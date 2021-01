Pacheco a rapporté avoir reçu une invitation du gouverneur du PAN, Mauricio Vila, à rejoindre les campagnes et ce mardi, il s’est présenté au siège de ce parti à Mérida, sa ville natale (Photo: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Sauteur mexicain Rommel Pacheco Marrufo, triple champion des Jeux panaméricains, a été inscrit ce mardi à Mérida en tant que candidat fédéral du III District du Parti d’Action Nationale (PAN) pour les élections de milieu d’année.

La décision de Pacheco d’accepter la candidature suppose une fin éventuelle à sa carrière sportive, un peu plus de six mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 auxquels il se prépare depuis 2016.

Pacheco a rapporté avoir reçu une invitation du gouverneur du PAN, Mauricio Vila, à rejoindre les campagnes et ce mardi il est apparu au siège de ce parti à Mérida, sa ville natale, à 1 700 kilomètres au sud-est de Mexico, et a reçu la documentation correspondante.

Le champion de la Coupe du monde 2016 a reçu le certificat qui l’accrédite comme candidat des mains du leader de l’Etat PAN, Asís Cano.

Il y a quatre ans, il avait réalisé une performance exceptionnelle dans la ronde préliminaire des Jeux olympiques de Rio 2016, mais un mauvais départ en finale l’a empêché de décrocher des médailles, pour lesquelles il avait l’intention de se venger à Tokyo. (Photo: .)

Après avoir remporté la médaille d’or sur la plate-forme aux Jeux panaméricains de 2003 à Saint-Domingue, Rommel a été médaillé d’argent dans cette épreuve à Rio de Janeiro 2007 et à Guadalajara 2011 et a remporté deux titres aux Jeux continentaux de Toronto 2015, sur un tremplin de trois mètres. individuel et synchronisé.

Il y a quelques heures, le cavalier a reconnu que J’ai eu le dilemme de continuer la formation ou de me lancer en politique et il a assuré que si aujourd’hui il y a une roulette pour savoir si les jeux de Tokyo vont avoir lieu ou non, le plus probable est l’annonce qu’ils n’auront pas lieu.

S’il continue sa carrière d’athlète, Pacheco devra réaliser une performance exceptionnelle contre des adversaires de classe mondiale dans les sélectifs pour former l’équipe mexicaine, qui espère remporter des médailles aux prochains Jeux Olympiques.

Rommel Pacheco a obtenu son laissez-passer pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le plongeur Rommel Pacheco a remporté son laissez-passer pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après s’être qualifié pour la finale des Championnats du monde de natation 2019 à Gwangju (Photo: .)

Il plongeur Rommel Pacheco a gagné sa passe au Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après s’être qualifié pour la finale des Coupes du monde de natation en Gwangju 2019. C’était la seule pièce manquante pour les stars mexicaines des sports nautiques pour atteindre le maximum de l’événement sportif.

Qualifié dans la catégorie trampoline trois mètres individuel avec 427,30 points cela l’a laissé à la sixième place; assez pour assurer sa place à Tokyo l’année prochaine. Le plongeon qui lui a donné sa place aux Jeux Olympiques consistait en quatre tours et demi du front groupé, ce qui lui a donné un score partiel de 91,20 points; le meilleur qu’il a obtenu dans la compétition jusqu’à présent.

Il a également un Chaîne Youtube où il télécharge des vidéos sur ce qu’il fait dans sa vie quotidienne, ses expériences en compétition et quelques conseils pour les athlètes qui se consacrent à la même discipline; a 177 mille abonnés.

