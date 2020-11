Eleazar Gómez fait face à un scandale (IG: eleazargomez333)

L’acteur Eleazar Gomez Il vit peut-être ses heures les plus difficiles après avoir été arrêté pour l’agression contre sa petite amie, le mannequin et chanteur péruvien Stéphanie Valenzuela Yabar, et des détails inquiétants entourant l’attaque continuent d’apparaître dans divers médias.

Le journaliste Carlos Jimenez, qui suit de près l’affaire depuis que l’arrestation d’Eleazar a été connue, a révélé sur son site Internet une partie du contenu du rapport préparé par la police d’investigation (PDI).

Comme cela avait déjà été révélé, Valenzuela et Gómez étaient sortis dîner quelques heures avant l’incident.

Ils sont rentrés chez elle dans la rue Arkansas, dans le quartier de Naples, où ils ont consommé des boissons alcoolisées.

Ce qui n’était pas clair, c’était la raison du combat.

Selon la déclaration de Stéphanie aux autorités, le conflit a commencé quand Eleazar a affirmé qu’elle «n’aimait plus» avec lui.

L’acteur lui aurait dit qu’il ne faisait plus attention à lui et qu’il se sentait «distant». Donc, à partir des affirmations, ils sont allés aux «cris, tiraillements et agressions de l’acteur».

Le scandale de la bagarre a alerté les voisins, qui ont demandé l’aide de la police.

Quelques minutes plus tard, des policiers sont arrivés sur les lieux et ont arrêté Eleazar, qui a été détenu pendant près de 40 heures au bureau du maire de Benito Juárez, où il a été décidé que l’acteur serait renvoyé devant un juge de contrôle. accusé du crime de violence familiale.

Jeudi soir, on a appris qu’il avait déjà été transféré à la prison sud pour son audition ce vendredi.

Au milieu de toute l’agitation causée par l’arrestation, Frank, le frère de Stéphanie a parlé à l’émission Come joy où il a raconté d’autres détails troublants de l’attaque, ainsi que la relation conflictuelle entre les deux.

«Nous avons vécu ensemble, et quand elle a commencé la relation, parfois vous voulez l’intimité, alors j’ai décidé d’aller vivre ailleurs. La relation dure depuis des mois, je n’étais pas tellement d’accord car je le voyais comme un gars très hyperactif, mais devant moi il n’a jamais montré une mauvaise attitude, au contraire, nous avons même enregistré un clip vidéo avec ma sœur, dont maintenant on ne sait pas s’il va le faire. sortez », a-t-il déclaré au programme TV Azteca.

Selon lui, la jalousie de l’acteur a conduit Stéphanie à s’isoler de plus en plus. «Ma sœur, pour éviter tout problème, évitait de sortir. Il n’avait presque pas d’amis, il en est arrivé au point où il a arrêté de me parler alors qu’il était son frère. “

Concernant l’attaque, il a souligné: «Ce que je comprends, et d’après ce que les voisins m’ont dit, c’est que des appels à l’aide ont été entendus dans l’appartement. Jusqu’à ce que ma sœur s’enfuie de lui parce qu’il lui a mordu le visage et l’a pendue. Quelque temps plus tard, ma sœur est descendue les escaliers et les voisins m’ont dit qu’elle était descendue à moitié nue et ils l’ont aidée, ils lui ont mis une robe et plus tard la police est arrivée ».

Frank a ajouté que sa sœur “pleure quand il commence à se souvenir “, donc la seule chose qu’il souhaite, c’est que “cela ne se reproduise plus avec aucune autre femme”.

Il a également révélé qu’il avait en sa possession une vidéo qu’un voisin de l’appartement où vivait le couple lui avait donné.

