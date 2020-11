“The Gorilla Gorilon”, une histoire audio controversée téléchargée sur un portail éducatif d’Entre Ríos (Infobae)

Jusqu’à il y a quelques jours, sur le portail éducatif de la province d’Entre Ríos – avec lequel les garçons étudient depuis mars en raison de la suspension des cours en présentiel -, il y avait une histoire intitulée “Le gorille gorille”. L’histoire, destinée aux enfants débutants, parle du mérite et de l’individualisme. Au cours des dernières heures, la vidéo est devenue virale et a suscité l’indignation face à son contenu idéologique.

«El gorilla gorilón» est une histoire audio de trois minutes publiée par l’écrivain local Matías Finucci Curi. Le Conseil général de l’éducation (CGE) d’Entre Ríos a partagé la vidéo sur ses réseaux le 29 octobre et a rapidement reçu des critiques pour avoir cherché à «endoctriner les garçons». Quelques jours plus tard, les autorités ont décidé de supprimer l’histoire du portail.

Le personnage principal de l’histoire est le gorille, qui “avait toujours tout” et se mettait en colère quand quelqu’un recevait de l’aide: “S’il le veut, qu’il le gagne tout seul”. Il raconte une histoire spécifique d’une reine abeille offrant de la nourriture à une autre abeille jusqu’à ce qu’elle se rétablisse et puisse voler à nouveau. “Ce n’est pas vrai”, se plaint le gorille. La même chose se produit quand il raconte la scène d’une fourmi et d’un oiseau. Au final, le gorille tombe malade, au point qu’il n’a pas la force de chercher des bananes. L’abeille, la fourmi et les oiseaux l’aident. Il les remercie pour ce qu’ils répondent: “Ne t’inquiète pas. Le bien-être est atteint par nous tous ».

Le CGE d’Entre Ríos a éliminé l’histoire après la controverse

Dans la présentation officielle de l’histoire, vous pouvez lire: “A partir de cette histoire, nous cherchons à remettre en question certaines certitudes qui finissent par couvrir les incidents que les gens ont dans la vie des inégalités d’origine.”

Dans ce sens, il poursuit: «Individualisme et méritocratie (c’est-à-dire le mérite personnel comme critère principal utilisé pour expliquer la place qu’une personne occupe) ce sont deux piliers fondamentaux pour soutenir les inégalités sociales. Du point de vue du genre et des droits de l’homme, des slogans peuvent être développés qui sont socialement naturalisés et qui empêchent de nombreuses personnes de jouir des droits de l’homme (“les pauvres sont pauvres parce qu’ils le veulent”; “ils auront fait quelque chose pour être là où ils sont” ou «Avec l’effort et le sacrifice, tout est accompli» en sont quelques exemples).

Selon la description, l’histoire des enfants de la maternelle a cherché à «remettre en question certaines certitudes qui finissent par dissimuler les incidents que les inégalités d’origine ont dans la vie des gens». Les questions transversales à l’exercice étaient: «L’égalité des chances existe-t-elle vraiment? Tout le monde bénéficie-t-il des mêmes conditions et possibilités (culturelles, économiques, de contrainte, sociales) pour accéder aux différents biens et droits? ».

L’opposition provinciale a immédiatement manifesté contre le contenu. «Nous exprimons notre profonde répudiation de l’apparition d’une histoire sur le site officiel pour l’endoctrinement des garçons et des filles. La bonne nouvelle est qu’ils l’ont fait rapidement, mais ce qui est inquiétant, c’est qu’ils ont fait des progrès dans ce domaine. Il est regrettable qu’il ait existé. L’histoire parle d’elle-même “, souligné Infobae le député national Atilio Benedetti.

Aujourd’hui après-midi, les législateurs de Ensemble pour le changement d’Entre Ríos présenteront un projet de résolution pour répudier la vidéo éducative. «Nous rejetons toute pratique liée à l’endoctrinement et à la diffusion au sein du système éducatif, car la tâche fondamentale de l’enseignement doit être d’apprendre à penser et non d ‘« enseigner quoi ou comment »penser», dit-il.

Avant la consultation de ce média, le CGE d’Entre Ríos a reconnu «l’erreur» dans la publication du contenu et s’est borné à dire qu’elle était due à un échec de contrôle.

J’ai continué à lire:

“Nos enfants sont les grands perdants de la pandémie”: la lettre d’une mère qui demande le retour en classe