MADRID, 21 sept. (EUROPA PRESS) –

Lundi, des militaires ont empêché un juge d’accéder aux archives de l’armée, dans lesquelles il pourrait y avoir des informations sur le massacre d’El Mozote, perpétré en 1981 et dans lequel près d’un millier de civils sont morts.

L’inspection judiciaire avait annoncé le début de l’enquête pour ce lundi et pour une durée de deux mois dans diverses installations militaires.

Plus précisément, les premiers quartiers généraux à visiter étaient ceux du ministère de la Défense et des chefs d’état-major interarmées des forces armées, mais l’armée n’a pas autorisé l’accès au deuxième juge d’instruction de San Francisco Gotera, département de Morazán, des experts et de la le bureau du procureur général (FGR), rapporte le journal salvadorien «El Diario de Hoy».

Un soldat a expliqué à un responsable du Bureau du Médiateur des Droits de l’Homme (PDDH) que les barbelés installés dans l’une des entrées étaient dus au fait qu’ils attendaient l’arrivée d’une manifestation. A l’autre entrée, plusieurs officiers ont refusé le passage à plusieurs véhicules de la FGR ainsi qu’au juge.

En novembre de l’année dernière, le président salvadorien, Nayib Bukele, a annoncé qu’il ouvrirait les dossiers militaires sans qu’une décision de justice ne soit nécessaire.

« De plus, si le juge nous demande de A à F, nous irons à Z. Sans la nécessité d’une ordonnance du tribunal, nous avons été pour réclamer les droits des victimes du conflit armé; ou nous avons manifesté avec des faits et non avec des mots », dit Bukele.

Bukele est le commandant général des forces armées dans son rôle de président de la république, donc tous les officiers sont sous son commandement.

Un rapport de la Commission vérité des Nations Unies conclut qu’entre le 10 et le 13 décembre 1981, des soldats ont torturé et exécuté plus d’un millier d’habitants du village d’El Mozote et d’autres localités voisines du département de Morazán, à 180 kilomètres. au nord-est de la capitale du pays, San Salvador, à la recherche de guérilleros.