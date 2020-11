Hugo Maradona se rendra en Argentine dans les prochaines heures pour renvoyer Diego (Youtube)

“Comme je suis? Un m. Que puis-je vous dire maintenant. Je ne pense pas encore “. Parle Hugo Maradona et il y a un silence dans le programme TyC Sports qui l’interroge. Il est en Italie, inquiet car il ne peut pas obtenir de vols urgents pour se rendre en Argentine pour renvoyer Diego, décédé ce matin des suites d’un arrêt cardiorespiratoire. Il est le premier membre de la famille à parler à la presse.

En toute confiance, il a révélé: «J’ai dit à ma femme, Paula, que le connard faisait à nouveau une blague. Je regarde la télévision et il y a beaucoup de monde à San Paolo (au stade Napoli). Tout le monde est choqué. C’est très triste, très douloureux ». L’anxiété envahit sa voix et bien qu’elle ne soit pas vue, le Turc avait probablement des larmes pendant la note.

Au milieu du dialogue, ils l’ont averti qu’une compagnie aérienne se rendrait disponible pour qu’il se rende à Buenos Aires dès que possible. Elle n’a pas non plus de consolation: «Je veux embrasser mes sœurs. Je veux être à côté des gens qui l’aiment et qui, je pense, continueront à l’aimer. La relation que nous avions avec mon frère … Nous l’avons vécue quand nous étions petits. C’est dur, c’est dur. C’est une grande douleur. C’est une très grosse perte ».

Le Turc Maradona est le plus jeune des frères masculins de la famille (Patricio Murphy)

Hugo Maradona (51 ans) a averti qu’il ne tolérerait pas le manque de respect envers son frère aîné: «Maintenant, tout le monde va parler des raisons de sa mort. Ils n’ont pas dit ça au visage de mon frère. Mais il a vécu comme ça. Maintenant, vous devez le laisser reposer en paix parce que, comme il l’a dit au tribunal de Boca à ses adieux, «j’ai envoyé la merde et payé. Et ces conneries lui ont joué un tour. Mais bon, vous devez pleurer. Le football est mort pour moi aujourd’hui».

El Turco a essayé d’être clair: «Tout ce que je veux, c’est qu’ils se souviennent de lui sur le terrain, ils l’ont déjà beaucoup frappé à l’extérieur. Le premier qui parle, si j’arrive à être en Argentine, je vais aller le trouver. Qu’ils ne parlent plus de mon frère parce que je vais aller les trouver. Je ne suis pas beau ou quoi que ce soit, mais laissez-le reposer en paix. “

Dans les prochaines heures, il se rendra en Argentine et rencontrera ses proches pour dire au revoir à Diego Armando. Le gouvernement national prépare le sillage du footballeur argentin historique, bien qu’il y aurait également une cérémonie intime.

JE CONTINUE DE LIRE:

Diego est mort d’amour

Jorge Valdano a été ému en pleine transmission en se souvenant de Diego Armando Maradona

Le frère de Bilardo a raconté quelles mesures ils ont prises pour que le Docteur ne sache pas la mort de Maradona: “Il aimait beaucoup Diego et ça le rendrait très mauvais de savoir.”

Horacio Pagani, en larmes pour dire au revoir à Diego Maradona: “Soccer est mort”

La réaction de Ruggeri après avoir appris la mort de Maradona

Sergio Goycochea s’est effondré en direct en parlant de Maradona: “Vous avez l’impression qu’un petit morceau de votre vie s’en va”

Douleur profonde de César Luis Menotti pour la mort de Diego Armando Maradona: “I’m done shit”

Puebla, León, América, Tigres, Cruz Azul, Pachuca et Pumas rejoindront le monde en pleurant le départ de la star argentine; se souviendra de la mémoire du champion du monde au Mexique 86 et ancien entraîneur des Dorados de Sinaloa

Puebla, León, América, Tigres, Cruz Azul, Pachuca et Pumas rejoindront le monde en pleurant le départ de la star argentine; se souviendra de la mémoire du champion du monde au Mexique 86 et ancien entraîneur des Dorados de Sinaloa

PLUS DE NOUVELLES