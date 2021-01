Le Dr Carolina Álvarez, une scientifique argentine de 40 ans qui travaille au Département de microbiologie et d’immunologie de l’Université de Miami, a reçu le vaccin de Moderna le lundi 4 janvier 2021.

«Il faut avoir plus peur du virus que des vaccins. Si nous prenons tous conscience de l’importance de la vaccination, nous nous en sortirons plus rapidement et nous retrouverons bientôt une vie normale “, dit en dialogue avec Infobae des Etats-Unis Dr Carolina Álvarez, une scientifique argentine qui travaille au Département de microbiologie et d’immunologie de l’Université de Miami. Cette semaine, elle a eu l’opportunité de recevoir la première dose du vaccin développé par Moderna contre le coronavirus.

Alors qu’ils travaillaient sur le campus médical de l’université, tous les employés ont reçu un courriel les informant qu’ils pouvaient se faire vacciner. L’un d’eux était Álvarez: «C’est une décision personnelle de vous administrer ou non le vaccin. Vous devez remplir certains modèles avec des questions et des consentements que vous devez signer et ils vous attribuent le tour de la première dose ».

“Je me l’ai donné le lundi 4 janvier dans un bâtiment du campus destiné à l’administration du vaccin. Tout était très bien organisé: vous arrivez, présentez votre pièce d’identité, votre assurance médicale. Ils expliquent qu’une fois la dose administrée, vous devez attendre 15 minutes assis pour voir si vous avez une réaction indésirable », a-t-il déclaré.

Dans votre cas, la deuxième dose sera appliquée le 2 février. “Lorsqu’ils vous administrent la première dose, les trois premiers jours, ils vous surveillent avec des questions par e-mail comment vous vous sentez et si vous avez enregistré un problème post-vaccination ».

Dans votre cas, la deuxième dose sera appliquée le 2 février (REUTERS / Carlo Allegri / File Photo)

Concernant les effets indésirables, il a noté les effets attendus. Moins de 24 heures après l’application de la première dose, Il ressent une douleur dans son bras, qui se concentre uniquement sur le lieu d’application – “mais avec tous les vaccins j’ai ressenti la même chose”, a-t-il précisé.. En fin de compte, il n’a remarqué aucun symptôme inquiétant.

«J’étais heureux d’avoir l’opportunité de me faire vacciner. Je pense que nous sommes au début de la fin de la pandémie “, il a souligné. «Mais d’un autre côté, je me demandais combien de temps nous devrons encore attendre que toute la population soit vaccinée. Il faut aussi comprendre que cela prendra du temps et qu’il faut encore se protéger avec un masque et une distance ». Et il a clarifié: «Cela ne veut pas dire que parce que je suis vacciné, je mènerai bientôt une vie normale; attendre que le reste de la population soit vaccinée est un long processus ».

Pendant la pandémie, Álvarez s’est rendu dans différentes villes pour travailler en décembre et a vu des endroits comme Chicago et Seattle qui étaient complètement fermés. «Certaines entreprises alimentaires étaient ouvertes, mais vous êtes entré, avez demandé et êtes parti. Aucune table n’était activée. Dans le cas de Miami, il y a actuellement un couvre-feu de 12 h à 6 h; les restaurants et les hôtels fonctionnent normalement ».

Photographie de dizaines de personnes sur Ocean Drive, Miami Beach (. / Álvaro Blanco)

«Ces jours de vacances, j’ai pu voir plus de tourisme que d’habitude à des endroits clés comme Lincoln Road et Ocean Drive. Les plages sont ouvertes, les plus jeunes vont aux fêtes et ils ne se protègent pas comme ils le devraient. Les enfants sont retournés à leurs classes virtuelles en raison de l’augmentation des cas ces jours-ci. Le système de santé recommence à s’effondrer », a-t-elle déclaré avec inquiétude.

“Une chose que je veux clarifier, c’est qu’ici à Miami, nous pouvons faire une relative normalité car les espaces sont larges. Il n’y a pas de monde comme dans la capitale: il y a beaucoup d’espaces verts, de larges plages … C’est pourquoi dans ces espaces les gens décident parfois de ne pas porter de masque ».

Aux sceptiques du vaccin, elle dit que “Depuis l’invention des vaccins, les avantages sont nombreux. Ne pas être vacciné comporte plus de risques. Confiance: tous les vaccins commercialisés sont approuvés par différents organismes et je ne doute pas qu’ils répondent tous à l’objectif ».

Vaccin de Moderna

(REUTERS / Dado Ruvic / Illustration)

Le vaccin candidat contre le coronavirus de Moderna est similaire au vaccin Pfizer-BioNTech, qui a été le premier à être approuvé par la FDA américaine. Cela fonctionne grâce à l’ARN messager, une technologie génétique qui a longtemps été très prometteuse, mais qui s’est jusqu’à présent heurtée à des obstacles biologiques. C’est ce qu’on appelle l’ARN messager synthétique, une variante ingénieuse de la substance naturelle qui dirige la production de protéines dans les cellules de tout le corps.

Ce composant est fabriqué en laboratoire. Grâce au vaccin, il est inséré dans l’organisme et prend le contrôle de cette machinerie pour fabriquer des protéines ou des antigènes spécifiques du coronavirus: ses “spicules” ou pointes, ces pointes très caractéristiques qui se trouvent à sa surface et lui permettent d’adhérer aux cellules humaines pour les pénétrer.

