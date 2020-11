Peut-être un jour Utah ou Alabama votez démocrate, même si cela ne s’est pas produit depuis des décennies; peut-être un jour Californie ou New Jersey votez à nouveau républicain. Mais en général, ce sont des États où le capital politique d’un parti ou d’un autre est assuré avec une prévisibilité similaire aux saisons. En échange, Arizona, Caroline du Nord, Floride, Géorgie, Floride, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin et parfois Texas Ils sont comme la plume dans le vent de la canzone de Rigoletto: ils sont considérés comme des États en perpétuel conflit, qui un an peut favoriser la conservateurs et deux ans plus tard, à libéraux.

Le jackpot, Floride, Il présente une fois de plus un scénario tendu: si les démocrates ont remporté les élections législatives de 2018, les républicains ont remporté les précédentes. Et au-dessus de l’État plane toujours le fantôme du Conflit électoral de 2000 entre George W. Bush et Al Gore, qui s’est terminé par une décision de la Cour suprême. Et dans la lutte contre Hillary Clinton, Trump a prévalu avec seulement 113000 voix dans le troisième État le plus peuplé du pays.

Dans la dernière semaine d’octobre, les sondages ont favorisé Biden, mais pour si peu que la marge d’erreur le minimise: 51% de l’intention de voter contre 48% de Trump, selon CBS News. Déjà 2,5 millions de Floridiens ont voté par courrier, un chiffre impressionnant: il dépasse le nombre total d’électeurs en 2016. Le recomptage a également commencé, ce qui permettrait de rendre compte plus tôt des résultats.

Les gens votent à l’église de l’Immaculée Conception, un centre de vote du comté de Miami-Dade le jour du scrutin à Miami, Floride, États-Unis, le 3 novembre 2020. REUTERS / Maria Alejandra Cardona

“Si Trump perd la Floride, il lui sera plus difficile de contester les résultats des élections ailleurs”, a analysé USA Today. “Mais le les sondages montrent que le président a de bonnes chances de gagner l’État». Pour cela, il a fait un gros effort dans différentes villes au cours des 10 derniers jours, au même titre que Biden, qu’Obama a soutenu avec des événements à Miami et Orlando.

Pour les deux candidats, c’est un état clé; Trump ne peut pas le perdre et Biden aurait du mal à obtenir plus de 29 voix au collège électoral qu’il représente. “Floride, c’est à vous de décider”, a déclaré le démocrate lors d’une cérémonie à Broward County. “Si la Floride devient bleue, c’est fini.” Quelque chose de similaire a exprimé Trump à Tampa: “Nous allons gagner en Floride et nous allons gagner quatre ans de plus”.

Les autres états

Depuis la nuit de 3 novembre 2020, sera défini si Donald Trump rester dans le Maison Blanche ou oui Joe Biden reviens, cette fois en tant que président. En fait, la clé cette fois réside uniquement dans six d’entre eux, que ils concentrent 101 des 270 voix qui sont nécessaires pour conquérir le Collège électoral: Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie dans le Nord et Arizona, Caroline du Nord et Floride au sud.

Les candidats ont bien compris dans le dernier segment de leur campagne: tous ces États figurent dans le top 15 marchés les plus importants pour la publicité politique et là-bas Trump et Biden ont concentré leurs dernières visites vers le mardi décisif, a noté USA Today. «Si cette fois la concurrence est aussi serrée qu’en 2016, quand moins de 80000 voix au Wisconsin, au Michigan et en Pennsylvanie ont décidé de la présidence, il faut s’attendre à ce que l’essentiel du suspense vienne de ces états ».

Wisconsin, 10 voix au collège électoral

Trump s’est donné beaucoup de mal pour conserver l’État qu’il a remporté il y a quatre ans: il s’est rendu dans le Wisconsin cinq fois en octobre pour visiter la banlieue républicaine de Milwaukee, la ville de Kenosha et la zone particulièrement pendante de Green Bay. Biden, en revanche, n’y est allé qu’une seule fois, le vendredi avant les élections; sa présence était principalement dans le la télévision, avec un volume de publicité bien supérieur à celui du président.

Avec les cas de coronavirus à la hausse, l’état célèbre pour la bière Meunier Et sa grande production de fromage semble pencher vers le démocrate cette fois-ci. Cela a été vu dans le sondages, stables depuis mai. Ni les fluctuations de la pandémie ni les manifestations d’août à Kenosha ne semblent les avoir affectés, d’abord parce que la police a tiré sept coups de feu sur Jacob Blake à l’intérieur de votre voiture; plus tard parce que dans l’une des manifestations Kyle Rittenhouse, 17 ans, a tué deux manifestants et en a blessé d’autres avec une arme d’épaule.

“Biden domine le Wisconsin par 5 points”, CBS News a synthétisé les sondages d’État. Quatre groupes clés qui ont favorisé Trump en 2016 semblent désormais préférer l’ancien vice-président: le les hommes, les Blancs, les non-électeurs et les adultes plus âgés. USA Today a cité la plus grande enquête, menée par la Marquette Law School, qui sur six mesures a donné à l’ancien vice-président senior un avantage de 4 à 6%.

