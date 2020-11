«Je n’arrive pas à y croire, je ne l’imaginais pas, je ne l’ai pas vu à ma portée, de nombreuses portes vont s’ouvrir et cela sert d’exemple pour que la vie ne soit pas limitée. Tout est possible, si vous voulez tout ce que vous pouvez », il a dit à travers les larmes Elba Rodriguez en 2014 en devenant le lauréat de la première édition argentine de Chef cuisinier. La jeune infirmière qui avait appris à cuisiner en tant que fille pour sa famille avait non seulement remporté d’importants prix dans l’émission de télé-réalité de cuisine Telefe, mais avait également pris à jamais l’amour du peuple et du jury, alors composé de Donato de Santis, Germán Martitegui et Christophe Krywonis, qui l’avait adoptée comme sa préférée dans la compétition.

Six ans après sa consécration téléviséeElba travaille dans la cuisine mais n’a pas quitté son poste de garde d’hôpital, aujourd’hui non plus comme infirmière, mais dans la zone d’accueil des patients. Pendant la pandémie, il a continué à travailler avec le même engagement que toujours non seulement pour soigner ses patients et ses collègues, mais aussi pour sa famille. En dialogue avec Télé-exposition Il a raconté comment il a passé la quarantaine au cours de laquelle il a dû vivre un processus difficile lié à la santé de son père et s’est déclaré fan de Célébrités Masterchef, Quel est votre participant préféré?

«Nous vivons des circonstances particulières, avec la pandémie j’ai dû tout adapter», a déclaré la cuisinière qui avait son entreprise de restauration pour les événements jusqu’en mars et a expliqué: «J’essaye de sortir le moins possible, j’ai cuisiné, acheté des matières premières, tout fait et j’ai réduit ça pour prendre soin de ma famille. Même ainsi, il continue d’être lié à la cuisine avec des cours et des concours avec différentes marques qu’il promeut à travers ses réseaux sociaux.

Elba Rodríguez, a remporté MasterChef et au milieu de la pandémie assiste à un gardien d’hôpital #Entrevista

La quarantaine lui a donné le temps de devenir plus fort sur Instagram et de télécharger plus de vidéos et de recettes: “Avec les plats que je montre, j’essaye de donner une contribution, souvent je me base sur les commentaires que je reçois.” C’est que souvent elle invente des recettes avec les ingrédients que les gens lui disent avoir chez elle, car l’important est que ses adeptes puissent appliquer ce qu’elle leur apprend et qu ‘«ils ne se détériorent pas s’ils ne peuvent pas acheter un produit».

Dans plusieurs de ses vidéos, elle est accompagnée de ses neveux et de sa fille Agustina, âgée de cinq ans, qu’il définit comme sa «complice et partenaire». Pour elle, que les garçons participent à la cuisine est très important pour renforcer le lien et pour que apprenez à mieux manger. «Ma fille a beaucoup de respect pour les plats, elle sait que cuisiner est amusant et elle connaît la valeur des choses et du sacrifice. Nous nous asseyons à la table et il connaît le petit boulot de fourmis derrière lui. Si les enfants participent, plus tard, ils sont plus motivés à manger plus ».

Pour elle, la première chose est sa famille, c’est pourquoi elle laisse le minimum et l’essentiel: se rendre à la garde de l’hôpital où elle travaille et accompagner son père dans un traitement médical.

«Je suis en tant qu’administrateur de la garde et j’essaie de faire ma part avec les choses dans lesquelles je dois être», dit-elle, fière de son travail: «Tu y vas et je te prends comme si tu étais ma mère ou mon père. Nous essayons de faire de notre mieux dans l’équipe, car c’est comme ça, Je suis administratif mais si j’échoue dans mon rôle d’admission des patients, ça fait mal à tous mes collègues, c’est une responsabilité commune ».

De cet endroit, il a dû rencontrer de nombreuses personnes responsables et reconnaissantes, mais aussi des personnes qui présentaient encore des symptômes compatibles avec le coronavirus ont organisé des fêtes et des rassemblements: “Ça ne me met pas en colère, mais ça fait de la tristesse, car bien qu’on soit là par vocation, s’exposer et prendre des risques, j’ai mon père avec ses défenses car il vient de terminer un traitement.”

L’un des tests les plus douteux lors de la quarantaine était de faire face à la maladie de son père dont le traitement nécessitait une chimiothérapie. Cette fois, il a dû se rendre à l’hôpital en tant que compagnon. Maintenant, il attend quelques résultats, au-delà, le jeune cuisinier sauve son «désir de continuer à se battre et d’aller de l’avant».

Fan de célébrité Masterchef

Elba Rodríguez a ses favoris sur Masterchef Celebrity – #Entrevista

Elba a déclaré “Super cholula” et dit que chaque soir, elle suit le programme Telefe qui en plus de l’amuser lui apporte beaucoup de nostalgie. “C’était un très beau moment que je revis chaque jour”a déclaré la gagnante de l’édition 2014, même si elle comprend que si cette fois le format a plus de “show”, il ne perd pas la magie d’une émission de télé-réalité en cuisine.

Lorsqu’on lui a demandé si elle souhaitait visiter les cuisines les plus célèbres du pays, elle a répondu par l’affirmative et a ajouté qu’en tant que jury, mais pas en tant que participante: “J’y suis déjà allé en tant que candidat et ce serait bien de donner la place à une autre personne, en tant que jury invité, oui, parce que c’est une réunion avec quelque chose que j’ai vécu, j’étais en tant que jury en 2015 ».

Le grand absent de cette édition est Christophe Krywonis, avec qui elle a continué à parler au-delà du cycle et à qui elle a une grande affection: «J’espère que je serai un jury invité, pour ceux qui sont fans du programme, ce serait un mime. C’est rare sans lui, mais Germán, Donato et Damián apportent leur contribution et leurs rôles sont bien définis, ils ont dit qu’ils seraient plus flexibles mais rien à faire ».

Vos favoris

Claudia Villafañe: J’ai attiré mon attention sur le fait que dans le premier programme, elle a pris les tabliers et les a distribués, elle m’a donné le sentiment d’une mère. Belu (Lucius) avait un problème avec le dessert et il l’aida.

Le polonais: J’ai été surpris par leur riz au poulet.

Garçon Olmi: Il a de l’harmonie dans les plats et j’aime ça.

Vicky Xipolitakis: Ils l’aiment ou ils la détestent, il y a deux pôles opposés, mais je l’aime beaucoup.

