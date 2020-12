La couverture de “El Legado” (Germán Beder)

Plus d’un an après la participation historique de l’équipe argentine de basket-ball à la Coupe du monde de Chine 2019, où l’équipe dirigée par Sergio Hernandez et commandé par Luis Scola a remporté le finaliste mondial, l’un des protagonistes de cette histoire a écrit un livre qui raconte l’histoire du groupe de joueurs qui est venu remplacer l’historique Golden Generation.

Le journaliste Beder allemand, qui a travaillé pour les journaux Perfil et Olé et, d’octobre 2014 à décembre 2019, a été directeur de la communication du CABB, décrit tout le stress du processus de remplacement: les fantômes, l’incertitude, les pressions, les comparaisons constantes et la peur prévisible de ne pas être à la hauteur des circonstances qu’ils ont traversées Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck, Patricio Garino et le reste des membres de l’équipe de 12 joueurs et du staff technique qui ont participé à la dernière Coupe du Monde.

Avec un prologue d’Oveja Hernández lui-même, plus la participation stellaire de Manu Ginobili et Andres Nocioni, Infobae publie en exclusivité un chapitre de l’histoire qui va et vient dans le temps jusqu’à ce qu’il atteigne ce qui s’est passé dans le pays asiatique il y a un an où il progresse continuellement.

Beder, l’auteur du livre, avec Sergio Hernández (Germán Beder)

Ensuite, le chapitre qui reflète comment la qualification aux Jeux Olympiques a été célébrée

Dongguan. 9 septembre 2019.

Les Simulateurs, je dis les assistants, parlent de la proposition de match avec la Serbie. Ils sont rassemblés, comme au quotidien, pour rassembler des informations, des statistiques, des vidéos, des systèmes. Ils ont des milliers de papiers. Ils savent tout sur les rivaux et aussi sur notre équipe. Ils courent, depuis près de deux mois, derrière la contribution différentielle. Et en effet, ils le font. Dans chacun des cinq matchs que l’Argentine a disputés jusqu’à présent, le dépistage a touché la perfection. Mais ils ne sont pas satisfaits. L’ambition de toute la délégation est de rivaliser avec la Serbie.

Il y a quelque temps, lors de la ronde précédant le début de la première séance d’entraînement à Dongguan, Oveja annonçait aux joueurs la détermination qu’il avait prise des heures auparavant: “Nous allons aller au coup pour coup.” Fou, très typique de lui. «La plupart des équipes, dans notre situation, lors de la préparation du match avec la Serbie, auraient mis en place une approche décente. Nous avons fait le contraire. On redouble le pari. Il s’agissait soit de les battre soit de risquer de perdre par 30. Contre les puissances, tout le monde essaie de jouer les bas possessions. Et l’Argentine proposait des possessions élevées. Nous savions déjà que la Serbie allait nous marquer 90 points, quels que soient les ajustements défensifs que nous aurions faits, cela allait arriver. Nous avons dû en mettre plus de 90 », évoque Hernández.

Les assistants connaissaient déjà cette décision, en fait c’était une position consensuelle. Ils planifient le jeu depuis des heures. Mais cette rencontre consiste à définir la stratégie concrète. Chaque pièce qu’ils déplacent sur le plateau a un argument derrière elle. Ils travaillent ensemble depuis plus d’un an. Ils se connaissent déjà. «Sergio a mis en place une équipe d’entraîneurs avec quatre entraîneurs complètement différents les uns des autres. Nous avons abordé un message clair, mais en même temps, nous avons débattu beaucoup plus tôt », déclare Gatti. Et Seigorman note: «Chaque nuit, nous collections les informations et gagnions ainsi du temps. Puis Silvio a défini. Nous mettons la loupe sur chaque détail. Parce que les détails, à long terme, font la différence ».

La conversation porte maintenant sur la manière de convaincre l’establishment d’annuler la spéculation, d’attaquer les Serbes de manière permanente, agressive, jusqu’à ce qu’ils les épuisent. «La Serbie avait huit de ses 12 joueurs à l’avant, à l’avant et au centre. La conformation était rare. Ils n’avaient pas trop de variantes pour la création. Nous avons donc commencé à définir les choses: il était vital de faire pression sur leur périmètre. Surtout Bogdanovic, dont Pato s’occuperait. En respectant ces règles, nous allions être en mesure de jouer un bon match. Même en sachant à l’avance que nous souffririons du problème du rebond. Dans le même temps, nous avons décidé de passer derrière Jovic pour qu’il ne puisse pas faire jouer les détenus et encombrer la zone pour Jokic et les autres pivots, afin qu’ils ne puissent pas construire à partir de là », explique Santander, avec un langage technique.

