Ce matin, la mort du producteur responsable de plusieurs projets télévisés mexicains a été annoncée; À 57 ans, elle a été retrouvée morte par l’une de ses employées de maison à l’intérieur de son domicile. situé dans le bureau du maire d’Álvaro Obregón.

Selon le rapport du journaliste Carlos Jiménez, le diagnostic des ambulanciers qui l’ont soignée indique que Il est mort d’un choc hypovolémique et d’une hémorragie gastro-intestinale.

Avec une histoire de près de 30 ans derrière les caméras, Magda Rodríguez était également une célébrité controversée dans le show business et ses projets sur Televisa, TV Azteca et Telemundo n’ont pas été épargnés par la controverse., malgré la réputation de «reine du classement» qu’elle a acquise quel que soit le format des projets qu’elle a réalisé.

La société de production a remporté le très convoité Emmy Award à la télévision américaine en 2014 (Photo: Instagram @magdaproducer)

Dans le cadre d’une carrière réussie à TV Azteca, où il a donné naissance à un format unique à une époque où il n’y avait pas d’espaces féminins autres que les telenovelas, le projet With stamp of woman Cela lui a valu une grande satisfaction et un séjour de plusieurs années sur les ondes.

Elle a ensuite été envisagée pour produire quatre saisons de l’émission de télé-réalité star d’Azteca: La academia, mais en 2011, elle a été renvoyée de la chaîne de télévision en faisant valoir que son audience avait chuté. Le succès lui a souri à nouveau en 2014 lorsqu’il a remporté un prix très convoité Emmy pour son travail aux États-Unis avec le matin Un nouveau jour.

C’est en 2016 que Rodríguez est revenu à Azteca pariant sur un autre format: celui de la datation. Ainsi est né le programme Enamorándonos que Magda a réussi à se consolider dans le premier niveau d’audience dans toute la télévision. Mais c’est en 2017, un peu moins d’un an après que l’émission a célébré son premier anniversaire, que la société de production est sortie de manière surprenante pour rejoindre la société concurrente: Televisa.

Diverses voix soulignent que Magda a contemplé sa fille dans ses productions, sans forcément la lancer (Photo: Instagram @andreaescalona)

Quelques semaines après son départ prématuré Il a été annoncé que Magda dirigerait l’émission matinale stellaire du réseau: Aujourd’hui, parce que c’était son rêve depuis plus de 20 ans.

“C’était mon rêve, la vie est une et nous devons tous poursuivre et faire des choses différentes, bien que parfois ces processus soient douloureux. J’étais à un niveau où je réussissais et j’étais heureux, mais je devais aller le trouver », a-t-il déclaré au magazine Who à l’époque.

Avant son départ, il ne manquait pas de savoir qui la qualifiait de perfide, mais un autre élément a ajouté à la controverse: le fait qu’il ait emmené sa fille Andrea Escalona avec lui à Televisa, qui était sur le point de faire partie de l’équipe de chefs d’orchestre d’El club de Eva, le prochain projet à la porte que Magda avait envisagé à Azteca.

Diverses rumeurs ont souligné que Magda Rodríguez n’était initialement pas d’accord avec Galilea Montijo et Andrea Legarreta (Photo: Instagram @ magdaproducer / @ galileamontijo / @ andrealegarreta)

Le problème s’est intensifié lorsque Magda a annoncé que le nom du programme lui appartenait, un fait qui aurait causé Club d’Eva cela ne durera que quelques semaines à l’antenne.

En outre, Les voix ne manquaient pas qui signalaient son népotisme pour avoir inclus sa fille Andrea dans les projets qu’elle dirigeait, et avec le matin Aujourd’hui n’a pas été l’exception, car en plus d’apparaître dans le cadre, Escalona chante également le thème d’entrée de l’émission. La société de production n’en a jamais parlé, malgré les remarques constantes du public sur les réseaux sociaux.

Quelques mois après son arrivée à Televisa, on a également émis l’hypothèse que ses débuts devant Aujourd’hui n’avait pas répondu aux attentes que l’on avait d’elle, car l’audience ne s’était pas améliorée de manière significative, en plus du fait qu’à plusieurs reprises le format a été biffé pour «ressembler à un marché de rue». Il a également été dit que Magda n’avait pas “cliqué” au début avec les stars du matin, Andrea Legarreta, Galilea Montijo et Raúl Araiza, il y aurait donc eu des tensions au sein du programme.

Magda Rodríguez a opté pour des invités controversés à ses programmes, comme Livia Brito, qui a assisté à “Hoy” il y a quelques semaines au milieu de sa controverse pour avoir attaqué un paparazzo (Photo: Instagram @magdaproducer)

“Ce est à dire? Je suis très bon sur TelevisaNous avons une très bonne note, nous nous en tirons très bien. Constamment, comme je suis producteur, ce que je joue le rend controversé, ce que je joue finement donne quelque chose à parler, donne de la conversation, il y a des gens qui le soutiennent, il y a des gens qui le critiquent. En ce sens, j’ai un contrat, je suis très content, je suis solide, j’ai quitté beaucoup d’entreprises, certaines j’ai quitté, d’autres ils m’ont licencié … un jour ça peut arriver, à ce moment pas “, avait-il dit à l’époque. à Adela Micha.

D’autre part, leurs productions ont également été qualifiées de “populacheras”, car dans des projets tels que Enamorándonos il ne manquait pas de double sens et d’altercations sur la place. Il y a eu peu d’occasions où Magda a dû intervenir dans la situation où une situation violente s’est produite dans l’un des programmes sous son commandement. C’était dans le programme Laura Uncensored où l’acteur Alfredo Adame a explosé contre Laura Bozzo en plein enregistrement; la même chose s’est également produite dans Aujourd’hui avec le même acteur, mais cette fois contre Carlos Trejo, le chasseurs de fantômes: dans les deux cas, Magda a dû intervenir pour se réconcilier.

Magda Rodríguez et sa production controversée: elle a dû intervenir dans l’altercation entre Alfredo Adame et Carlos Trejo (Vidéo: Twitter @Gargaritos)

Malgré d’innombrables critiques contre lui, Magda Rodriguez Ils ne l’ont jamais inquiété et il a même dit que certaines personnes qui font du «mauvais lait» sont ses admirateurs frustrés.

«N’oubliez pas que ce qui vous choque, vous vérifie. À un moment donné, les gens qui me critiquent beaucoup sont des fans frustrés. Ils aimeraient être mes amis », a déclaré récemment.

