Simulation de contrôle provisoire réalisée par la Direction Nationale Electorale avant les élections de l’année dernière.

Bien qu’il y ait encore au moins Huit mois pour les prochaines élections législatives, et que la demande de certains gouverneurs de suspendre le STEP en raison de la pandémie reste en suspens, le PRO a anticipé et demandé au gouvernement des informations sur la manière dont il envisage d’organiser le contrôle provisoire, par le ministère de l’Intérieur, en vue de préparer l’audit à réaliser par cette force politique.

Dans la note signée par le représentant PRO au niveau national, Santiago Alberdi, et adressé à la Direction Nationale Electorale (DINE), avec copie au Ministère de l’Intérieur dont dépend cet organe, et à la Chambre Nationale Electorale (CNE), le nombre d’écoles qui seront affectées dans tout le pays pour les élections de 2021, tant primaires que générales, et combien d’entre elles disposent d’une connexion Internet à ce jour est demandé.

Le PRO veut aussi confirmer s’il faut utiliser la transmission directe des télégrammes des bureaux de vote lors des prochaines sessions législatives, comme cela a été fait lors des élections de l’année dernière. C’est ainsi que la Chambre électorale l’avait créée en 2017, un aspect de l’organisation du décompte intérimaire qui avait été interrogé l’an dernier par le Frente de Todos pour «son manque de transparence», une possible altération des informations transmises et la manipulation des résultats rapportés.

En cas de réutilisation de ce système, le groupe qui constitue le principal espace d’opposition de Together for Change veut savoir quel type de logiciel va être utilisé, quel serait le matériel à utiliser et les éléments de connectivité, et quand les groupes politiques auront accès aux spécifications techniques et opérationnelles du système. Qui l’exploiterait également et si la poste disposera de la même technologie dans les locaux affectés par le processus électoral.

Dans la note, le PRO souhaite également savoir, au cas où le Gouvernement renoncerait à utiliser le même système de transmission directe de télégrammes, à quoi ressemblerait la procédure de transmission logistique et opérationnelle, quel serait le logiciel utilisé et combien d’agences de la poste devraient être affectées par les élections de l’année prochaine.

«Les informations requises acquièrent une pertinence vitale pour notre groupe, compte tenu du calendrier électoral actuel et du déploiement territorial qui nécessite un processus électoral fédéral en termes de contrôle», prévient le PRO dans la note signée par Alberdi, à laquelle il a eu accès. Infobae.

Comme ce média l’a appris, la force dirigée par Mauricio Macri a décidé d’aller de l’avant et d’envoyer la note au DINE et au CNE sans attendre une consultation avec ses alliés de l’UCR et de la Coalition civique. “Nous ne voulions pas le retarder”, ont expliqué des sources partisanes. La semaine prochaine, ils enverront une copie de la note au juge fédéral ayant compétence électorale de la capitale, Maria Servini.

Ce qu’ils disent du ministère de l’Intérieur

Du ministère de l’Intérieur, ils ont expliqué que la transmission des télégrammes sera à nouveau en charge de Smartmatic, puisqu’il s’agit de l’entreprise engagée par l’Argentin Mail lors de la gestion de Cambiemos et son appel d’offres court jusqu’en 2025.

La société a fait ses débuts au PASO l’année dernière et avait été sous le contrôle de la PJ. “Ici, le problème est le manipulation du décompte provisoire, qui vous permet d’installer un résultat qui ne l’est pas. Les défauts de Smartmatic sont énormes. Je crains que le Gouvernement cherche à manipuler le contrôle provisoire et à installer ainsi un faux résultat », Alberto Fernández avait déclaré dans des déclarations à la radio, sept jours avant les primaires d’août 2019.

L’entreprise a fait ses débuts au PASO l’année dernière, lorsqu’elle a été embauchée par l’Argentine Mail.

«Tout chez Smartmatic sent mauvais, et je suis désolé que quelqu’un comme Adrián Pérez, qui a toujours lutté pour la transparence, le défend. Il n’y a jamais eu de problème de fraude avec notre système. On ne comprend pas pourquoi ils le changent. Nous allons faire une présentation dans Justice», Avait-il prévenu, appuyé par deux tests antérieurs, que la firme qui avait fourni le logiciel pour le résultat du contrôle provisoire avait effectué et que, selon la PJ, ils présentaient de graves défauts.

Pérez était alors secrétaire aux affaires politiques du ministère de l’Intérieur, poste qu’il occupe actuellement Patricia Garcia Blanco. A la tête du DINE, quant à lui, se trouve actuellement Diana Quiodo.

“En principe, il n’y aura pas de modifications car il y a déjà un contrat attribué par l’Argentine Mail, qui était celui qui a été chargé par l’exécutif du processus de transmission des résultats, et il serait très coûteux de le résilier. Il s’agit d’un appel d’offres déjà attribué, avec des conditions définies par eux (par Cambiemos), avec la limitation que cela implique », ont déclaré des sources du ministère en charge d’Eduardo” Wado “de Pedro.

“La transmission reproduira la même logique qui a été donnée, par conséquent, le nombre d’écoles sera maintenu en proportion, même si cela dépendra de l’état de la pandémie. L’idée est de maintenir ou d’améliorer ce montant», Ont-ils souligné. Bien qu’ils aient averti qu ‘«il n’est pas logique que toutes les écoles aient un nombre suffisamment représentatif. Si c’était le cas, l’économie du décompte provisoire est d’une ou deux heures ».

Le ministre de l’Intérieur Wado de Pedro, qui sera responsable des opérations des élections en 2021

Ils ont également souligné qu’ils chercheront «améliorer le système de transmission, du point de vue technique, afin que l’intégrité du document soit préservée«Tout au long de son parcours, pour« assurer le plus haut niveau de transparence et que le document transmis par voie électronique ne soit pas altéré ».

“Nous travaillons avec des protocoles pour rendre la charge transparente et améliorer le système, de sorte que la manipulation des données qui s’est produite ne se produit pas, que nous nous sommes endormis sans connaître le résultat », ont-ils ajouté.

L’enquête sur les écoles

La Chambre électorale nationale a confirmé la réception de la note et une consultation ultérieure avec le Secrétariat aux affaires politiques du ministère de l’Intérieur et le DINE pour voir s’ils répondent à la demande du PRO de ce portefeuille, ou s’ils vous envoient les informations afin que le plus haut tribunal électoral puisse répondre.

En ce qui concerne le CNE, ils ont informé Infobae que l’enquête sur les écoles et les bureaux de vote a déjà commencé. “En raison du protocole, on s’attend à ce qu’il y ait moins de tables par école, nous devrons donc ajouter des établissements qui jusqu’à présent n’étaient pas affectés par les élections. C’est pourquoi nous faisons l’enquête pour voir dans quelles conditions ils se trouvent », ont-ils précisé.

«C’est un processus qui ne fait que commencer. Nous espérons qu’il sera terminé pour le mois de janvier inclus. Il y a des difficultés parce qu’ils doivent ouvrir des établissements qui, dans bien des cas, sont fermés aujourd’hui. Nous rencontrons les mêmes difficultés que partout au pays. Toutes les écoles ne sont pas ouvertes et tous ceux qui ont la clé ne sont pas autorisés à les ouvrir », ont expliqué les sources consultées au plus haut tribunal électoral du pays.

Dans une réponse envoyée aujourd’hui au représentant PRO, auquel il a accédé Infobae, du CNE, ils ont précisé que “les établissements de vote pour le processus électoral prévu pour l’année 2021 seront définis par les juges fédéraux ayant compétence électorale dans tout le pays”.

