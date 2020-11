Carlos Mendoza Davis, de PAN, gouverneur de Baja California Sur entre 2015 et 2021 (Photo: Cuartoscuro)

le PAIN (Parti d’action nationale) partie avec un léger avantage, mais avantage au final, à propos de Morena, le parti du président Andrés Manuel López Obrador, au début du processus électoral pour renouveler le gouverneur de l’état de Baja California Sur, au nord-ouest Mexique.

Le porte-drapeau éventuel de la PAIN, Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias, ancien candidat sénateur, dirige les préférences de l’électorat dans deux simulations contre deux candidats Morena différents, selon une enquête menée par Enkoll.

La course est close si les candidats sont Pelayo Covarrubias et Muñoz (Photo: Courtesy Enkoll)

Dans le premier scénario, Pelayo Covarrubias dépasserait le sénateur Víctor Manuel Castro, qui était déjà candidat au poste de gouverneur en 2015. Cependant, la marge est courte: je la battre avec 37% des voix, au-dessus de 34% du morenista. «Un autre candidat» obtiendrait 12% et «Aucun» 10%.

Cependant, dans le deuxième scénario, L’ancien candidat sénatorial obtiendrait une victoire plus lâche s’il allait de pair avec Rubén Muñoz, maire de La Paz, capitale de l’Etat. À cette jonction, le lecteur PAN obtiendrait également le 37%, ce qui indique une base importante de l’électorat en leur faveur, de 22% de son rival.

Pelayo Covarrubias augmente son avantage lors d’un croisement avec Muñoz, maire de La Paz (Photo: Courtesy Enkoll)

Dans le second passage, cependant, l’option “Autre candidat” passe à 15% et “Aucun” augmenterait à 19%, presque au niveau de Muñoz. Dans les deux scénarios, le candidat éventuel des PRI (Parti révolutionnaire institutionnel) atteindrait un soutien anecdotique: 3% et 4%.

L’enquête a en outre révélé que Morena est plus compétitive en tant qu’organisation qu’avec le nom d’un porte-drapeau particulier: Lorsqu’ils ont été consultés par les parties, les gens ont choisi le PAN 46% et Morena 45%, parmi la préférence effective. Parmi la préférence brute, il y a une égalité à 41 pour cent. En aucun cas, les autres parties n’atteignent même les deux chiffres.

Préférence effective par groupe en Baja California Sur (Photo: Courtesy Enkoll)

Par rapport à concurrence intrapartie, Victor Manuel Castro, ancien candidat au poste de gouverneur en 2015, l’emporte avec 30% des préférences, une différence de plus du double avec Muñoz: le maire de La Paz ajoute 14% de soutien. Pour sa part, Pelayo Covarrubias ajoute 28% de soutien au parti de 16% de la sénateur fédéral Lupita Saldaña.

Concernant l’évaluation des autorités, le président López Obrador vous avez une approbation en 50 points de votre travail, ce qui explique le bon nombre de Morena en tant que parti. Pour sa part, près de six sud-californiens sur dix approuvent le travail effectué par le gouverneur Carlos Mendoza Davis, du PAN.

Enfin, l’enquête a révélé les intérêts des citoyens de Baja California Sur. La sécurité est la question clé: une personne sur trois la considère comme une priorité pour le prochain gouverneur. Une personne sur quatre, par contre, a indiqué que l’amélioration de l’économie était la chose la plus importante.

Les priorités des personnes interrogées en Baja California Sur (Photo: Courtesy Enkoll)

En outre, un répondant sur cinq a indiqué qu’il souhaitait améliorer les services publics, comme le service d’eau, l’éclairage public, le drainage, la collecte des ordures, entre autres. Seuls 5% ont choisi l’augmentation du tourisme et 1% évoquent la lutte contre le trafic de drogue.

L’enquête sur Enkoll Elle a été réalisée via Facebook et Instagram en Baja California Sur. La population cible était les hommes et les femmes de 18 ans et plus, avec une carte d’électeur valide. 1053 entretiens effectifs ont été menés du 11 au 20 octobre 2020.

Cette enquête a représentativité de la population d’utilisateurs Facebook et Instagram de plus de 18 ans dans l’état de Baja California Sur, la société a réitéré.

