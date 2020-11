Le Mexique se prépare à tous les scénarios des élections présidentielles américaines ce mardi (Photo: Fichier)

Quelques heures après l’ouverture des bureaux de vote sur la côte est de Los États Unis, où les citoyens ils éliront leur prochain président ce mardi pour la période 2021-2025, Mexique se prépare à tout résultat et à tout scénario post-électoral.

Mais pourquoi notre pays devrait-il se soucier de l’élection du président de son voisin du nord? “C’est de loin la relation bilatérale la plus importante que le Mexique ait en termes commerciaux, politiques, migratoires et sécuritaires », a déclaré Alejandro Aurrecoechea, consultant pour les affaires publiques et le risque politique, à Infobae Mexique.

Des enquêtes menées dans les principaux États de ce pays Joe Biden, ancien vice-président de l’administration de Barack Obama, comme le favori. Mais il y a quatre ans Donald Trump, président actuel, a surpris tout le monde et a remporté une victoire qu’il espère renouveler en 2020.

La relation commerciale, culturelle et économique entre les États-Unis et le Mexique est la plus importante pour ce dernier (Photo: José Luis González / .)

“En général, La victoire de Biden serait plus positive pour la société mexicaine. La rhétorique et les actions contre les migrants aux États-Unis diminueraient et il y aurait une plus grande probabilité que des mesures telles que la légalisation des rêveurs soient promues », a déclaré Aurrecoechea.

Il s’agit de ceux jeunes qui est venu aux États-Unis dès leur plus jeune âge avec leurs parents immigrés et pratiquement toute leur vie ils ont vécu dans ce pays, le seul qu’ils connaissent vraiment et que l’administration Obama a protégé grâce à DACA (Action différée pour les arrivées d’enfants), une politique qui Trump a essayé de démanteler.

“Également, espérons qu’une administration Biden alimenterait une croissance vigoureuse de l’économie américaine, mais Trump aussi. Dans le même ordre d’idées, il est plus probable que le candidat démocrate s’oppose à d’éventuelles actions de López Obrador qui violent l’équité des élections et la répartition des pouvoirs », a expliqué l’expert.

Le pire des cas

Le pire scénario pour le peso mexicain serait l’incertitude sur les résultats ce mardi (Photo: Rebecca Cook / .)

Pour Aurrecoechea, le pire des scénarios n’est la victoire d’aucun des candidats, mais que l’incertitude sur les résultats s’étend après la fermeture des loges aux Etats-Unis. “Il n’y aurait pas de grands impacts immédiats avec une victoire éclatante pour l’un des candidats”, a-t-il déclaré.

«Il n’est pas prévisible qu’il y aura de grandes fluctuations du taux de change s’il y a un gagnant clair mardi. Le triomphe de Trump ne générerait pas la même réaction qu’en 2016, puisque les marchés y verraient un scénario de continuité», A-t-il déclaré.

Pour sa part, Biden a proposé “une politique économique et commerciale centriste qui ne cause pas de consternation sur les marchés”. “Mais il pourrait y avoir plus de turbulences au cas où le vainqueur ne pourrait pas être déclaré mardi soir et / ou s’il y aurait des émeutes”, a-t-il déclaré.

Des turbulences pourraient survenir sur les marchés financiers, y compris sur le taux de change, notamment en cas de violentes perturbations

Réélection de Trump

Les sondages n’ont pas été les meilleurs pour Trump, comme en 2016, lorsqu’il a remporté une victoire surprise (Photo: Edgard Garrido / .)

Si le président remportait une victoire dans ses efforts de réélection, Aurrecoechea considérait que ce scénario “faciliterait la continuité des communications entre les deux gouvernements”, en référence au Mexique et aux États-Unis.

La relation entre Trump et le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, est fluide. Le magnat new-yorkais, au-delà de ses singeries anti-immigrées et même xénophobes, selon les experts, Il a qualifié le président mexicain d ‘”ami”.

En juillet dernier, López Obrador s’est rendu à Washington DC, la capitale américaine, pour tenir un sommet avec Trump sous prétexte de l’entrée en vigueur du nouvel accord de libre-échange entre les deux pays et le Canada, dans un mouvement qui les critiques du président mexicain ont souligné comme une “aide” dans la campagne du natif de New York.

La visite d’AMLO à Trump en juillet a été considérée par les critiques comme une aide possible à la campagne de ce dernier (Photo: Présidence du Mexique)

Cependant, Aurrecoechea a avancé que il est très probable que les attaques rhétoriques de Trump contre le Mexique se poursuivent sur des questions telles que la migration et l’insistance pour faire payer à son voisin du sud la construction du mur frontalier.

«Même si, en général, les présidents américains deviennent plus modérés au cours de leur deuxième mandat, car ils ne cherchent plus à être réélus, La nature populiste de Trump et son désir de se venger de ses adversaires le conduiraient à maintenir sa base électorale mobilisée en continuant à utiliser cette rhétorique agressive », a-t-il fait remarquer.

Le pari d’AMLO est que si Trump gagne, il lui permettra une plus grande liberté d’action pour mettre en œuvre l’agenda de politique publique du quatrième trimestre et empêcher les États-Unis de se mêler des élections mexicaines.

La bonne nouvelle pour le Mexique si Trump gagne? “Quoi maintenir une bonne communication avec le gouvernement mexicain», A assuré l’expert. “En outre, cela favoriserait la mise en œuvre du T-MEC et une reprise accélérée de l’économie américaine, ce qui profite au Mexique”, a-t-il ajouté.

Le triomphe de Biden et la restauration démocrate

L’ancien vice-président Biden est le favori pour prendre ses fonctions en janvier 2021 (Photo: Kevin Lamarque / .)

Pour le consultant, une victoire Biden n’aura pas de «grands impacts immédiats», mais le gouvernement mexicain devrait entreprendre un effort important pour rétablir les relations avec les membres du Congrès démocrates et la nouvelle administration “Compte tenu de l’affaiblissement qu’ils ont subi en raison de la visite de López Obrador aux États-Unis en juillet.”

“Dans n’importe quel scénario une relation cordiale sera établie, mais la diplomatie mexicaine devra faire des efforts importants pour aplanir les choses avec l’administration Biden et un Congrès à majorité démocrate », a-t-il ajouté.

Selon les sondages, Les démocrates conserveront la majorité à la Chambre des représentants après les élections de ce mardi. Cependant, la course au contrôle du Sénat est brûlantePuisqu’au moins une douzaine d’élections pourraient donner à Biden ou à Trump une majorité pour travailler avec un Congrès du même parti.

Pour Aurrecoechea, une victoire de Biden pourrait conduire à “une position plus ferme à l’égard du Mexique sur des questions telles que la sécurité, l’environnement, les droits de l’homme, la démocratie et l’exécution des contrats avec des investisseurs américains au Mexique ». «C’est prévisible», a-t-il conclu.

PLUS SUR CE SUJET

De l’amitié des présidents aux occasions manquées: le clair-obscur de la visite d’AMLO à Donald Trump

Les États-Unis se préparent à recevoir le résultat entre Trump et Biden

Pas d’enregistrement des mineurs expulsés par les États-Unis: le Mexique enquête sur la question avec des organisations multilatérales

Rassemblement Trump au milieu du CDMX: ils ont baptisé une trajinera à Xochimilco avec le nom du président américain