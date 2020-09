MADRID, 8 sept. (EUROPA PRESS) –

Le bureau du procureur d’El Salvador a ouvert une enquête concernant les négociations présumées tenues l’année dernière par le gouvernement de Nayib Bukele avec la Mara Salvatrucha, le principal gang du pays, dans le cadre desquelles plusieurs prisons et dépendances pendant la journée du lundi.

Des procureurs spécialisés de la Direction contre l’impunité et la corruption ont effectué des perquisitions au siège de la Direction générale des centres pénitentiaires (DGCP) ainsi que dans les centres pénitentiaires d’Izalco (Sonsonate) et de Zacatecoluca (La Paz) à la recherche d’éventuelles preuves sur la négociation révélée la semaine dernière par le journal «El Faro».

Le journal a assuré qu’il avait en sa possession des centaines de rapports du système pénitentiaire dans lesquels des dizaines de réunions secrètes entre des responsables gouvernementaux et des chefs de gang sont documentés, ainsi que des rapports de renseignement qui expliquent ce qui a été convenu.

Selon ces documents, les représentants du gouvernement de Bukele, dont le directeur général des centres pénitentiaires, Osiris Luna, et le directeur de la direction de la reconstruction du tissu social, Carlos Marroquín, et la Mara Salvatrucha (M-13) négocié une réduction du nombre d’homicides, des allocations pénitentiaires pour les membres de gangs et des promesses à long terme liées aux législatures de 2021.

Parmi les avantages négociés, et dont beaucoup de détails sont donnés dans les documents, il y a, par exemple, permettre la vente de pizzas ou de bonbons dans les prisons, le transfert de gardiens que les détenus jugeaient très agressifs ou le renversement de la décision de rassembler des membres de gangs de différents gangs dans les mêmes cellules.

Selon le journal, ils proposent même d’alléger le régime de sécurité maximale, d’abroger les lois et d’accorder des « avantages » aux membres de gangs au cas où le parti de Bukele remporterait les élections de février prochain.

Parmi les personnels avec lesquels les procureurs se sont entretenus ce lundi se trouve le directeur des centres pénaux lui-même. Dans un message publié sur son Twitter, Osiris Luna a indiqué qu’il avait donné « un accès complet » au parquet « afin qu’il puisse recueillir toutes les informations dont il avait besoin, et corraborant que la nouvelle se répandait de manière malveillante sur une prétendue trêve entre le gouvernement et les gangs il est totalement faux et manque d’appui ».

RECORDS

Les perquisitions dans les trois installations ont été effectuées simultanément en début d’après-midi et pourraient, selon la presse salvadorienne, durer plusieurs jours.

Dans des déclarations à la presse, le directeur de l’Unité anticorruption du parquet, German Arriaza, a expliqué qu’ils vont saisir à la fois des documents et du matériel informatique qui « seront analysés ».

Quant aux délais, il n’a pas souhaité proposer de date précise, assurant que les raids dureront «aussi longtemps que nécessaire pour qu’en tant que parquet, nous puissions achever la diligence». « C’est une vérification méticuleuse, nous vérifions chacun des documents trouvés et cela peut nous aider à faire l’analyse », a-t-il déclaré.

Pour leur part, depuis que la nouvelle des négociations présumées a été publiée, Bukele et des membres de son gouvernement ont nié leur véracité, affirmant qu’il s’agissait d’une campagne visant à discréditer leurs efforts pour mettre fin au crime organisé et au crime dans le pays. , l’un des piliers de son mandat.

Ce lundi, le président a insisté sur le fait que « ce n’est pas seulement un plan pour frapper le gouvernement, c’est un plan pour démanteler le succès du plan de contrôle territorial », avec lequel l’exécutif a réduit les homicides dans le pays à des niveaux record, même s’enregistrer plusieurs fois par jour sans aucun meurtre.