcos Arturo, est celui qui paiera le plus d’argent des quatre dirigeants, selon l’enquête Millennium.

Le Mochomo il a été arrêté en janvier 2008 et extradé vers les États-Unis en novembre 2014. Son arrestation était le signe le plus évident pour Arturo Beltrán Leyva, le Barbes, que le pacte avec le cartel de Sinaloa était terminé. De cela est devenu un bain de sang sur les disputes des clans.

Cienfuegos Zepeda a été arrêté le 15 octobre, accusé de bénéficier du cartel H-2, une faction du Beltrán Leyva (Photo: REUTERS / Henry Romero)

Eh bien, depuis 2001, le Beltrán Leyva appartenait à la Fédération, conseil du crime où le Cartel de Sinaloa et Cartel de Juárez. Ce groupe a établi des liens de protection en échange de pots-de-vin de politiciens, de policiers et de généraux de l’armée. L’idée venait de Joaquin Guzman, El Chapo et soutenu par Ismaël le Mai Zambada.

Dans le deuxième ordre par quantité transférée est Edgar Valdez Villareal, le Barbie. Ce capo était un opérateur financier pour la famille Beltrán Leyva et contrôlait le trafic de drogue dans le sud du Pacifique du Mexique. Quand Barbas a été tué par la marine à Cuernavaca (décembre 2009), Barbie a pris la direction de la Plaza de Acapulco, Guerrero.

Il a été arrêté en août 2010 et extradé en 2015, trois ans plus tard, il a été condamné à 49 ans de prison et à une amende de 192 millions de dollars. Ce 2020, Valdez Villareal a fait appel et il a été accepté d’analyser son cas, selon le Millennium Review.

