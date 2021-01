Un véhicule électrique (EV) Chevrolet Bolt de General Motors Co. (GM) se recharge à l’extérieur du complexe du siège social mondial du Renaissance Center de la société à Detroit, Michigan, États-Unis, le mardi 12 juin 2018. Le constructeur automobile a toujours un investissement financier dans Lyft Inc mais n’a pas de projets actifs en cours avec la plateforme de covoiturage, a déclaré Mary Barra, présidente-directrice générale de GM, avant l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.

(Bloomberg) – Les investisseurs récompensent les constructeurs automobiles américains qui adoptent les véhicules électriques pour stimuler la croissance dans un contexte de demande croissante de voitures respectueuses de l’environnement.

Après avoir suivi le marché plus large pendant une grande partie de 2020, les actions de General Motors Co. et Ford Motor Co. ont grimpé en flèche, enregistrant leurs meilleurs départs depuis une année record. Leurs mouvements ont dépassé Tesla Inc., qui a bondi de plus de 740% l’année dernière grâce à une vision croissante que les voitures électriques domineront le futur secteur automobile.

General Motors a gagné 35% cette année après avoir annoncé une série de développements, notamment un partenariat avec Microsoft Corp. pour son entreprise autonome, des plans de développement de véhicules électriques commerciaux et la modernisation de son logo d’entreprise. Ford a bondi de 36% sur l’espoir de rejoindre GM dans l’engouement pour les véhicules électriques alors qu’il a commencé à vendre le SUV électrique Mustang Mach-E et que les investisseurs attendent l’introduction d’un pick-up électrique prévu en 2022.

La flambée des actions a plus de marge de manœuvre, selon les analystes.

General Motors a augmenté de 2% jeudi, atteignant un niveau record alors que Adam Jonas de Morgan Stanley a déclaré qu’il s’attend à ce que l’action suscite l’intérêt d’un plus large éventail d’investisseurs à l’avenir, y compris ceux axés sur la technologie et l’environnement, le social et la gouvernance. problèmes.

«Nous assistons peut-être à l’une des réinventions les plus profondes de la position concurrentielle et stratégique d’une entreprise automobile dans l’histoire de l’entreprise», a écrit Jonas dans une note aux clients plus tôt cette semaine.

Ford a bondi de 12% pour atteindre son plus haut niveau depuis 2018 après que Jim Cramer de CNBC a déclaré que le stock était bon marché et avait l’élan nécessaire pour grimper davantage. Le constructeur automobile basé à Detroit a également investi dans la start-up de véhicules électriques Rivian Automotive Inc., qui a levé 2,65 milliards de dollars de nouveaux financements auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par T. Rowe Price Group Inc.

La capitalisation boursière de General Motors a gagné 21 milliards de dollars cette année, tandis que Ford a ajouté 13 milliards de dollars.