Quelques jours après son départ soudain de Daniel Osvaldo, Jimena Baron Elle a été vue en train de traverser la Villa Urquiza avec un homme. Les images ont été prises de loin et n’étaient pas de bonne qualité, donc certains étaient confus et croyaient que la personne en question était leur ex-partenaire Mauro caiazza. Cependant, plus tard, d’autres images sont apparues et, à la surprise des fans de La Cobra, il a été confirmé que le chanceux était l’acteur Luis le Tucu Lopez.

La relation est née à la mi-août et, conformément à la décision de Jimena de préserver sa vie privée et de rester à l’écart des réseaux sociaux, ils ont essayé par tous les moyens de cacher leur relation. Bien sûr, ils ne l’ont pas fait. Et petit à petit, l’acteur est encouragé à ouvrir son cœur aux médias et ils ont révélé quelques intimités de cet amour.

Interviewé par un mobile de Implacable avant le spectacle de Sexe automatique, l’œuvre virtuelle dirigée par José Maria Muscari Au cinéma Drive-in Mandarine Park, on a demandé à Tucu López ce qui l’avait fait tomber amoureux du chanteur. «Cela me semble spectaculaire. En tant qu’actrice et chanteuse, je trouve ça phénoménal, mais En tant que personne, il est spectaculaire et je vis quelque chose de beau, de cool, ce qui est bien».

Et il a ajouté: «Je n’ai pas de réponse concrète à vous donner sur ce qui m’a conquis. Je pense à tout. Je ris beaucoup avec elle et elle rit beaucoup avec moi. Pour moi amusant et passer un bon moment, et j’ai un code d’humour. Cela me semble fondamental. C’est génial, je pense que ça va comme ça ».

El Tucu López (Instagram @tuculopez)

Concernant votre relation avec Morrison, le fils que Jimena a avec Daniel Osvaldo, Tucu López s’est borné à dire: «Il est spectaculaire, un enfant très divin. Mais je n’aime pas beaucoup parler des mineurs dans les médias».

Fin octobre, également en dialogue avec le programme mené par Susana roccasalvo, a déclaré à propos du chanteur: “Elle est un génie absolu. Tout le monde sait qu’elle est une chose cool. Je vais bien, je passe un bon moment de ma vie ». Et, dans ce sens, il a ajouté: «C’est un peu étrange d’avoir quelqu’un cloué à la porte de votre maison pour prendre des photos de vous et vous ne le découvrez même pas. Ce n’est pas quelque chose qui m’est arrivé beaucoup dans ma vie. Mais rien ne se passe, je comprends le travail de chacun et c’est parfait ».

EL Tucu López et Jimena Barón (Photo: Instagram @juariu)

Quant à Jimena, la journaliste Rodrigo Lussich récemment compté dans Les intrus qu’une discussion forte aurait été le déclencheur de la rupture avec Daniel Osvaldo, après avoir vécu ensemble pendant quelques mois pendant la quarantaine obligatoire. “Un jour, elle trouve des conversations avec d’autres femmes sur le téléphone portable d’Osvaldo, et elle est devenue très pelucheuse. Il était très triste, sérieusement », a révélé le panéliste. “Il n’a pas répondu au téléphone ni aux amis”, a contribué son partenaire Paula Varela concernant ces jours de crise sentimentale.

Cette découverte aurait provoqué l’interdiction ferme des parents de Momo: l’actrice a exigé cet échange avec d’autres jeunes femmes de l’ancien attaquant. “Je ne t’ai rien promis”, Aurait été la réponse utilisée, qu’ils ne sont pas parvenus à une approche. Et apparemment, ce n’était pas voulu. Bref, peu de temps après Jimena s’est vengé en amour, de la main de Tucu López.

