L’Espagnol Eli del Estal (l) et le Brésilien Nenem (d) des Red Angels célèbrent après que leur équipe a remporté le championnat de la Ligue WK 2020 entre Incheon Hyundai Steel Red Angels vs Gyeongju KHNP au stade Incheon Namdong à Incheon, Corée du Sud. . / EPA / JEON HEON-KYUN

Séoul, 17 novembre . .- L’attaquant espagnol Eli del Estal a décrit aujourd’hui sa saison en Corée du Sud comme une “expérience brutale”, où elle vient d’être proclamée championne de la ligue avec les Incheon Hyundai Steel Red Angels et a été nommée MVP dans le fin du tournoi.

Del Estal, 27 ans, est arrivée en début d’année du RCD Espanyol à Incheon, qui cherchait en elle un attaquant, qui mettrait la finition dans une équipe très consolidée et techniquement très solide, pleine de joueurs sud-coréens avec de nombreuses internationalités à leur dos.

“Cela a été une expérience brutale, en tant qu’expérience d’apprentissage et aussi personnellement”, a expliqué l’attaquant lors d’une conversation téléphonique avec Efe, qui a marqué 9 buts en 17 matchs, soit un de moins que Choi Ji-na, le meilleur buteur de la compétition.

“Le match était fou. Ce n’est pas dans mes rêves que j’imaginais que les choses allaient se passer comme ça”, dit-il à propos du match retour de la finale de la ligue disputée la veille et dans lequel Incheon a battu Gyeongju KHNP à domicile 2- 0, avec le Cantabrique aidant dans le premier but et marquant le deuxième.

“Je pense que nous avons gagné parce que nous étions mentalement plus forts. C’est difficile à expliquer, mais avant le match, j’étais sûr que nous allions gagner”, dit-il.

Après une fiche de 0-0 au match aller et à seulement un quart d’heure de la fin, Eli a réussi à casser le verrou après avoir reçu une remise en jeu dans la surface et avoir fait le jeu pour le premier but.

C’était la première fois de la saison que son équipe prenait les devants face à Gyeongju, qui a terminé deuxième de la saison régulière à un point seulement derrière Incheon, mais qui dans l’histoire du face à face de cette année a été favorisé avec deux nuls. et deux victoires.

Bien qu’Incheon ait presque toujours eu le dessus dans le match, Gyeongju a eu plusieurs chances de remporter la finale, mais n’en a pas profité et le propre d’Estal a donné le lacet dans la remise en se dirigeant dans un corner mal défendu par l’équipe rivale.

“Je pense qu’une clé importante est que l’équipe est comme une famille. Il peut y avoir des frictions comme dans toutes les familles, mais au final, c’est la cohésion, qui vous donne cette force mentale, qui fait la différence”, dit-il. de face.

“En plus de cela, l’expérience qu’ils ont sur le terrain est importante”, explique Estal, le plus jeune hier dans le onze de départ avec l’ailier brésilien Nenem (ancien joueur d’EDF Logroño) et le milieu de terrain Jang Seul-gi (ancien joueur madrilène). CFF).

Parmi le grand répertoire de vétéran des Red Angels, le footballeur cantabrique souligne, par exemple, “la tranquillité et la sécurité que (Kim) Jung-mi transmet”, le gardien partant de l’équipe qui à 36 ans compte 116 matchs avec Équipe nationale sud-coréenne.

Avec ce dernier titre, son équipe compte huit ligues, toutes remportées consécutivement, ce qui le place, de loin, comme l’équipe avec le plus de victoires en WK League.

“Je ne sais rien de mon avenir pour le moment”, dit-il concernant la possibilité de renouveler avec Incheon, avec qui il a signé un contrat d’un an, ou de chercher une nouvelle destination dans le mercato de janvier.

Il doit maintenant se reposer et voyager en Espagne où, jusqu’à ce que son avenir soit clarifié, il veut essayer de passer le plus de temps possible avec sa famille, dont il profite pour remercier “tout le soutien” qu’il lui a apporté dans sa carrière, plus maintenant que il vient d’ajouter son premier titre.