Nicolás Brussino avec Facu Campazzo et Nicolás Laprovittola avec Beder (Germán Beder)

Parfois j’écoute ce dont ils débattent, comme aujourd’hui, cette anxiété me submerge. Mais la vérité est que je ne comprends rien à ce qu’ils disent. J’ai une affection particulière pour les quatre. Et une relation différente avec chacun d’eux. Les entraîneurs sont généralement assez fous. C’est une guilde que j’aime. Laburants, nomades, passionnés, souvent mal payés. Au moins, ce quatuor (débutants en Coupe du monde) a la reconnaissance des joueurs et du DT. Le fait qu’ils travaillent à la pointe technologique au-delà des limites économiques du contexte, la particularité des rapports imprimés avec des statistiques infinies des joueurs adverses avant chaque match, les coupures vidéo envoyées sur chaque téléphone personnel, l’édition en direct lors des pratiques et de nombreuses autres contributions, sont des aspects qui ne passent pas inaperçus par le groupe. Parce qu’ils révèlent l’énorme effort qu’ils font pour rattraper leur retard. De l’événement, de la circonstance, de l’objectif.

«Eh bien, coupons un peu parce que Beder est venu le déranger et il ne se rend pas compte que nous travaillons ici», dit Silvio. Je sais très bien que la récréation est strictement liée au fait que, dans quelques minutes, le Brésil-États-Unis commence, un match qui nous intéresse beaucoup, car si l’équipe de Popovich gagne on se qualifie pour les Jeux Olympiques. C’est simple Nous avons passé des jours entiers à étudier les résultats des autres. Porto Rico, la République dominicaine, le Canada et le Venezuela ont déjà été éliminés du tournoi. Trois équipes du continent sont en lice pour les deux places disponibles: l’Argentine, le Brésil et les États-Unis. Un triomphe des Nord-Américains pousserait les frères brésiliens dans l’abîme. Nous allons donc au 37ème étage du Dongguan Kandle International (qui n’est pas le meilleur hôtel dans lequel je sois jamais allé, mais il se classe parmi les huit meilleurs). Là, certains membres de la délégation ont déjà rempli la salle. Mouton non: il a décidé de ne rien regarder. Nous sommes à quelques mètres de la salle à manger où toutes les délégations mangent, donc la première moitié est vécue dans le respect et le silence. Ceux de Pop l’emportent par 43 à 39. La parité est totale. Les États-Unis étaient à quelques secondes de perdre face à la Turquie en phase de groupes. Il ne reste rien.

Tous les joueurs manquants arrivent pour le complément. Certains sont situés à l’étage, d’autres partagent un fauteuil, d’autres sont relégués au deuxième rang. La souffrance est perçue. Il y a quelques célébrations mesurées des actions de Kemba Walker (“Que se passe-t-il? Je ne peux pas aimer Kemba Walker? Je le suis depuis qu’il est mini”, se défend Facundo Campazzo, quand Delía le charge). Le processus penche du côté américain. Hernández arrive. «J’ai appris de mon fils Imanol que le sujet était à moitié cuit et je suis venu passer un peu de temps avec vous», dit-il et salue un par un. Il reste quelques secondes et l’histoire est jugée (89-73). Les joueurs commencent à applaudir, Lapro danse et Facu Vartanian se met à chanter: «Celui qui ne saute pas ne va pas au Japon». Certains coussins et bouteilles d’eau volent. La joie est totale: nous sommes à Tokyo! Sheep embrasse Scola, qui n’est toujours pas tombée. Ses compagnons, en plaisantant, commencent à exiger qu’il annonce sur place qu’il participera aux Jeux Olympiques. «Cette nuit-là, j’ai eu du mal à dormir. J’étais mal à l’aise. L’idée même de devoir répéter la préparation que j’ai faite pour la Chine m’a directement bouleversée. J’ai fait un effort gigantesque pour bien arriver à la Coupe du monde. Ce furent des mois de beaucoup de travail. À mon âge, tout coûte le double. Ensuite, ça m’a dépassé », révèle le capitaine.

La réunion est prolongée. Ce doit être la première fois dans la coexistence que nous sommes tous ensemble (joueurs, entraîneurs et staff) à cette heure de la nuit (22h15), discutant dans une atmosphère d’informalité notoire. Les changements d’humeur sont permanents. Demain, à ce stade, je pleurerai peut-être pour l’élimination. Le retrait commence. J’accompagne Campazzo pour donner à José Montesano quelques minutes en direct. Dans l’ascenseur, il y a une Chinoise qui fume et une Chinoise ivre qui ne peut pas se lever. La scène m’amuse. Et j’essaie d’attraper un coup d’œil avec Facundo. Mais lui, depuis plus d’un jour, en est un autre. Il semble en transe. «Nous devons arriver au dernier quart à cinq ou moins. On peut le faire », crie-t-il comme un fou, sans aucun préambule. Nous avons partagé un aperçu de nombreux jeux importants ces dernières années. Je ne l’ai jamais vu comme ça.

Beder avec Campazzo lors de la Coupe du monde de Chine 2019 (Germán Beder)

