Le chef de la Coalition Civique, Elisa Carrió; le président du parti, Maximiliano Ferraro, et le chef du bloc des députés nationaux, Juan Manuel Lopez, ils ont soutenu que “les déclarations de l’ancien juge Eugenio Zaffaroni, en réclamant la grâce présidentielle pour crimes de corruption, ils représentent une nouvelle attaque contre l’ordre constitutionnel ».

«Ce sont des déclarations faites par ignorance et de mauvaise foi, qui violent la Constitution et les traités internationaux anti-corruption. Cristina Kirchner est celle qui promeut désespérément ces initiatives », ont-ils souligné.

Carrió, Ferraro et López ont assuré qu ‘«il y a l’ignorance et la mauvaise foi dans les revendications de clémence de Zaffaroni », puisque «l’article 36 de notre Constitution assimile les crimes de corruption à ceux de trahison à la patrie et d’attaque contre l’ordre démocratique, et il les exclut des avantages de la grâce et de la commutation de peine ». “Affaire classée, les procès doivent se poursuivre”, ont-ils prévenu.

Ils ont souligné, d’autre part, que “Les crimes de corruption ont déjà été déclarés imprescriptibles par la Chambre fédérale de La Plata, dans une décision extraordinaire du grand juriste et juge Leopoldo Schiffrin en 2016, puis de la Chambre fédérale de cassation pénale en 2018 ″.

«Que pensez-vous du pardon ou de l’amnistie pour les crimes imprescriptibles? Nous allons analyser le comportement de Zaffaroni maintenant demander sa révocation de ses fonctions de juge à la Cour interaméricaine car leur ignorance de la convention de cette organisation contre la corruption est intolérable », ont-ils ajouté.

Les dirigeants du CC ont estimé qu ‘«il y a aussi l’ignorance et la mauvaise foi »quand il est dit que une loi peut limiter le contrôle de la constitutionnalité », rappelant que «Cette question a été définitivement réglée à l’article 43 de la Constitution, cela dit que le juge peut déclarer l’inconstitutionnalité de la règle sur laquelle se fonde l’acte préjudiciable ou l’omission, même d’office ».

«Dans la commission de rédaction de la réforme constitutionnelle de 1994, Elisa Carrió a introduit cette clause pour établir constitutionnellement le contrôle de la constitutionnalité par le pouvoir judiciaire. Il est impossible de limiter ce contrôle par la loi », ont expliqué le chef du CC, Ferraro et López.

«Cristina Kirchner doit supposer que ses procès se poursuivront, qu’elle devra répondre devant les tribunaux et que il n’y a pas de pardon, d’amnistie ou de réforme judiciaire qui pourraient m’empêcher d’être tenu responsable », ils ont conclu.

Dans des déclarations à une radio, Zaffaroni avait critiqué la condamnation – confirmée par la Cour – de Bien-aimé Boudou par l’affaire Ciccone et la décision judiciaire de révoquer l’assignation à résidence. Il a déclaré que «le comportement de la Cour suprême est pire que dans le gouvernement Macri »et a souligné que« pendant le gouvernement Macri, il n’y avait pas eu de décision de justice telle que aberrant comme celle de Boudou ».

«L’assignation à résidence de Boudou est due au risque de pandémie et pour des raisons familiales. Ces mêmes raisons sont vraies. Je ne vois aucune raison pour qu’il retourne en prison. “il ajouta.

Après avoir critiqué la décision de justice confirmant la condamnation de Boudou, Zaffaroni a proposé la solution de la grâce présidentielle pour l’ancien vice-président et pour les autres condamnés que le Kirchnerisme considère comme des «prisonniers politiques». «Le chiffre qui existe aujourd’hui est le pardon. Sans le pardon, les prisonniers politiques continueront. La grâce est un acte de gouvernement qui existe dans toutes les constitutions ».

Cependant, Alberto Fernández a déjà anticipé certains membres de son cabinet qu’il n’avait pas l’intention d’exercer leur droit constitutionnel de grâce. «Je ne l’ai pas dans mes plans», a-t-il déclaré à la Casa Rosada.