Ces protéines, inoffensives en elles-mêmes, sont libérées par nos cellules après avoir reçu les instructions du vaccin, et le système immunitaire en réponse produit des anticorps. Ces anticorps resteront sur leurs gardes pendant longtemps -comme prévu- avec le pouvoir de reconnaître et de neutraliser le coronavirus au cas où il nous infecterait. Les essais de phase III de ce candidat vaccin ont montré une efficacité élevée de 94,1%.

Dans un article publié dans le New England Journal of Medicine, les scientifiques ont expliqué que les anticorps, qui empêchent le virus SRAS-CoV-2 d’envahir les cellules humaines, “ont légèrement diminué avec le temps, comme prévu, mais sont restés élevés chez tous les participants 3 mois après la dose de rappel”.. Le vaccin, appelé ARNm-1273, Il est administré en deux injections à 28 jours d’intervalle chaque dose. Bien que la quantité d’anticorps diminue avec le temps, ce n’est pas nécessairement une source de préoccupation.

Le vaccin candidat contre le coronavirus de Moderna est similaire au vaccin Pfizer-BioNTech, qui a été le premier à être approuvé par la FDA américaine (. / Thais Llorca / Archive)

L’avantage est qu’avec cette méthode, il n’est pas nécessaire de cultiver un agent pathogène en laboratoire, car c’est l’organisme qui fait la tâche. C’est pour cette raison que ces vaccins se développent plus rapidement. Aucune cellule ni œuf de poule (comme les vaccins contre la grippe) ne sont nécessaires pour les fabriquer.

L’inconvénient est que ce vaccin, enveloppé dans une capsule lipidique protectrice, doit être conservé à très basse température. parce que l’ARN est fragile. Le vaccin de Moderna est conservé à -20 ° C, ce qui nécessitera le maintien de la chaîne du froid de l’usine aux pharmacies.

L’essai a débuté le 27 juillet 2020 et a recruté 30420 adultes volontaires sur des sites de recherche clinique à travers les États-Unis. Les volontaires ont été répartis au hasard 1: 1 pour recevoir deux doses de 100 microgrammes (mcg) du vaccin expérimental ou deux injections de solution saline placebo à 28 jours d’intervalle. L’âge moyen des volontaires est de 51 ans. Environ 47% sont des femmes, 25% ont 65 ans ou plus et 17% ont moins de 65 ans et les conditions médicales les exposent à un risque accru de COVID-19 grave. Environ 79% des participants sont blancs, 10% sont noirs ou afro-américains, 5% sont asiatiques, 0,8% sont amérindiens ou originaires de l’Alaska, 0,2% sont des autochtones hawaïens ou d’autres îles du Pacifique, 2% sont multiraciaux et 21% (de toute race) sont hispaniques ou latino-américains.

Du début de l’essai jusqu’au 25 novembre 2020, les chercheurs ont enregistré 196 cas de COVID-19 symptomatique survenus chez les participants au moins 14 jours après avoir reçu leur deuxième injection. 185 cas (dont 30 ont été classés comme COVID-19 sévère) sont survenus dans le groupe placebo et 11 cas (dont 0 ont été classés comme COVID-19 sévères) sont survenus dans le groupe qui a reçu l’ARNm-1273. L’incidence du COVID-19 symptomatique était inférieure de 94,1% chez les participants ayant reçu l’ARNm-1273 par rapport à ceux ayant reçu un placebo.

Les seniors font la queue pour obtenir le vaccin de Moderna contre le COVID-19 en Floride (Greg Lovett / The Palm Beach Post) / The Palm Beach Post via AP)

Les chercheurs ont observé 236 cas de COVID-19 symptomatique parmi les participants au moins 14 jours après avoir reçu leur première injection, avec 225 cas dans le groupe placebo et 11 cas dans le groupe ayant reçu l’ARNm-1273. L’efficacité du vaccin était de 95,2% pour cette analyse secondaire.

Il n’y avait aucun problème de sécurité lié à la vaccination, selon les auteurs. Les réactions locales au vaccin étaient généralement bénignes. Environ 50% des participants qui ont reçu l’ARNm-1273 ont présenté des effets secondaires modérés à sévères, tels que fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires et maux de tête, après la deuxième dose, qui ont disparu chez la majorité des volontaires. dans deux jours.

Les chercheurs n’ont pas non plus vu de preuves d’une augmentation de la maladie respiratoire associée au vaccin chez ceux qui ont reçu la dose. Cette complication rare a été observée chez des personnes vaccinées avec un vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV) complètement inactivé dans les années 1960, avant que la capacité de définir les structures protéiques et de mesurer avec précision les réponses immunitaires n’existe. Cela peut se produire lorsqu’un vaccin induit une réponse immunitaire qui n’est pas assez forte pour protéger contre l’infection.

Bien que le vaccin soit très efficace pour prévenir le COVID-19 symptomatique, il n’y a pas encore suffisamment de données disponibles pour tirer des conclusions quant à savoir si le vaccin peut affecter la transmission du SRAS-CoV-2. Les données préliminaires de l’essai suggèrent qu’il peut y avoir un certain degré de prévention de l’infection asymptomatique après une dose unique. Des analyses supplémentaires de l’incidence des infections asymptomatiques et de l’excrétion virale après l’infection sont en cours pour comprendre l’impact du vaccin sur l’infectivité.

