Après une longue nuit au cours de laquelle les votes n’ont cessé d’être comptés, Joe Biden s’est fait connaître lors du décompte organisé en Géorgie, l’un des cinq États dans lesquels un vainqueur n’a pas encore été déclaré aux élections qui tiennent le monde en haleine. Avec 99% des suffrages, le candidat démocrate bat Donald Trump par 2449371 voix contre 2448454.

La Géorgie est le deuxième État le plus important des cinq restant à être distribué: elle donne 16 électeurs, quatre de moins que la Pennsylvanie, où le démocrate se rapproche d’heure en heure du républicain et est déjà à moins de 20 000 voix. S’il ajoutait ces 16 voix au collège électoral, l’ancien vice-président, qui en compte actuellement 264 – selon la somme de l’Associated Press (AP) – atteindrait 280, dix de plus que nécessaire pour remporter les élections.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden dans une déclaration sur les résultats de la présidentielle américaine, à Wilmington, Delaware, États-Unis, le 5 novembre 2020 (REUTERS / Kevin Lamarque)

Selon la somme faite par d’autres médias, Biden en aurait 253 au lieu de 264, car ils considèrent que son avantage en Arizona ne permet pas carrément d’exclure la possibilité que Trump puisse surmonter le résultat. Dans cet État historiquement républicain, le démocrate mène 50,1% à 48,5%, avec 90% des voix comptées. Sans compter l’Arizona, la Géorgie quitterait Biden avec 269 électeurs, juste un de moins que les 270 requis.

Dans tout les cas, gagner la Géorgie serait historique pour le politicien chevronné né à Scranton, Pennsylvanie. Depuis 1996, le candidat républicain de cet État a toujours gagné et Trump lui-même avait pris plus de cinq points d’écart contre Hillary Clinton en 2016.

Le scénario le plus probable est que Biden augmentera le différentiel de victoire parmi les milliers de voix qui restent à voter, car ils sont issus de districts généralement démocrates, selon l’AP. De toute façon, Si le solde final est inférieur à un demi-point de pourcentage, la campagne Trump pourrait demander un recomptage complet, dont l’issue est imprévisible.

Gagner là-bas lui laisse de multiples chemins vers la victoire, même si le président a réussi l’exploit de renverser le résultat en Arizona. D’un côté, Biden lui prend un point d’avance au Nevada, un État démocratique fiable qui répartit six électeurs, où il reste 16% des voix à compter. Mais même dans le cas improbable où elle ne peut pas y prévaloir non plus, elle aurait la Pennsylvanie. Trump semblait largement en tête mardi soir, mais à mesure que les bulletins de vote par correspondance étaient comptés, l’écart se rétrécissait. Avec 97% des votes comptés, Trump ne gagne que de 49,6% à 49,3%, une marge que l’ancien vice-président pourrait renverser si la tendance des dernières heures se poursuit.

Dans les deux autres États qui restent en suspens, le républicain, qui compte actuellement 214 électeurs, est le favori pour gagner. L’un est l’Alaska, où sa victoire est prise pour acquise car c’est un État rouge typique, dans lequel avec 50% du décompte terminé, il mène de 62,1% à 33,5%. L’autre est la Caroline du Nord, où il y a beaucoup plus de parité. De même tendance républicaine, les démocrates y font un excellent choix: le président l’emporte de 50,1% à 48,7% seulement, et on estime que 6% des voix n’ont pas encore été comptées.

Les victoires dans l’un ou l’autre de ces deux États fourniraient à Joe Biden les délégués nécessaires pour se proclamer vainqueur de ces élections, bien que le Nevada soit également en jeu.

