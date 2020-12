WASHINGTON (AP) – Les entreprises aux États-Unis ont réduit leurs embauches le mois dernier alors que la pandémie accélérait sa propagation à travers le pays, ajoutant 245 000 emplois, le total le plus bas depuis avril et le cinquième mois consécutif de ralentissement.

Dans le même temps, le taux de chômage est tombé à un niveau encore élevé de 6,7%, contre 6,9% en octobre, après que de nombreuses personnes ont cessé de chercher du travail et n’étaient plus considérées comme des chômeurs, a déclaré le ministère du Travail. . Le gain d’emplois en novembre était en baisse par rapport à 610 000 en octobre.

Le rapport de vendredi a apporté de nouvelles preuves que le marché du travail et l’économie faiblissent à cause d’un virus qui bat des records quotidiens d’infections confirmées. L’activité économique va presque certainement ralentir davantage, les autorités sanitaires avertissant que les voyages doivent être imités jusqu’au strict minimum et de nombreux États et villes limitent les réunions, l’activité des restaurants et réduisent les heures et la capacité des bars, des magasins et autres. Entreprise. La plupart des experts disent que l’économie ne se rétablira pas complètement tant que le virus ne sera pas contrôlé avec un vaccin efficace et largement utilisé.

Avant la pandémie, les gains d’emplois du mois dernier auraient été considérés comme bons, mais l’économie américaine est toujours 10 millions d’emplois sous les niveaux d’avant la pandémie, avec une part croissante des chômeurs considérant que leurs emplois ont disparu depuis toujours. Un rythme d’embauche plus rapide est nécessaire pour garantir que les personnes mises à pied pendant la récession pandémique se remettent rapidement au travail.

Deux programmes fédéraux améliorés de prestations de chômage devraient expirer à la fin de décembre, tout comme des cas de flambée du virus et des forces du froid ont fermé des restaurants en plein air et de nombreux événements publics. À moins que le Congrès n’adopte un autre plan de sauvetage, plus de 9 millions de chômeurs seraient laissés sans aide, d’État ou fédérale, après Noël.

L’annonce de vendredi coïncide avec les efforts renouvelés du Congrès pour s’entendre sur un nouveau programme d’aide. Un groupe bipartite de sénateurs a proposé un plan de 900 milliards de dollars qui comprendrait une augmentation des allocations de chômage, davantage de prêts aux petites entreprises et une aide aux gouvernements des États et locaux, mais il n’y avait aucun signe d’un accord imminent.