Arizona, 11 voix au collège électoral

Un état qui J’avais l’habitude de favoriser les républicains -depuis que Bill Clinton il a gagné, il y a près d’un quart de siècle, il a suivi la tendance rouge qui l’avait caractérisé auparavant – maintenant il semble donner un avantage au candidat démocrate. Cependant, avec un Marge d’erreur de 6 points dans le sondage CBS News, 51% de Biden contre 46% de Trump Entrez dans le royaume de l’imprévisible.

Également en 2016, la définition de l’Arizona a presque été renversée: le Le président a gagné de 3,5%, grâce à la faveur du comté de Maricopa, où se trouve Phoenix, ce qui représente environ 60% du total des votes de l’État.

Les deux candidats ont visité le territoire à plusieurs reprises: 16 au total, sept de ces visites – en comptant les quatre candidats, la présidence et la vice-présidence – en octobre. Pour briser le 3,9% de plomb En moyenne RealClearPolitics a attribué à son concurrent, Trump a bombardé Phoenix de propagande électorale: la ville a reçu le plus grand nombre d’annonces au pays», Selon USA Today, de la campagne pour sa réélection.

Caroline du Nord, 15 voix au collège électoral

Cet état du sud est, comme l’Arizona, un facteur imprévisible. La marge entre les candidats est encore plus petite, et est dépassée par le pourcentage d’erreur possible dans les sondages, qui est de 5,9%: Biden mène avec 50% de l’intention de voter sur les 48% que Trump obtient. Encore une fois, il y a un déjà vu de 2016, quand Hillary Clinton a perdu en Caroline du Nord de près de 4 points.

Trump et Biden – qui préféreraient gagner l’État, bien qu’il n’en ait pas besoin, contrairement à son adversaire – ont inondé l’État de publicités politiques, totalisant 68 millions de dollars entre le 9 avril et le 25 octobre uniquement à la télévision locale, selon Wesleyan Media Project. Les actes de prosélytisme abondaient également: “Trump a fait tellement de visites qu’un homme a plaisanté en disant qu’il devrait commencer à payer des impôts fonciers”, a noté USA Today. Le dernier était le lundi 2 novembre.

Le combat est si serré que les deux candidats ont consacré des ressources à séduire un électorat minimum comme la Tribu Lumbee, comté de Robeson, environ 27000 Amérindiens représentant 0,36% des électeurs inscrits dans l’État. Mais Biden se souvient bien – et les républicains n’ignorent pas – qu’en 2008, seuls 14177 votes ont marqué la victoire de Barack Obama en Caroline du Nord.

Michigan, 16 voix au collège électoral

“De tous les États contestés qui sont passés du bleu au rouge il y a quatre ans, le Michigan est le plus susceptible de revenir pour soutenir le candidat démocrate”, a résumé USA Today. La L’avance de Biden dans les sondages finaux a atteint 6,5% sur la carte où Trump a gagné en 2016 par seulement 10704 voix sur 4,8 millions.

Avant 48% -41%, Trump a fait un effort dans la campagne avec des actes lors du sprint final Muskegon, Lansing et Oakland County, à l’extérieur de Detroit, plus Grand Rapids, où il a clôturé sa campagne réussie contre Hillary Clinton. Biden a également parcouru le territoire et Detroit a accompagné Obama: un signe clair que gagner le Michigan est crucial pour que la Maison Blanche accueille à nouveau un démocrate.

En raison de l’économie et de la crise du COVID-19, selon une enquête du Detroit Free Press, un groupe central parmi les partisans de Trump semble lui tourner le dos: le travailleurs sans compétences, qui n’ont pas d’études universitaires ou tertiaires, l’ont soutenu 62% contre 31% en 2016, mais maintenant ce chiffre est tombé à 54%, et les 8 points exacts ont été transférés à son adversaire.

Pennsylvanie, 20 votes au collège électoral

La température de la lutte électorale monte de plusieurs degrés en Pennsylvanie. À l’énorme poids dans la décision finale sur la présidence s’ajoute une différence entre les candidats trop proche de la marge d’erreur dans les sondages, 5,9% dans les sondages de CBS News: Biden a 53% de l’intention de voter contre 46% de Trump.

Il existe d’autres facteurs qui rendent cet état du pendule beaucoup plus sensible que d’habitude. En 2016, le président a remporté l’État où il a écrit la Constitution par 44 300 votes sur 6,1 millions exprimés. Et en 2020, le registre des citoyens autorisés à voter a atteint neuf millions.

Biden, qui est né et a grandi en Pennsylvanie jusqu’à l’âge de 13 ans, semble résonner positivement avec les électeurs qui ont remporté les démocrates entre 1992 et 2016. Lors d’une dernière visite sur le site, il a fait allusion à sa trajectoire depuis Le lieu de naissance de Scranton – une ville de 75 000 habitants dans le nord-est – à la Maison Blanche. Trump, quant à lui, s’est rendu dans l’État presque chaque semaine pendant la campagne, avec environ 10 visites personnelles ou en équipe.

