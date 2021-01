(Twitter)

Une femme qui a assassiné en 2018 son partenaire sentimental dans l’État du Mexique, elle vient d’être condamnée à 40 ans de prison, comme annoncé dans une déclaration du bureau du procureur général de cette entité.

L’agence a souligné María del Rosario Jessica Zamora Ávila comme coupable du crime d’homicide, qui a confirmé a tué son petit ami le 21 janvier 2018.

Alejandro Gómez Sánchez, procureur de l’État du Mexique, a rapporté via son compte Twitter que la culpabilité de María del Rosario dans le meurtre de son petit ami avait été confirmée.

«Le Ministère Public du Procureur Spécialisé pour Homicide de la Zone Est de ce Bureau du Procureur Général de l’État (FGJEM) a crédité la participation de María del Rosario Jessica Zamora Ávila, au meurtre d’un homme qui était son petit ami, illégal pour lequel elle a été condamnée à 40 ans de prison », indique un communiqué de l’institution de sécurité qui a également été publié par le procureur mexicain.

Dans le document publié sur les réseaux sociaux de l’agence, il est détaillé qu’à la date précitée, Jessica et celui qui était son petit ami ont quitté un bar situé à Mexico et se sont rendus dans un autre établissement de la municipalité de La Paz, situé dans l’État du Mexique.

Pendant le trajet de la route, le rapport indique, les deux personnes ont commencé à se disputer, des événements qui sont devenus violents. Puis Jessica a demandé à son petit ami de la ramener à la maison, qui se trouvait dans le quartier Lomas de San Sebastián.

Le bureau du procureur a confirmé que En arrivant à ladite adresse, la femme a dégainé une arme à feu et a tiré sur son partenaire. Plus tard, ajoutent-ils, Jessica s’est enfuie.

«Les événements pour lesquels elle a été condamnée ont eu lieu le 21 janvier 2018, après que la victime et cette femme ont quitté un bar situé à Mexico pour se rendre dans un autre établissement de la municipalité de La Paz, mais en chemin, ils ont commencé une dispute qui est devenue violente. María del Rosario Jessica, a exigé que son petit ami la ramène chez elle, pour cette raison, ils ont déménagé dans le quartier Lomas de San Sebastián, où cette femme lui a tiré dessus avec une arme à feu, causant sa mort, puis elle a fui le site ” raconte la déclaration du parquet mexicain.

En outre, ils détaillent qu’après une série d’enquêtes, qui a duré plus d’un an, María del Rosario Jessica elle a été arrêtée pour ces événements en août 2019.

«À la suite de l’homicide, une enquête a été ouverte qui a permis d’identifier cette personne comme l’agresseur probable, c’est pourquoi le représentant social a demandé à un juge de délivrer un mandat d’arrêt contre lui, une décision judiciaire qui a été accordée. Cette femme a été arrêtée au mois d’août 2019, dans le quartier de La Magdalena Atlicpac, dans la commune de La Paz puis admise au centre pénitentiaire et de réinsertion sociale de Nezahualcóyotl, où elle était à la disposition d’un juge, Le document.

Puis, après sa capture, Cette femme a été détenue au centre de réadaptation sociale de Nezahualcóyotl, où un juge a déterminé sa situation juridique.

«Après avoir examiné les éléments de preuve recueillis et fournis par cette représentation sociale, un juge basé à Nezahualcóyotl a prononcé cette condamnation pour cette femme, lui a également fixé des amendes de 52 000 843 pesos et 165 000 323 pesos à titre de réparation du dommage, en plus de que leurs droits civils et politiques ont été suspendus ».

