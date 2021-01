Élections au Mexique: Aguascalientes (Illustration: Jovani / Infobae)

Dans l’état de Aguascalientes 38 postes seront choisis, parmi lesquels des conseils et des municipalités, mais ils ne seront pas les seuls.

Plus d’un million d’hydrocalides inscrits sur la liste électorale pourront voter pour 17 délégations à majorité relative, 11 présidences municipales et 86 regiduras. 12 syndicats et 9 conseils de représentation proportionnelle seront également renouvelés.

Il s’agit des plus grandes élections de l’histoire au Mexique, avec des milliers d’agents publics, dont des législateurs fédéraux et 15 gouverneurs.

“Le Mexique se dirige vers les élections les plus complexes et les plus importantes de l’histoire, jamais autant d’agents publics n’ont été élus comme cela se produira en 2021”, a établi le président de la Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova.

C’est aussi une période électorale compliquée par la pandémie de COVID-19[feminine, ce qui nécessite des mesures sanitaires et une surveillance stricte de la part de l’INE pour éviter l’utilisation partisane du soutien social et la campagne de vaccination.

Appuyez sur votre état sur la carte pour savoir quels frais sont en litige:

«L’INE est prêt à organiser les élections les plus importantes et les plus complexes de l’histoire le 6 juin, lorsque 300 délégations à majorité relative et 200 à représentation proportionnelle seront élues au niveau fédéral, ainsi que 15 gouvernorats, 30 congrès locaux, en en plus des mairies, des regidurías, des syndicats et des conseils municipaux », a établi l’organe citoyen.

«Dans le processus électoral 2020-2021, 92,4 millions de citoyens pourront exercer leur droit de vote pour élire les personnes qui occuperont plus de 21 000 postes élus par la population qui seront renouvelés dans tout le pays», a-t-il ajouté.

Sur tout le territoire national, 163244 sondages seront installés qui nécessiteront la participation de plus de 1,4 million de citoyens et l’embauche de près de 7000 superviseurs Électoraux et 41 000 formateurs électoraux.

Face au défi que représente le processus électoral 2020-2021, À ce jour, l’INE a enregistré un total de 379.842 candidats par l’intermédiaire de ses conseils locaux et de district a Superviseurs et formateurs électoraux.

L’INE a approuvé des critères et des lignes directrices «pour garantir l’équité dans la course électorale, et promu la création du registre national des personnes sanctionnées pour violence politique Contre les femmes pour des raisons de genre ».

Avec ces décisions, les parties devront postuler au moins sept femmes candidates dans certains des 15 gouvernorats en jeu. En outre, aucun candidat figurant dans le registre national susmentionné, c’est-à-dire ayant commis des violences sexistes ou politiques sexistes, ne peut être élu à quelque poste que ce soit.

La publication a été faite dans le Journal officiel de la Fédération (DOF) Afin de réglementer la diffusion de la propagande qui est menée ou diffusée pour obtenir des pré-candidatures ou des candidatures, l’ingérence de facteurs externes qui rompent avec la course électorale sera évitée.

Photo: Archives

L’INE a déterminé que pour cet exercice électoral, Il est interdit à tout candidat d’exécuter, de diffuser, d’acheter, d’acquérir, d’utiliser ou de bénéficier de tout type de propagande ou de message publicitaire dans lequel une position politique est promue..

En outre, il a mis en place dix moyens de communication différents pour pouvoir diffuser des messages de propagande et de publicité, parmi lesquels se distinguent la radio, la télévision, les cinémas et la presse écrite.

Quelle est la date limite pour traiter ou renouveler vos informations d’identification d’électeur

La déclaration d’urgence due au coronavirus a provoqué plusieurs changements et prises de décision dans diverses agences du Mexique, tel est le cas de l’Institut national électoral (INE) qui a annoncé de nouvelles alternatives pour traiter les informations d’identification de l’électeur et autour des prochaines élections.

A travers un message diffusé sur les réseaux, l’INE a précisé que ceux qui ont besoin de renouveler leurs plastiques pour voter pourront le faire durant les premiers jours de la deuxième mois de 2021.

“N’oubliez pas que si vous souhaitez renouveler vos informations d’identification, vous pouvez terminer le processus jusqu’au 10 février”, a-t-il expliqué.

En ce sens, les citoyens ne pourront pas se présenter aux modules de service pour effectuer une quelconque procédure après la date susmentionnée. Le fonctionnement des centres ouvrira après le processus électoral.

PLUS SUR CE SUJET:

L’INE a ordonné à López Obrador de ne pas interférer avec les processus électoraux pendant ses matins

Combien de candidats indépendants aspirent à entrer à la Chambre des députés en 2021 au Mexique

Au moins 88% des législateurs de la Chambre des députés chercheront à être réélus en 2021

L’INE et l’UNAM ont signé un accord pour participer aux élections de 2021, le plus grand processus électoral de l’histoire du Mexique

C’est la raison pour laquelle l’INE a refusé des spots radio et TV à la Présidence de la République