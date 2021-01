A Coahuila, le PRI et le PRD se disputeront l’élection en alliance (Photo: Twitter @IECoahuila)

Ce mardi, le Parti Révolutionnaire Institutionnel et le Parti de la Révolution Démocratique Ils ont présenté leur accord de coalition devant l’Institut électoral de Coahuila. Auparavant, le 3 janvier, la CEI avait reçu l’accord de Morena, du Parti travailliste et de l’Unité démocratique de Coahuila.

Les chefs d’État des deux partis, Rodrigo Fuentes Ávila (PRI) et Ángel Sánchez Guajardo (PRD) étaient présents pour présenter le document à la conseillère présidentielle de l’organe électoral local, Gabriela de León Farías.

L’alliance réunira les partis dans les candidatures pour les 38 conseils municipaux en litige dans l’entité.

Dans une déclaration, le PRD Sánchez Guajardo a écrit que «Aucune force politique dans le pays ne peut à elle seule résoudre une situation aussi déplorable; il faut beaucoup de @ s; mais en raison de la diversité des projets, des visions et des comportements, il est impossible pour nous tous de «rentrer dans le même pot» ».

Et, bien qu’il n’ait pas mentionné directement Morena, il a blâmé le parti pour la polarisation politique que connaît le pays. «Il y a des voix et des actions qui n’appellent que polarisation et confrontation; c’est sa façon de faire de la politique, abritées dans la lutte contre la corruption, elles tentent d’invalider les espaces que la société mexicaine, avec de nombreux sacrifices et luttes, s’est donnée », écrit-il.

Jesús De León Tello, le chef de l’État du PAN, a annoncé qu’il chercherait des présidences municipales sans alliance (Photo: PAN Coahuila)

Pour sa part, le Parti d’Action Nationale, qui dans d’autres entités participera en alliance avec le PRI et le PRD, a rejeté cette possibilité pour l’Etat de la région de Lagunera. Le mercredi 23 décembre, Jesús De León Tello, chef de l’Etat du PAN, a publié une déclaration dans laquelle il communiquait la décision.

«Au niveau de l’Etat, National Action depuis sa création s’est battue pour réparer les dégâts que le PRI a tant laissé dans notre Etat, c’est pourquoi nous avons décidé au sein de notre parti de continuer le combat et d’être fidèles à la philosophie du panismo à Coahuila, qui consiste à se battre en alliance avec les citoyens », a déclaré De León Tello.

Le chef Albiazul a également reconnu que Morena est «l’ennemi à vaincre» et Il a dit que la seule façon de le faire est de retirer la majorité à la Chambre des députés.

D’autre part, dans l’état voisin de Chihuahua, l’alliance se fera entre PAN et PRD, mais ils ne concourront qu’ensemble pour le poste de gouverneur, tandis qu’à Sonora, la coalition “Va por Sonora” mettra en vedette la participation des trois parties. Là, ils chercheront 15 districts locaux et 53 mairies. A Sinaloa et Nuevo León, ils n’ont pas encore présenté de coalition.

Le 23 décembre, jour du début des pré-campagnes, le PRI, le PAN et le PRD ont enregistré la coalition «Va por México». L’objectif de cette alliance est précisément de retirer la majorité de Morena à la chambre basse.

La coalition a été enregistrée auprès des autorités de l’INE par Marco Antonio Mendoza Bustamante, secrétaire adjoint de la présidence du PRI; avec Raymundo Bolaños Azócar, directeur juridique général du PAN’s CEN; Víctor Hugo Sondón, représentant auprès de l’INE; et Elizabeth Pérez, secrétaire des Affaires électorales et de la politique d’alliance du PRD.

L’intention des partis est de se regrouper dans 180 circonscriptions électorales fédérales. Le jour de l’inscription, ils sont entrés 171, dont 57 pour le PAN, 60 pour le PRI et 54 pour le PRD.

