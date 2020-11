Elisa Carrió a qualifié l’augmentation prévue pour les retraités pour le mois de décembre de “honte nationale”. (@elisacarrio)

Avec un message dur, le chef de la Coalition civique-ARI, Elisa Carrió, a critiqué le vice-président de la Nation, Cristina Kirchner, sous l’impulsion du kirchnérisme au Congrès pour modifier la forme d’élection du procureur général de la nation, qui devrait rendre un avis vendredi prochain.

“La constituante Cristina que je connaissais est décédée il y a longtemps, il ne reste que l’accusé qui modifie les institutions pour être acquitté”, a déclaré l’ancien député à travers les réseaux sociaux, rappelant la participation de l’ancien président à la Convention constitutionnelle de 1994.

Dans son commentaire, Carrió a réitéré son soutien au vote du juge Daniel Rafecas comme procureur général et inculpé l’avancé K.Il a également pointé contre l’avocat Carlos Beraldi, défenseur de Cristina Kirchner et membre de la commission des juristes qui dicte des recommandations pour réforme judiciaire. “Il perçoit des millions d’honoraires pour de l’argent sale volé à l’Etat et définit un procureur à terme et à la majorité absolue pour convenir à son client”, a déclaré Carrió à propos de Beraldi.

L’ancien député a convenu que les changements apportés au parquet “sont exactement le contraire de ce que Cristina et Carrió ont déclaré au Congrès dans les années 1990”. “Cristina a parlé pour le 2/3, qui est pour la vie et immobile»A rappelé la Coalition civique, dans un message cité par Carrió à propos de la nomination du procureur général.

Par conséquent, Elisa Carrió a de nouveau déclaré que la stratégie doit être de soutenir le candidat d’Alberto Fernández au parquet pour éviter la réforme de ce système. “La déclaration de Rafecas doit rester debout et doit être soutenue par l’opposition. De cette manière, les deux tiers seraient remplis dans les faits, c’est ce qui compte », a confirmé l’ancien député.

Le parti au pouvoir profitera d’un projet présenté par un allié circonstanciel tel que l’ancien gouverneur de Río Negro, Alberto Weretilneck, qui fait partie de la commission présidée par le sénateur Oscar Parrilli, un homme fidèle aux objectifs politiques de Cristina Kirchner. Le texte modifie les deux tiers actuellement requis à la majorité absolue, c’est-à-dire qu’il réduit le nombre de voix nécessaires au Sénat à la moitié plus un. D’être comme ça, le parti au pouvoir aurait un numéro pour désigner l’avocat, puisque seul le bloc Frente de Todos est composé de 41 sénateurs.

Critique d’Elisa Carrió contre Cristina Kirchner.

Augmenter les pensions

Carrió a également critiqué le gouvernement pour l’augmentation de 5% qui sera versée aux retraités et aux retraités en décembre. “L’augmentation des retraités est une honte nationale car le panier de base a doublé. Ils donnent 5% et l’inflation interannuelle sera de 40%“, a publié le fondateur de Cambiemos.

L’opinion d’Elisa Carrió est en phase avec celle de son parti, la Coalition civique-ARI, qui a également statué sur l’augmentation des actifs, affirmant qu’il s’agit d’un «nouvelle forme pour les retraités»Les dispositions du pouvoir exécutif.

«L’augmentation de 5% des pensions pour le mois de décembre signifie que, dans le cumul entre les mois de mars 2019 et février 2021 au cours duquel la formule de mobilité votée en 2017 a été suspendue, Le crédit moyen augmentera de 31,6% tandis que la formule montrait une augmentation de 42%», A déclaré le groupe à travers un communiqué, défendant la réforme qui avait été sanctionnée fin 2017 et qui avait à l’époque un fort rejet du kirchnérisme et de l’opposition d’alors.

Dans cet esprit, la Coalition civique a remis en question que le parti au pouvoir «ne présente toujours pas de formule«Augmenter les retraites. Bien que le nouveau calcul ait déjà été annoncé par le gouvernement, il n’a pas encore été traité et sanctionné par le Congrès.

Commentaire d’Elisa Carrió sur son compte Twitter personnel.

“Un retraité qui en février 2020 facturait le minimum accumulera une augmentation de 35,3%, soit 7 points de moins qu’avec la formule»Plus tôt que le gouvernement de Mauricio Macri a établi, a réitéré l’organisation politique.

Selon les estimations officielles, le système de retraite représente un actif minimum de retraite de près de 18 000 dollars, un actif moyen d’environ 22 000 dollars, ce qui contraste avec un panier de biens et services pour la classe passive qui “ne tombe pas en dessous de 49 000 pesos en octobre”. . La nouvelle formule prônée par Alberto Fernández est similaire à celle déjà appliquée par l’ancienne présidente Cristina Kirchner avant 2017.

“C’était bien pensé à l’époque, cela fonctionnait bien et je pense qu’il est juste que nous le réimposions maintenant“, A déclaré le président de la Nation.

Cependant, au sein du parti au pouvoir, il y a déjà des voix critiques à l’égard de la réforme des retraites. «La formule, telle qu’elle est proposée, aggrave la détérioration des avoirs de retraite. C’est une formule conçue pour les moments de croissance économique et de reprise de la collecte », a déclaré l’économiste et directeur de la Banco Nación, Claudio Lozano. Sur une note basse, la CGT a également exprimé son inquiétude face à la baisse du pouvoir d’achat des retraités et des personnes âgées.

J’ai continué à lire

La constituante Cristina que je connaissais est décédée il y a longtemps, il ne reste que l’accusé qui modifie les institutions pour être acquitté